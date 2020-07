Un collar salvavidas inteligente que detecta el peligro de ahogamiento salvará miles de vidas Comunicae

jueves, 9 de julio de 2020, 09:42 h (CET) Destinado a personas de todas las edades que realicen cualquier actividad en el agua (salvo submarinismo), el collar salvavidas inteligente WUANAP incorpora un sofisticado sistema informático que detecta situaciones de peligro y activa un flotador que saca a la superficie las vías respiratorias. Un español aficionado al surf ha desarrollado la Patente, y próximamente sacará la primera remesa a la venta Un invento español que revolucionará el mundo de las actividades acuáticas

Bajo el lema «Disfruta el agua de forma segura» (Enjoy water safely) sale al mercado WUANAP, un collar salvavidas inteligente que esconde un puntero sistema de ingeniería que detecta si la persona que lo lleva corre peligro de morir ahogada. Poca gente sabe que el ahogamiento es la tercera causa de muerte accidental en el mundo, lo cual se traduce en 372.000 decesos al año, 42 cada hora (fuente: OMS). WUANAP puede salvar la vida de miles de personas de todas las edades, en todo el mundo.

El inventor y su historia

El creador de WUANAP es un joven madrileño, Ignacio Cuesta, que tras una mala experiencia mientras hacía surf en la costa cantábrica, cayó en la cuenta de que los deportes acuáticos no disponen de un mecanismo de seguridad inteligente como el airbag. En este caso lo importante no es tanto evitar choques como mantener las vías respiratorias por encima de la superficie, por lo que se le ocurrió la idea de crear un collar salvavidas inteligente que, gracias a una placa base equipada con diferentes sensores coordinados por un algoritmo, detecta cuándo una persona está en dificultades en el agua y se infla para mantener barbilla, nariz y boca en el punto más alto posible, permitiendo así la respiración incluso en estado inconsciente. Ignacio consiguió confirmar la patente núm. 15/624,713 en Estados Unidos en abril de 2019, y desde entonces ha estado manos a la obra junto a dos ingenieros para desarrollar un prototipo que hoy ve la luz.

¿Cómo funciona?

Si por algún motivo se quedan inconscientes en el agua, los seres humanos tienen unos receptores en la nariz y los ojos que detectan que se está sumergido y bloquean inmediatamente las vías respiratorias. El cerebro hace que el corazón disminuya las pulsaciones para evitar consumir el oxígeno en sangre restante, pero una vez agotada esa reserva, el cuerpo entra en parada cardiorrespiratoria o se empiezan a encharcar los pulmones. Esto ocurre en un intervalo que puede oscilar entre los veinte segundos y el minuto (o incluso más) desde que la persona se queda inconsciente. Si antes de llegar a ese límite la persona recibe ayuda para salir a la superficie, el cerebro reanuda inmediatamente la respiración y recupera la consciencia de manera autónoma. El sistema de inflado del collar —que también ha sido patentado— se activará como máximo cinco segundos después de que la persona se queda inconsciente. Hay siete situaciones en las que WUANAP se infla: inconsciencia, inmovilidad, ataque de pánico, convulsiones, límite de apnea, botón manual y grito debajo del agua.

¿Dónde comprarlo?

Creado íntegramente en España, WUANAP estará disponible para su uso en la primavera de 2021, pero se podrá reservar próximamente a través de la plataforma de Crowdfunding Kickstarter. Para conocer realmente el día de lanzamiento es necesario inscribirse a través de la web www.wuanap.com. Las primeras personas que reserven el producto obtendrán un descuento del 40% sobre su precio de lanzamiento.

