Simasec obtiene el sello de Calidad Empresarial CEDEC, mientras reafirma su colaboración con la consultoría Comunicae

miércoles, 8 de julio de 2020, 12:48 h (CET) SIMASEC, S.L. es una empresa cuya actividad principal se centra en aportar sistemas de protección para todo tipo de soluciones en instalaciones, que incluyen líneas de vida, barandillas, pasarelas y escaleras, cubiertas, fachadas, bajantes y estructuras metálicas entre otros Ubicada en Tudela de Duero (Valladolid), la empresa es sumamente consciente de la importante responsabilidad que comporta su quehacer diario, con la instalación de sistemas de seguridad que no pueden permitirse ningún tipo de error. Para ello ofrece un completo servicio, eliminando todos los riesgos posibles gracias a un personal altamente cualificado que diseña y realiza los cálculos necesarios para la correcta instalación de los materiales, todos ellos homologados por la UE y con los respectivos certificados de montaje para que las obras se realicen con totales garantías de éxito.

Tanto los montadores de SIMASTEC como sus instaladores autorizados, cumplen las normativas vigentes de seguridad e higiene, verificando en cada instalación todos los elementos de protección previa puesta en marcha. Además, su personal realiza un mantenimiento anual todos sus sistemas de seguridad en altura, revisando los puntos críticos como anclajes, cables, absorbedores, etc., realizando ensayos de tensión en los casos necesarios y cumpliendo en todo momento la normativa vigente que regula este tipo de dispositivos.

En la actualidad, SIMASEC, S.L. afronta su futuro con las máximas garantías de éxito. La empresa ha obtenido recientemente el certificado de cumplimiento de la “NORMA CEDEC DE CALIDAD EMPRESARIAL” en las áreas de Organización Funcional y Control de Gestión y Control de Costes, otorgado por la consultora de organización estratégica para empresas familiares CEDEC tras su intervención y nueva evaluación.

Tras una larga trayectoria, SIMASEC, S.L. encara su futuro con la tranquilidad que le otorga el sello de calidad recién obtenido, por el que CEDEC acredita el estricto cumplimiento de las normas y estándares de calidad, y distingue a la empresa, garantizando su solidez empresarial en dichos ámbitos.

Colaboración con CEDEC, S.A.

SIMASEC, S.L. lleva colaborando desde octubre de 2018 con la consultoría de organización estratégica empresarial CEDEC, líder europeo en gestión, dirección y organización de empresas familiares desde 1965.

La mejora en su área de Organización Funcional y un mejor Control de Gestión y Control de Costes de la empresa fueron las áreas de actuación en las que SIMASEC y CEDEC colaboraron para alcanzar las máximas cotas de Excelencia Empresarial, calidad en el servicio y el progreso y desarrollo en su mercado.

CEDEC es la consultoría de organización estratégica de empresas líder en Europa en gestión, dirección y organización para empresas familiares desde 1965. Su finalidad es poner al alcance de las empresas los sistemas de organización que resulten más eficientes, optimizando sus resultados empresariales y trabajando juntos hacia la consecución de la Excelencia Empresarial.

Su factor diferencial reside en su contrastada metodología de trabajo. CEDEC trabaja con y para los empresarios con el objetivo de implementar de forma efectiva, en empresas familiares de cualquier tamaño, una gestión profesional y actualizada a través de la aplicación de técnicas y sistemas de trabajo propios.

Implantada en España desde 1971, CEDEC ha participado en proyectos de más de 46.000 empresas, más de 13.000 en España, ocupando una plantilla de más de 300 profesionales altamente cualificados en todas sus sedes, 150 de los cuales en España. CEDEC es miembro de la AEC, la Asociación Española de Empresas de Consultoría.

Con oficinas en España en Madrid y Barcelona, la consultoría de organización estratégica para empresas familiares CEDEC, está presente en Francia, Bélgica, Luxemburgo, Suiza e Italia.

El trabajo y consolidación de CEDEC como consultoría especialista en la organización estratégica empresarial, se ve reflejado en numerosas opiniones y casos de éxito de empresas que ofrecen de forma desinteresada su opinión de CEDEC y que pueden consultarse en las diferentes webs de los países donde está implantada la empresa https://www.cedec-group.com/es/opiniones, con comentarios en su canal youtube https://www.youtube.com/channel/UCg86SZfSTgWFsRWz27OfW_g

