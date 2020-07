​Explorar la Arqueología de Azerbaiyán La diversa arquitectura abre una experiencia inolvidable para los visitantes Peter Tase

miércoles, 8 de julio de 2020, 08:16 h (CET) Los apasionantes de la cultura antigua de Azerbaiyán, encontraran en la pintoresca región de Shabran, un centro de arqueología antigua muy atractivo. La ciudad de Shabran ofrece innumerables experiencias únicas de viaje con gran valor histórico y etnográfico en Europa y Asia; gran parte de esta región es montañosa. La ciudad histórica se encuentra entre las regiones de Bakú y Quba. Los bosques ocupan 27,000 ha en los territorios montañosos y llanuras cerca del Mar Caspio y son de gran importancia. Hay varias versiones sobre el origen de la ciudad de Shabran. Según los datos históricos y las ruinas que se pueden apreciar, la ciudad fue fundada por Shapur I, el Shah de los Sasánidas en el año 245 AD.



La diversa arquitectura abre una experiencia inolvidable para los visitantes. En 1979-1989, se descubrió un área con el tamaño de más de 4,500 km cuadrados.



Una fortificación perteneciente al siglo X fue descubierta. Los científicos determinaron que fue construida con fines defensivos. La piedra caliza, el guijarro y los ladrillos quemados se utilizaron en la construcción de la fortaleza. Este fortín existió hasta mediados del siglo XIII. En el siglo XIV, se construyó una pequeña torre-castillo en la parte occidental de la fortaleza derribada. Tenía una forma rectangular y quedaba entre las torres de defensa de Absheron. Las excavaciones demuestran la planificación trimestral de la ciudad.



En Shabran había un sistema de suministro de agua. Además, había numerosas artesanías; se descubrió un taller de cerámica debajo de las ruinas de la ciudad. La producción de herrería, fundición, cobre, joyería y armas, y la producción de vidrio eran actividades destacadas. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas ​Abrazos a La Mancha Natividad Cepeda nos ofrece una cuarentena de poemas ajenos precisamente a cuarentenas, porque son auténticas sus escapadas a los ríos, jardines, montes… ​Garagorri y la libertad Desde los planteamientos de Garagorri está claro que la convivencia y la sociabilidad junto con la práctica de la razón abstracta son fundamentales para llevar una vida mejor o apropiada ​Ausencias que hablan A muchos ciudadanos nos cuesta entender ese desprecio de Moncloa al funeral por las víctimas, así como el de TVE y Unidas Podemos ​Sánchez con síndrome de Diógenes Como siempre, la culpa no será del Gobierno sino del PP y de la extrema derecha por atreverse a hacer preguntas incómodas al Gobierno ​¿Urgencias económicas a costa de más coronavirus? ¿Una imprudencia más? ““El que camina a grandes zancadas no irá muy lejos.” Lao Tsé