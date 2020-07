Jaureguizar finaliza y entrega las primeras viviendas en Zorrotzaurre Comunicae

jueves, 9 de julio de 2020, 15:22 h (CET) La actuación incluye 360 nuevas viviendas distribuidas en 6 bloques ubicados en la ribera de la ría Zorrotzaurre, el emblemático proyecto urbanístico de Bilbao, empieza a tomar forma con la entrega de las primeras viviendas contempladas en el plan de ordenación urbana, edificadas por Jaureguizar.

Jaureguizar ha finalizado ya parte de las obras de la primera actuación en la zona, que integra 360 viviendas de diversa tipología ubicadas en la ribera de la ría, entre los distritos de Deusto y San Inazio y frente a la isla de Zorrotzaurre. El conjunto constituye una amplia zona residencial con seis nuevos edificios y sus correspondientes áreas de ocio y esparcimiento. Conforman un entorno totalmente regenerado en el que ya emerge el Bilbao del futuro.

En la Avenida Zarandoa, la arteria principal a orillas de la ría, Jaureguizar ha edificado dos bloques de 8 plantas que albergan 112 viviendas de protección oficial que ya han sido entregadas y dos de 9 plantas con 131 viviendas libres cuya entrega también ha comenzado y se llevará a cabo en los próximos días. En la calle Morgan, también en primera línea de la ría, se ubican dos bloques más de 9 plantas con 117 viviendas tasadas. La promoción de todas las viviendas se ha desarrollado en régimen de cooperativa, gestionada íntegramente por Jaureguizar. Han sido proyectadas por el estudio de arquitectos AGVAR.

La actuación desarrollada está en sintonía con el innovador espíritu del proyecto Zorrotzaurre, tanto en la amplitud de espacios como en el diseño de los mismos. El enclave conecta el Bilbao de siempre de la margen derecha de la ría con el nuevo concepto que surgirá en la isla en una transición natural que integra ambos conceptos. Del mismo modo, toda la edificación sigue los parámetros de sostenibilidad que marcan el ADN de Zorrotzaurre y las viviendas cuentan con la máxima calificación energética.

Eficiencia energética

La calificación energética A implica que las viviendas disponen de un mayor confort con una mayor eficiencia energética, con la consiguiente reducción de emisiones de CO2 a la atmósfera y el ahorro económico para los usuarios. Este ahorro energético se ha conseguido a través de medidas pasivas que disminuyen la demanda energética y de medidas activas que reducen los consumos.

Entre las medidas pasivas se encuentran el incremento de los aislamientos y la optimización de los vidrios, siendo éstos bajo emisivos y con cámara de gas argón, entre otros aspectos. Como medidas activas se ha empleado un sistema de aerotermia para la producción centralizadas de agua caliente y calefacción, con control de consumo individualizado y equipos de alto rendimiento. La aerotermia aprovecha una fuente de energía limpia que no produce combustión localmente y por tanto no emite humos. Completando el sistema se ha colocado una instalación fotovoltaica.

Zorrotzaurre cobra vida

La finalización y entrega de esta promoción es un hito importante para Jaureguizar, que lleva trabajando en el proyecto Zorrotzaurre desde que se compraron los primeros suelos en 2001. “Supone participar en primera persona en un proceso de regeneración urbana muy importante para Bilbao, como ya hemos hecho anteriormente en otras zonas emblemáticas de la Villa como la plaza del Gas o la apertura de Alameda de Rekalde” afirma Miguel Salaberri, consejero delegado de Jaureguizar, “esta actuación y todo el proyecto de Zorrotzaurre encaja plenamente en nuestro ideario de hacer ciudad. Evidentemente es nuestro negocio, pero también somos bilbaínos y estamos orgullosos de ello.”

