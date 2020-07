NTT y Cisco expanden su proyecto Conservación Conectada a Kenia para proteger a las especies locales Comunicae

martes, 7 de julio de 2020, 17:36 h (CET) Basándose en el éxito de proteger la caza furtiva de rinocerontes en Sudáfrica, Conservación Conectada ahora se expande a Kenia para proteger seis reservas diferentes NTT Ltd, junto con su socio Cisco, anuncia la expansión del proyecto de Conservación Conectada al norte de Kenia. El proyecto propone apoyar seis reservas diferentes en más de 200.000 acres de tierra, habitadas por el 14 por ciento de la población de rinocerontes de Kenia.

Conservación Conectada protege la vida salvaje y a las personas responsables de su seguridad a través de tecnología como LoRA WAN gateaways, antenas de radio, con el fin de crear una red punto a punto del área de la reserva, sensores, cámaras de CCTV e infraestructura fiable para energía solar. Estas tecnologías identifican cualquier actividad sospechosa o ilegal antes de que pueda pasar algo a los animales.

El proyecto comenzó con un piloto en una reserva de caza privada adyacente al Parque Nacional Kruger en Sudáfrica, reduciendo la caza furtiva de rinocerontes en un 96 por ciento en los primeros dos años de instalación. El proyecto fue idea de Bruce Watson, uno de los fundadores de Dimension Data, ahora parte de NTT Ltd.

Aunque el proyecto en Sudáfrica ha disminuido drásticamente la caza furtiva, se estima que todavía se mata a un rinoceronte cada 15 horas solo en África. La vida salvaje se enfrenta también a amenazas crecientes debido a la reducción de guardaparques a gran escala y la disminución del número de patrullas, así como a una disminución del turismo.

NTT Ltd. y Cisco creen que el proyecto ayudará a los guardabosques al proporcionarles “ojos y oídos adicionales” si se ven obligados a operar con equipos más pequeños durante estos tiempos difíciles.

Usando la tecnología, los guardas forestales pueden ver toda la reserva y reaccionar rápidamente ante cualquier actividad sospechosa en un área específica. Esto permite vigilar una gran área de las reservas y permite a los animales vagar libremente, sin causarles ningún daño. Un software denominado Earthranger permite a los guardas forestales reunir, integrar y mostrar todos los datos históricos y en tiempo real disponibles de la reserva, de modo que puedan hacer un seguimiento de los incidentes anteriores y responder adecuadamente de manera oportuna. Esto significa que los guardas forestales pueden interceptar rápidamente a los cazadores furtivos, así como ayudar a las comunidades circundantes en los conflictos entre seres humanos y animales antes de que se produzca ningún daño.

La tecnología inalámbrica que ofrece un largo alcance, baja potencia y transmisión segura de datos se utilizará puntualmente para conectar las seis reservas remotas, permitiendo a los guardias comunicarse entre sí si se produce algún comportamiento sospechoso.

Toda la información de cada reserva llegará al Centro de Operaciones Conjuntas principal. Un centro de operaciones conjunto por satélite en las reservas colindantes se conecta al Centro de Operaciones Conjuntas principal a través de una red punto a multipunto. El vídeo en directo y la infraestructura fiable de energía solar y las antenas permiten la comunicación.

Ruth Rowan, CMO, de NTT Ltd. comenta: "Estoy orgullosa del trabajo que hacemos para proteger la vida salvaje y las comunidades devastadas por la caza furtiva en toda África. Esto prueba que cuando trabajamos juntos podemos cambiar el futuro y hacer grandes cosas. Seguiremos trabajando con el equipo en el norte de Kenya para desarrollar una tecnología que proteja aún más contra la caza furtiva".

"La eficacia de Conservación Conectada ha sido probada en Sudáfrica, por lo que expandirla a Kenia es fantástico. Para ayudar a reducir la amenaza actual, necesitamos proporcionar a mayor número de reservas con el conocimiento y las herramientas para proteger a los animales. Juntos no sólo podemos reducir drásticamente el número de cazadores furtivos, sino también erradicarlos todos juntos".

Chris Panzeca, Director Senior de Ventas de Socios Estratégicos Globales de Cisco añade: "NTT y Cisco han unido sus fuerzas para crear un mundo más seguro, próspero y sostenible para las generaciones futuras. Conservación Conectada refleja la innovación que ofrecemos a nuestros clientes mediante el uso de tecnología de vanguardia para resolver sus necesidades, potenciar las comunidades locales y proteger las especies en peligro de extinción". Estamos muy orgullosos de ampliar Conservación Conectada al norte de Kenya".

