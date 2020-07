Vector ITC presenta Workey, una solución digital para la gestión del trabajo en remoto y presencial Comunicae

miércoles, 8 de julio de 2020, 13:16 h (CET) La app permite una monitorización adecuada de los empleados para garantizar la seguridad y productividad de la empresa. Workey nace como solución transversal para la gestión de acceso, turnos, espacios corporativos y de equipos distribuidos geográficamente de forma ágil y cercana Actualmente, las formas de trabajo, los hábitos y las necesidades del equipo y empresa están en proceso de cambio debido al impacto del Covid-19. En este nuevo escenario, las prioridades van orientadas a modelos virtuales que garanticen la seguridad integral de todos los trabajadores. Desde Vector ITC, grupo tecnológico y digital internacional, han desarrollado la app Workey, con el objetivo de ofrecer una solución transversal para la gestión de acceso, turnos y espacios corporativos de forma ágil y cercana, que se presenta como la herramienta perfecta para la gestión de equipos remotos distribuidos geográficamente y para la gestión de la desescalada mediante un modelo de trabajo mixto (presencial y a distancia).

Workey es una aplicación para dispositivos móviles que permite y facilita la gestión integral de las necesidades derivadas de un modelo de trabajo híbrido que combine la actividad en remoto y la presencial en oficinas. Se trata de una herramienta de gestión y optimización del capital humano y de los recursos y espacios físicos de una compañía, permitiendo a los profesionales solucionar de forma transversal las necesidades derivadas de la nueva realidad laboral que el ecosistema empresarial está experimentando. Con el foco puesto en la experiencia de uso, la seguridad y la optimización de la productividad y los recursos, la aplicación permite al empleado la gestión de su espacio de trabajo virtual y físico, incluyendo turnos, accesos, reserva de zonas comunes, etc.

La app muestra mediante un wizard todos los beneficios y funciones que se podrán llevar a cabo. Por ejemplo, reservar un puesto de trabajo para garantizar la mayor seguridad y eficacia en la gestión del trabajo. Desde esta sección se podrá ver la disponibilidad de puestos por fecha, edificio, sección o planta y visualizar en un mapa los puestos disponibles. A su vez se podrá ver la ocupación de los comedores por franja horaria, la gestión de cambio de turno y una geolocalización para el check in y check out. Desde una interfaz muy funcional el empleado podrá gestionar, entre muchas otras cosas:

- Gestión de Acceso: Facilita la gestión de la ocupación y aforo máximo, generando pases de acceso digitales o mediante sistemas de geolocalización. Además, permite a los empleados solicitar cambios de turno y horario y sincronizarlos con la aplicación de calendario corporativo.

- Salud y Seguridad: Monitorización y gestión de empleados en el entorno de trabajo, incluyendo un sistema de reporte de situación laboral, para impulsar la conciliación eficiente, la flexibilidad corporativa y garantizar el bienestar integral de todos los profesionales de la compañía.

- Petición de Material: Permite la solicitud de material tanto como profesional como sanitario para garantizar la plena funcionalidad y seguridad de los empleados para acudir a su puesto notificándose al departamento responsable del suministro.

- Calendario Laboral: Mediante un calendario interactivo, permite la consulta, gestión integral y cambio ágil de la modalidad de trabajo (oficina / remoto) asignada para cada día, incluyendo además la gestión del intercambio de turno entre compañeros de área.

- Información Oficial: Integra toda la información vigente relevante para los empleados: normativa corporativa, beneficios sociales, seguridad y prevención laboral, recomendaciones y pautas sanitarias, documentación actual de organismos oficiales, etc.

“El objetivo del desarrollo de esta solución es aportar agilidad, adaptando las funcionalidades para conseguir respuestas rápidas. Más allá de la situación sanitaria en la que nos encontramos la app ha sido concebida como un gestor de ocupación para cualquier corporación”, sostiene Aldara Sánchez líder del proyecto y User Experience Manager en Vector ITC.

“Esta solución es el ejemplo perfecto de cómo la tecnología es una gran herramienta para abordar soluciones específicas a necesidades concretas de manera rápida, ante situaciones complejas que se presentan en este nuevo día a día. Permitimos una monitorización y gestión adecuada de los empleados en el entorno de trabajo para garantizar la seguridad del empleado y productividad de la empresa”, asegura Muriel Artabe, directora de organización y medios.

Para más información sobre la app ingresa en el siguiente enlace.

Sobre Vector ITC

Vector ITC es un grupo tecnológico y digital internacional. Fundada en 2002 y consolidada como Vector ITC en 2014, cuenta con más de 2500 profesionales que ofrece servicios en España (Madrid, Coruña, Albacete, Córdoba, Segovia, Palma de Mallorca y Ávila) y a nivel internacional en las sedes de Perú, Brasil, Chile, México, Colombia, EEUU, Costa Rica, Paraguay, Reino Unido y Alemania.

En 2019 Softtek entra en el capital social de Vector ITC adquiriendo el 75%

Vector diseña y desarrolla iniciativas basadas en tecnología de vanguardia para impulsar el cambio digital y generar el mayor valor a las empresas, a los sectores de la economía y a la sociedad. Su ADN disruptivo unido a su experiencia técnica, de negocio y sectorial, ayuda a las empresas en sus retos y estrategias tecnológicas, desarrollando proyectos innovadores, implantando soluciones y productos digitales exclusivos, y siempre en base a una cultura centrada en la innovación y en la nueva era digital.

También forman parte de Vector ITC: Keyland, especialista en la implantación de tecnología para la industria; Management Consulting, centrada en servicios de consultoría estratégica; Ágora, expertos en soluciones tecnológicas para la cadena de suministro; y La Moderna, agencia de marketing y comunicación.

www.vectoritcgroup.com

@VectorITC_Group

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.