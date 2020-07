HLP Klearfold pone a disposición de empresas e instituciones pantallas de protección facial Comunicae

martes, 7 de julio de 2020, 17:44 h (CET) La compañía ha suministrado ya más de 45 millones de unidades por todo el mundo y tiene una capacidad de producción diaria de hasta 1 millón de unidades Con la reciente crisis mundial acontecida debido al Covid-19, son muchas las empresas que han destinado parte de sus recursos a la fabricación de Equipos de Protección Individual (EPIs) que ayuden a prevenir el contagio y la expansión del virus.

HLP Klearfold, empresa con más de 50 años de trayectoria y líder a nivel mundial en la producción de packaging secundario personalizado, empezó a producir a finales de enero pantallas de protección facial. Las pantallas están debidamente homologadas y cumplen con las directivas necesarias para su uso. A día de hoy, la compañía ha suministrado ya más de 45 millones de unidades por todo el mundo, incluyendo gobiernos y empresas privadas en Asia, Europa y América.

Inicialmente, la intención de la empresa era fabricar estas pantallas para proteger a sus más de 1.000 empleados en la vuelta al trabajo. No obstante, ante la escasez de EPIs que había en todo el mundo y gracias a comprobar los beneficios que suponía el uso de este tipo de protectores, la empresa decidió destinar parte de sus recursos para fabricar pantallas y contribuir así en la lucha contra la pandemia.

“Somos muy conscientes de la necesidad de frenar la expansión del Covid-19. Es por ello que desde que en enero estalló esta crisis sanitaria en China, estamos fabricando pantallas de protección facial contra salpicaduras”, afirman desde la compañía. "Estas pantallas son muy necesarias en el contexto en el que nos encontramos, sobre todo para aquellos trabajadores que están en constante exposición al virus".

El modelo de protector que se suministra desde HLP Klearfold es económico, ligero y fácilmente ajustable sobre máscaras y/o gafas. Sus principales características son:

Tira craneal elástica, pieza acolchada frontal y capa anti-vaho

No precisa montaje, es una pieza única

Transparente como el cristal y resistente a los golpes Este EPI es apto para ser utilizado tanto en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) como por parte del resto de trabajadores de los hospitales, ya sea personal sanitario, administrativo, atención al público y/o limpieza. Además, estas pantallas también se usan en muchos otros sectores como por ejemplo supermercados, transporte público, centros de belleza, peluquerías, escuelas y universidades, etc.

Actualmente, la pandemia ha dejado ya más de 516.000 muertos y más de 10,6 millones de contagios en todo el mundo. Es por ello que desde las autoridades sanitarias se sigue insistiendo en la importancia de respetar las normas de seguridad, así como de mantener el uso de material EPI que ayude a reducir la propagación del virus y a garantizar un desconfinamiento más seguro.

