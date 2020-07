El 83% de los trabajadores en remoto sufre aislamiento laboral En el teletrabajo se utiliza, por norma general, la comunicación escrita en un 95% del tiempo de trabajo Redacción Siglo XXI

jueves, 9 de julio de 2020, 08:40 h (CET) En la web especialista de empleo jobatus.es, hemos realizado un estudio que señala cómo afecta de forma negativa el teletrabajo a las relaciones laborales. A continuación indicaremos los distintos perjuicios que puede ocasionar en base a las respuestas de 480 trabajadores entrevistados reubicados en esta modalidad laboral.



El teletrabajo se introdujo en nuestro país a nivel exponencial a causa de la pandemia del coronavirus a mediados de marzo de este año. A raíz de la crisis sanitaria que originó este virus, los trabajadores no tuvieron más opción que continuar con sus cometidos laborales desde casa con objeto de prevenir y erradicar el contagio entre los ciudadanos.



Desde entonces son numerosos los estudios que señalan que el teletrabajo es una alternativa laboral muy beneficiosa, tanto para la empresa como para los trabajadores. Entre los muchos beneficios del teletrabajo se encuentran la conciliación familiar, la inserción laboral de empleados con discapacidad y el ahorro temporal y económico que supone para las dos partes.



Aparte de estos cabe destacar, que según datos obtenidos, la productividad de los trabajadores puede incrementarse desde un 5% hasta un 25%. De la misma forma que aumenta la productividad en el trabajo también crece el tiempo de dedicación. Los empleados que trabajan desde casa por lo general suman a su jornada diaria un tiempo estimado de 20 a 40 minutos diarios.



A pesar de que esta modalidad laboral produce distintos e importantes beneficios para las compañías y trabajadores, también y en mayor proporción, puede afectar negativamente a las relaciones existentes de un equipo o grupo de trabajo. Según nuestra investigación, el teletrabajo puede ocasionar distintas situaciones de relativa gravedad debido a la ausencia presencial de los integrantes de una compañía.



¿Cómo puede afectar el teletrabajo a las relaciones laborales?

En el teletrabajo se utiliza, por norma general, la comunicación escrita en un 95% del tiempo de trabajo. Sin embargo, las personas somos seres sociales que necesitamos relacionarnos a través de los distintos elementos que integran el concepto de comunicación.



El contacto físico, la comunicación no verbal, el tono de voz o el lenguaje corporal entre otros, son fundamentales en cualquier tipo de relación humana y en su desarrollo.



