Freshly Cosmetics lanza los Freshly Days del 12 al 15 de julio

jueves, 9 de julio de 2020, 15:06 h (CET) Con los Freshly Days la marca más innovadora del momento, Freshly Cosmetics, celebrará su recorrido y valores con descuentos en todos sus productos. Freshly Cosmetics presenta la primera edición de los Freshly Days que tendrá lugar del 12 al 15 de julio Freshly Cosmetics, la marca de cosmética más innovadora del momento, lanza los Freshly Days, un homenaje de la marca a sus seguidores que ofrecerá descuentos del 25% durante 4 días. La marca pionera en cosmética natural, y que tiene como claim principal “The future of cosmetics is here”, destaca por su visión innovadora apostando por concentraciones extraordinarias de activos naturales y ecológicos que mejoran la salud de la piel de forma efectiva.

Siguiendo los más estrictos estándares de cosmética natural, el 99% de los ingredientes de los productos Freshly son naturales, de alta calidad. Además, Freshly Cosmetics es firme defensora del medioambiente y de los animales. Sus productos son veganos y sostenibles, pero yendo más allá ha creado Planet First, su compromiso con el medioambiente, que engloba sus principios y acciones para un futuro más sostenible.

Los Freshly Days son una muestra más de la innovación que define a la marca, esta primera edición dará comienzo el próximo 12 de julio hasta el día 15 del mismo mes. El evento celebra la historia de Freshly Cosmetics, sus valores, su equipo y su gente con increíbles descuentos. Durante esos 4 días la web tendrá todos sus productos con un 25% de descuento y ofertas especiales de packs y productos al 30% de forma exclusiva por un tiempo limitado. “Sin duda los Freshly Days serán un momento clave de la historia de Freshly Cosmetics, esperamos que se convierta en la primera de muchas ediciones. Queremos celebrar junto a nuestros clientes y seguidores unos días extraordinarios con un espectáculo de descuentos tanto en tienda online como en Freshly Store Barcelona. ¡Hemos preparado varias sorpresas para hacer de esta edición un evento único!”, afirma Elena Herrera, Brand Manager de Freshly Cosmetics.

Desde su nacimiento, Freshly ha batido récords y no dejan de sumar hitos en su corta historia, por lo que se espera que los Freshly Days sean un éxito. Como en el caso de tantas otras campañas de la marca se espera que sea la primera de muchas ediciones. Por el momento las previsiones respaldan esta idea, se calcula que se realizarán más de 43.000 pedidos a través de su web en tan sólo 4 días.

