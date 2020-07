Cambium Networks cambia las reglas del juego con sus nuevas soluciones Wi-Fi 6 Comunicae

jueves, 9 de julio de 2020, 14:07 h (CET) Cambium Networks, proveedor líder mundial de soluciones de redes inalámbricas, ha reforzado su oferta de productos y soluciones WiFi6, basados en una innovadora arquitectura de radio definida por software que mejora drásticamente las velocidades del Wi-Fi y reduce hasta un 30 por ciento los costes de propiedad de la infraestructura de red respecto a los productos de la competencia Los nuevos productos rompen los estándares actuales relativos al flujo de datos simultáneos y densidad de usuarios concurrentes y su utilización marcará un antes y un después en empresas, edificios de oficinas, comercios minoristas, centros educativos, ciudades inteligentes o edificios de viviendas y hoteles. La tecnología Wi-Fi 6 está diseñada para dar respuesta a la enorme demanda de consumo que sufren las redes Wi-Fi, provocada por el aumento creciente de transmisiones de vídeo, la proliferación de las necesidades de acceso tanto en interiores como en entornos exteriores, la tremenda demanda de estar siempre conectado, las soluciones IoT y los sistemas de control. Además, los nuevos productos de Cambium Networks permitirán ofrecer servicios más atractivos y competitivos a los proveedores de servicios gestionados y a los revendedores de valor añadido.

"Hoy más que nunca, las organizaciones deben ofrecer una capacidad excepcional de Wi-Fi y a un bajo coste", afirma Atul Bhatnagar, Presidente y CEO de Cambium Networks. "Desafortunadamente, hay demasiado dinero invertido en las redes, en un momento en que las organizaciones deben ser capaces de hacer más con menos. Cambium está en la vanguardia de la conectividad Wi-Fi, proporcionando una tecnología única que ofrece máximo rendimiento y la capacidad que las empresas necesitan para proporcionar las mejores experiencias de usuario de Wi-Fi a una fracción del coste".

"Queríamos actualizar nuestra red Wi-Fi para dar un mejor soporte a las necesidades futuras de nuestros 1.700 estudiantes, profesores y personal", comenta Bernd Buchmaier, jefe de servicios de infraestructura de TI en la Escuela Internacional de Luxemburgo. "Actualmente damos servicio a más de 3.000 dispositivos en nuestra red, pero a medida que el video en más relevante en la enseñanza nuestros estudiantes han comenzado a utilizar sus propios dispositivos en clase y necesitábamos proporcionar una conectividad inalámbrica de alta calidad, fiable y segura en todo el campus. La tecnología Wi-Fi 6 de Cambium nos da el alto rendimiento que necesitamos para ofrecer experiencias de aprendizaje atractivas, al tiempo que mantenemos la seguridad de todos los dispositivos".

Mejorar el rendimiento sin coste adicional

La arquitectura multirradio y definida por software de Cambium permite a las organizaciones mejorar la cobertura y dar soporte a más usuarios y dispositivos simultáneos que antes, ayudándoles a hacer la transición a Wi-Fi 6 sin sobrecostes. Además, las capacidades de aprovisionamiento y gestión basadas en la nube mejoran significativamente el rendimiento con un coste total más bajo.

"Una prioridad clave para las organizaciones es mejorar la experiencia del usuario con una tecnología de redes Wi-Fi más rápidas, mejores y más fáciles de manejar", indica Chaz Hager, CEO de North River IT, un proveedor de servicios de TI gestionados para empresas con presencia todo América del Norte. "No hay ningún otro proveedor en el mercado que pueda ofrecer el robusto conjunto de características, el precio y el rendimiento de Wi-Fi 6 como Cambium. Cambium proporciona estas ventajas y, a la vez, hace que las redes sean excepcionalmente fáciles de configurar y administrar".

El nuevo portafolio de Wi-Fi 6 de Cambium incluye:

Punto de acceso de Cambium XV3-8: Un punto de acceso de tres radios y ocho antenas diseñado para entornos de alta densidad, como empresas, espacios públicos, ciudades inteligentes y campus. La inteligencia del sistema y el control de políticas de acceso dan soporte a más de 2.000 aplicaciones que permiten a las empresas adecuar los requisitos de la red para dar soporte a más usuarios y a aplicaciones de alta densidad. El XV3-8 también dispone de itinerancia continua, itinerancia rápida, optimización automática de RF y eliminación de interferencias para optimizar automáticamente el rendimiento según las necesidades locales específicas.

Punto de acceso Cambium XV 2-2: Un AP de doble radio y doble antena con Wi-Fi definido por software que ofrece el más alto rendimiento de la tecnología Wi-Fi 6 sin el costo adicional. El XV 2-2 es ideal pequeñas y medianas empresas y para el comercio minorista, ya que ofrece un rendimiento consistente y de alta velocidad a un costo menor.

