Grupo Raíz Digital afronta una nueva etapa

jueves, 9 de julio de 2020, 12:02 h (CET) La nueva normalidad también ha afectado al marketing digital. La relación de las personas como consumidores, como gestores de marcas y como profesionales del marketing y la publicidad se ha visto afectada. En Grupo Raíz Digital lo saben y han decidido adaptarse desde el minuto 0 Los últimos meses han constituido una situación atípica que ha puesto a prueba a empresas de todo tipo, entre ellas a las del sector del marketing digital. Aunque dicho sector se ha visto reforzado tras la pandemia por su capacidad de aportar valor a los negocios, los retos que la nueva normalidad plantea son ingentes a la vez que apasionantes.

"Sin raíces, es imposible innovar"

Poder adaptarse al nuevo momento es fundamental de cara a afrontar los cambios que se avecinan. Desde que raíz(Grupo Raíz Digital) comenzara su andadura empresarial allá por enero de 2018, el panorama digital ha sufrido una transformación espectacular que requiere de nuevos enfoques y nuevas soluciones. Por este motivo, hoy asistimos a una auténtica renovación, o más bien debería llamarse reinvención, del Grupo Raíz Digital, que afronta una nueva etapa con un cambio de imagen que es reflejo no solo de un cambio de marca, sino también de su concepto de empresa y de estrategia.

Los socios fundadores de raíz, que llevan en esto de internet desde 1998, conocen muy bien lo que significa una crisis, por eso nunca la han visto como algo negativo o un obstáculo, sino todo lo contrario, como una oportunidad para cambiar las cosas y avanzar a mejor. Esta filosofía de aprender del pasado para mirar hacia adelante y mejorar es la que pretenden trasladar a esta nueva etapa, la cual sustentan sobre cuatro pilares: empatía, responsabilidad, confianza y honestidad.

Y para ello, raízrealiza una reestructuración en su composición de agencias boutique, pasando de seis a un total de ocho, que abarcan seis áreas distintas de marketing online, pero muy relacionadas entre ellas, para abarcar un abanico de servicios aún mayor que el que ya ofrecía, adaptándose así a las nuevas necesidades de los clientes y de los desafíos que les plantea internet.

Nuevo servicio Ed-Tech

Si hay un sector que se ha visto en una encrucijada como consecuencia de la crisis del coronavirus, este ha sido el educativo. Miles de centros se han visto obligados a cambiar de la noche a la mañana sus métodos de trabajo para adoptar a contrarreloj la cada vez más necesaria formación online.

El Grupo Raíz Digital, consciente del desafío que esto supone, ha decidido apostar fuerte por la educación online, motivo por el que entre los nuevos servicios incorporados al catálogo de raízmerece la pena destacar Ed-Tech, destinado a dar soporte a instituciones y centros educativos que, ahora sí, se ven enfrentados a la necesidad de adaptarse a todo lo que implica la formación online: poseer conocimiento sobre plataformas de e-learning, adaptación de los materiales de aprendizaje al entorno digital, nuevas formas y espacios de comunicación, etc.

Muchas empresas han confiado ya en el método de trabajo de raíz, #MKONFIRE, un procedimiento propio comprobado y con resultados tangibles en el que confían plenamente como la forma más eficaz de ayudar a sus clientes, ya que, tal y como ellos mismos dicen, "en raíz no hacemos marketing online, hacemos #MKONFIRE".

