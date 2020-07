El cef.- suma 33.000 horas y 14.000 clases de formación telepresencial desde marzo

Las Escuelas de Negocios del Grupo Educativo CEF.- UDIMA en Madrid, Barcelona, Valencia y Santo Domingo generan cada día hasta 100 clases simultáneas en directo El CEF.- Centro de Estudios Financieros ha impartido desde el mes de marzo, coincidiendo con la declaración del estado de alarma y el consiguiente cierre de los centros educativos, un total de 32.765 horas de docencia telepresencial durante las 14.102 clases impartidas.

La Escuela de Negocios CEF.-, que forma parte del Grupo Educativo CEF.- UDIMA, comparte su docencia en las modalidades presencial, online y telepresencial. Así, en sus centros de Barcelona, Madrid, Valencia y Santo Domingo (República Dominicana) genera hasta 100 clases simultáneas en directo y unas 200 horas de docencia diaria desde sus aulas virtuales.

La preparación de Oposiciones a la Administración pública, del que el CEF.- es un referente desde 1977, ha sido la última de las formaciones que se ha incorporado al modelo telepresencial, aprovechando para ello la dilatada experiencia tecnológica en este ámbito de la Universidad UDIMA.

En concreto, los sistemas de enseñanza que se utilizan en el CEF.- son cuatro: formación presencial, que se imparte en los centros propios de Barcelona, Madrid, Valencia y Santo Domingo; formación telepresencial, formación semipresencial y formación online.

En todos los procesos se aprovecha al máximo el uso de las nuevas tecnologías, dando acceso a los estudiantes al Campus Virtual de manera que puedan acceder fácilmente a todos los recursos disponibles: foros, temarios y manuales de estudios, progreso académico, etc.

La modalidad telepresencial se fundamenta en clases en directo, en las que el profesor interactúa con el alumno, que puede preguntar dudas y participar como si de una clase presencial se tratase. El aula ahora es virtual y en el inicio del curso el alumno recibe unas claves de acceso al Campus virtual, donde tiene a su disposición todos los materiales del curso en PDF, sesiones explicativas, un chat o foros donde interactuar con profesores y compañeros o las actividades que realice a lo largo del curso.

La telepresencialidad en el CEF.- como nuevo modelo docente que se añade a los que ya existían ha requerido una mínima adaptación, pues, como explica su presidente, Arturo de las Heras, “todo el profesorado del CEF.- está familiarizado y especializado en materia de docencia online, ya que el CEF ha sido pionero en esta modalidad educativa y se ha ido evolucionando la metodología con el paso de los años”.

De este modo, la puesta en marcha del Curso 2020-2021 no solo se acomoda a las nuevas circunstancias sanitarias, sino también a las exigencias de calidad por parte del alumno. El reciente y exitoso desarrollo de los exámenes online “permite afrontar con tranquilidad el nuevo curso”, dice Arturo de las Heras, quien asegura que “con lo que se ha aprendido en estos meses no habrá grandes problemas para arrancar en el nuevo curso, sea presencial, online o telepresencial”.

Sobre el Grupo Educativo CEF.- UDIMA

Desde 1977, son ya más de 500.000 los alumnos que han recibido docencia en el Grupo Educativo formado por el CEF.- Centro de Estudios Financieros y la Universidad a Distancia de Madrid, UDIMA.

El CEF.- Centro de Estudios Financieros se fundó en 1977. Lidera la preparación de Oposiciones en España. El CEF.- también ofrece un amplio catálogo de Másteres y Cursos especializados en todas las áreas de la empresa, en particular Negocios, Finanzas, Banca, Contabilidad, Recursos Humanos, Impuestos, Marketing, etc. Tiene sedes en Barcelona, Madrid, Santo Domingo y Valencia.

La Universidad a Distancia de Madrid, UDIMA, es una universidad oficial, aprobada por Ley española en 2006. Imparte 18 Grados Oficiales, 35 Másteres, un programa de Doctorado y 302 Títulos Propios e Idiomas.