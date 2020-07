El COEGI se suma a la solicitud de implantación de enfermera escolar el próximo curso

Desde el Colegio Oficial de Enfermería de Gipuzkoa recuerdan a los Departamentos de Salud y Educación del Gobierno Vasco que resulta indispensable que, todos las niñas y niños, especialmente los más vulnerables, con enfermedad crónica, puedan acceder a un servicio de enfermería en los centros educativos. Inciden en que la enfermera de Atención Primaria no llega a dar la cobertura "que creemos que se debe dar en el centro educativo en el día a día" El COEGI organizó una jornada sobre Cuidado de la Salud en el ámbito escolar en noviembre. Accede al vídeo resumen con opiniones de docentes, enfermeras, madres y padres, y asociaciones de pacientes: https://www.youtube.com/watch?v=w1ZbHvYNSpY&feature=youtu.be



La Organización Colegial de Enfermería lidera un posicionamiento junto a numerosas organizaciones para solicitar al Ministerio de Sanidad y a las Comunidades Autónomas la implantación de la enfermera escolar en los centros educativos el próximo curso. "Es una figura muy importante en la nueva normalidad", subrayan.



El Colegio Oficial de Enfermería de Gipuzkoa se suma a esta solicitud, una reivindicación que desde el COEGI se ha venido realizando desde hace años y así lo ha trasladado, tanto al Departamento de Salud como al Departamento de Educación del Gobierno Vasco. Recuerdan la importancia de la figura de enfermera escolar para aspectos como: el seguimiento y control de las enfermedades crónicas; la asistencia en casos de urgencia; o la educación sanitaria (a profesorado, alumnos, etc.). Aspectos a los que ahora se suma su función esencial en la situación de pandemia, así como la importancia de la prevención para evitar la transmisión del coronavirus.



La presidenta del COEGI, Pilar Lekuona, explica que la solicitud de enfermera escolar proviene de “las inquietudes que nos trasladan enfermeras de Pediatría y Atención Primaria, así como las madres y padres de niñas y niños con patologías crónicas que requieren de una atención más personalizada. También de la preocupación de las asociaciones, porque cada vez se está cargando más a la comunidad docente y a las propias asociaciones de responsabilidades ante problemas sanitarios que, realmente, no les competen”.



Sin una fecha clara del inicio del próximo curso, la comunidad educativa debe comenzar su preparación para garantizar la máxima seguridad, no sólo a los estudiantes, sino también a los profesores, familiares y demás trabajadores de los centros. En Gipuzkoa, Summa Aldapeta es el único centro educativo en Gipuzkoa que tiene incorporada la figura de la enfermera escolar, que atiende una media de 4.000 consultas enfermeras cada año, en un centro educativo con 2.000 estudiantes.



Posicionamiento para la implantación de la Enfermera Escolar

Se adjunta documento con el posicionamiento sobre la implantación de esta figura para solicitar al Ministerio de Sanidad y a las Comunidades Autónomas la implantación de la enfermera escolar en todos los centros el próximo curso.



El documento está firmado por: Consejo General de Enfermería, Federación Española de Diabetes (FEDE), Plataforma de Pacientes (POP), Asociación Nacional e Internacional de Enfermería Escolar (AMECE), Asociación Científica Española de Enfermería y Salud Escolar (ACEESE), Associació Catalana D’infermeria I Salut Escolar (ACISE), Escuela Superior de Enfermería del Mar (ESIMar) y Asociación de Investigación en Prevención y Cuidados Comunitarios (PRECUICOM), y Grupo PAIDI Innovación en Cuidados.

