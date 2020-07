Grupo Condis adopta la nube híbrida con Red Hat OpenShift Comunicae

jueves, 9 de julio de 2020, 12:46 h (CET) La cadena de supermercados ha implementado una capa de microservicios usando Red Hat OpenShift Platform y Kubernetes para facilitar la integración de sus diferentes tecnologías Red Hat, Inc., proveedor líder mundial de soluciones open source, ha anunciado hoy que Grupo Condis ha adoptado Red Hat OpenShift, la plataforma empresarial de Kubernetes más completa del sector, como parte de su estrategia de transformación digital. Construida sobre la plataforma Linux empresarial líder en el mundo, Red Hat Enterprise Linux, Red Hat OpenShift ayuda a Condis a responder a las necesidades del mercado con mayor rapidez, fidelizar a sus clientes y crear servicios más innovadores sin sacrificar la estabilidad de las operaciones críticas.

Con más de 60 años de historia, la cadena de supermercados líder en el ranking español por volumen de facturación continuó con su plan de transformación digital en 2018 con la implementación de un nuevo sistema de CRM (Customer Relationship Management) y el posterior lanzamiento de una nueva aplicación móvil dirigida a los clientes. El despliegue de estos diferentes proyectos, que en algunos casos están en la nube y en otros en local, dieron lugar a un panorama fragmentado de tecnologías que hicieron evidente la necesidad de llevar una integración completa de sus sistemas para interconectar aquellos datos que provenían de fuentes dispares.

Con Red Hat OpenShift, sobre el sistema operativo Red Hat Enterprise Linux, Condis ahora cuenta con una infraestructura más segura, moderna, escalable e integrada que le permite responder rápidamente a las necesidades de sus diferentes públicos, entre los que se encuentran los franquiciados, clientes, partners y trabajadores. Condis es ahora capaz de construir y ejecutar aplicaciones en un entorno de nube híbrido basado en Red Hat OpenShift, lo que ayuda a la empresa a desarrollar nuevos servicios digitales de forma más rápida y eficaz para abordar un mercado de consumidores en constante cambio. Durante un período de tres meses, Mindcurv, un Advanced Solution Provider Partner de Red Hat, ayudó a Condis con el desarrollo, la implementación y la gestión del proyecto, que abarcó desde la planificación y el diseño hasta la puesta en producción de Red Hat OpenShift.

Condis eligió un enfoque basado en microservicios para facilitar la integración en tiempo real de la gestión tanto interna como externa de Condis, permitiéndole ofrecer una experiencia personalizada con un enfoque multicanal según la demanda del cliente. Los clientes pueden elegir su tienda favorita, hacer pedidos y recibir una oferta personalizada según sus preferencias. Este acercamiento al consumidor se ve reflejado en el conocimiento que tiene del mismo, adaptando las ofertas para que se ajusten mejor a sus necesidades individuales y atiendan con mayor rapidez los pedidos de los clientes, ya sea que provengan de una tienda física, desde la aplicación, de una línea de chat o de la página web. Condis ahora puede ofrecer sus servicios online las 24 horas del día, 7 días a la semana.

De cara al futuro, Condis tiene pensado desarrollar nuevos proyectos usando Red Hat OpenShift, como la entrega del ticket en tiempo real en la app del cliente, que ahora suele llegar a las 24 horas de hacer la compra. Esto permitirá proyectos como el ticket electrónico, eliminando la necesidad de imprimir papel respetando el medio ambiente.

Julia Bernal, country manager para España y Portugal, Red Hat

"La nube híbrida proporciona una base sólida para que las organizaciones se transformen digitalmente, con Linux empresarial y una plataforma de Kubernetes lista para la producción en el core de todo el entorno. Estamos orgullosos de haber ayudado a llevar los beneficios de la nube híbrida a Condis en su camino hacia la transformación digital. La integración y la agilidad que ofrece este proyecto permite a Condis tener una visión más amplia de las necesidades de sus clientes, lo que se traduce en una respuesta más eficaz y eficiente. La capa de microservicios desplegada con Red Hat OpenShift ofrece un nuevo enfoque tecnológico para satisfacer estas demandas, proporcionando a Condis las capacidades técnicas para adaptarse a las necesidades de los clientes y de un mercado competitivo ahora y en el futuro".

Sergio Murillo, Technology Development Manager at Condis

"Red Hat Openshift ha sido el corazón de todo este proyecto y le ha aportado a Condis un gran valor añadido. Se trata de un facilitador, de una pieza clave de nuestro proceso de transformación digital. La plataforma nos ha dado más interoperabilidad entre los sistemas antiguos y nuevos, visibilidad de lo que sucede en tiempo real en cada una de nuestras aplicaciones, escalabilidad para desarrollar planes de futuro, mejorando la seguridad y agilidad para desarrollar servicios según las necesidades del mercado".

