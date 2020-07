Arcoyris, el primer aliado tecnológico en España de la comunidad LGTBI Comunicae

jueves, 9 de julio de 2020, 09:20 h (CET) Con el lema "¡Conectando Colores!", la nueva operadora de telecomunicaciones y energía Arcoyris nace bajo un fuerte compromiso social con las minorías en general y con la comunidad LGTBI en particular Cada vez son más las marcas que hacen algunos tímidos guiños publicitarios al consumidor LGTBI pero muy pocas se han atrevido a crear un producto o servicio específicamente dirigido a esta comunidad, posiblemente por falta de compromiso y coherencia. Además, para ello se requiere una gran sensibilidad y conocimiento de la idiosincrasia de este público minoritario, complejo pero de gran atractivo.

El hecho de que surja en España una gran operadora de telecomunicaciones y energía como ARCOYRIS, con todo el potencial tecnológico y de inversión que requiere, para ofrecer sus servicios a la comunidad LGTBI y afines, es sin duda noticia.

Bajo un sentimiento de justicia social vocacional, el nacimiento de Arcoyris está vinculado a un claro compromiso social en favor de las minorías en general y de la comunidad LGTBI en particular, realizando acciones de apoyo concretas con la colaboración de asociaciones y considerando el departamento de comunicación como una valiosa herramienta educacional frente a la LGTBIfobia o el racismo.

Arcoyris prestará servicios de móvil, fibra óptica, telefonía fija, gas y luz en todo el territorio nacional. No ha escatimado recursos ni esfuerzos para ofrecer a la comunidad LGTBI unos servicios diferenciados. Ha trabajado intensamente para lanzar al mercado una gran oferta de tarifas a precios reducidos, disponible a través de una sofisticada plataforma de contratación online y gestión privada por parte del cliente.

Además, Arcoyris ofrece un innovador plan de incentivos denominado #conectacolores, dando acceso a prescriptores, embajadores y aliados de la marca Arcoyris a importantes beneficios. Estos colaboradores tendrán acceso a su factura a coste cero, regalos, premios, dotaciones económicas e incluso un contrato de trabajo en Arcoyris.

El mayor esfuerzo e ilusión de Arcoyris por ofrecer a su público LGTBI y afines unos servicios diferenciados, se concentra en disponer próximamente de su propia plataforma de televisión Arcoyris TV, que incluirá un canal exclusivo de contenidos LGTBI con producción propia. No se trata de un canal online, sino de una plataforma integral de televisión que la operadora Arcoyris hará llegar nacionalmente a los televisores de los hogares de sus clientes y de forma gratuita. Este hecho resulta una revolución en nuestro país, ya que será el primer canal de televisión LGTBI de España en sentido estricto.

La operadora Arcoyris nace bajo la dirección de Juan Carlos Fernández y José Miguel Fernández, dos empresarios con una más que sólida trayectoria profesional de 30 años en la comercialización de servicios de telecomunicaciones y energéticos. Ambos han logrado conformar un importante equipo de trabajo diverso, multicultural, intergeneracional, con distintas sensibilidades y lleno de ilusión. Además, para este proyecto, cuentan con la colaboración de la consultora Grupo EGF especializada en el segmento de consumo LGTBI.