Conmutadores empresariales cnMatrix: Seis nuevos Switches Multi-Gigabit optimizados para conexión inalámbrica que satisfacen los requisitos de mayor velocidad y capacidad de las organizaciones actuales y futuras. Estos conmutadores Wi-Fi 6 disponen políticas de acceso a la red totalmente automatizadas y un verdadero aprovisionamiento potente y sencillo basado en la nube, sin intervención humana, para eliminar y reducir la necesidad de conocimientos técnicos in situ, a la vez que mejoran la eficiencia y la calidad de la experiencia. Estos conmutadores incluyen el EX2016M-P que está optimizado para despliegues de Wi-Fi 6; el EX2052 que incluye tres modelos con alta densidad de puertos (hasta 48 puertos) y opciones de alimentación flexibles.

La integración y la automatización de las aplicaciones simplifican las operaciones

Un elemento clave de la nueva tecnología Wi-Fi definida por software de Cambium son las soluciones de gestión basadas en la nube que eliminan la necesidad de disponer de recursos técnicos in situ para proporcionar soporte y mantenimiento, a la vez que ofrecen una visión completa de todos los puntos de la empresa y características de seguridad mejoradas. Los clientes pueden utilizar XMS, una plataforma multitenant masivamente escalable y fácil de usar, que elimina el mantenimiento del sistema in situ, o cnMaestro para simplificar la gestión con una visibilidad completa de la red y un aprovisionamiento sin intervención. Con la ayuda de la herramienta de mapas térmicos Wi-Fi Designer que visualiza la cobertura y la capacidad, los arquitectos de redes Wi-Fi pueden diseñar y probar mejor su red Wi-Fi, incluyendo el modelado de soluciones alternativas y la generación de una lista completa de materiales.

Costo total de propiedad (TCO) disruptivamente bajo

Cambium ofrece un rendimiento y un valor añadido sin precedentes respecto a los productos de la competencia. Por ejemplo, el despliegue de 100 puntos de acceso XV3-8 de Cambium con gestión de XMS-Cloud proporciona un ahorro medio de costes del 29,8 por ciento en cinco años, en comparación con despliegues similares de 100 puntos de acceso Wi-Fi 6 de otros cinco proveedores de Wi-Fi para empresas. Asimismo, una implementación de 100 puntos de acceso Cambium XV2-2 con administración cnMaestro proporciona un ahorro de costos promedio del 42,0 por ciento en cinco años, en comparación con implementaciones similares de otros cinco proveedores de Wi-Fi empresarial. (Las comparaciones se basan en la información sobre precios y especificaciones de productos del MSRP disponible al público).

"En el caso de clientes Wi-Fi existentes, el rendimiento mejora por encima del 20 por ciento utilizando los puntos de acceso Wi-Fi 6 de Cambium", comenta Tim Carlyle, Gerente de Servicios de Infraestructura de la Universidad Estatal del Noroeste de Missouri, una universidad pública en Maryville, Missouri. "Con un precio convincente, hace que la transición a Wi-Fi 6 sea una propuesta perfecta".

Mejorar el rendimiento de los sistemas inalámbricos

La nueva oferta de Wi-Fi 6 mejora el rendimiento y la eficiencia más allá de las redes 802.11ac, incluso sin el uso de dispositivos 802.11ax. Las empresas pueden ofrecer más transmisiones de vídeo simultáneas y admitir más usuarios y dispositivos simultáneos que nunca.

"Esta nueva solución tuvo un impacto inmediato en nuestro negocio, ya que pudimos duplicar nuestras velocidades y aplicaciones inalámbricas", comenta Bruce A. Weintraub, CEO de HealthSignals, LLC. un proveedor norteamericano de soluciones de conectividad para la tercera edad. "Pasamos de un rendimiento medio de 158 MB a unos sorprendentes 365 MB en una sola prueba. La utilización de nuestro sistema para monitorear las redes de otras organizaciones muestra una demanda muy alta en nuestra red interna. La adición de la tecnología 802.11ax ha proporcionado un considerable margen de maniobra, permitiendo que nuestros servicios sean más rápidos y de mayor calidad."

Los nuevos productos Wi-Fi 6 de Cambium estarán disponibles a través de los revendedores y distribuidores de Cambium a partir de julio, y está previsto que se introduzcan nuevos productos Wi-Fi 6 adicionales a lo largo de 2020. Para obtener más información o para utilizar el TCO Performance Profiler, visitar su página de Wi-Fi para empresas o ponerse en contacto con un socio de Cambium Networks.

