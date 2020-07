Llega Sondersland, el festival virtual que convertirá a España en la capital mundial del talento

El evento se celebrará del 17 al 19 de septiembre con el respaldo del Gobierno de la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de la ciudad, así como con el apoyo de organizaciones líderes de todo el mundo como AXA, BBVA, Hijos de Rivera y Fundación Rafael del Pino Esta mañana se ha presentado Sondersland, el mayor festival virtual del talento, que se celebrará del 17 al 19 de septiembre, retransmitiéndose desde Madrid en directo para todo el mundo. La nueva edición de este evento está organizada por Trivu, el mayor ecosistema de talento de actitud joven del mundo, en colaboración con el Gobierno de la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de la Ciudad, y con el respaldo de grandes empresas españolas e internacionales.

El acto de presentación de Sondersland ha contado con la presencia de Pablo González Ruiz de la Torre, fundador de Trivu; Ignacio Aguado, Vicepresidente del Gobierno de la Comunidad de Madrid; Borja Fanjul, Presidente del Pleno del Ayuntamiento de Madrid y segundo Teniente de Alcalde, y Ángel Niño, Concejal Delegado del Área de Emprendimiento, Empleo e Innovación del Ayuntamiento de Madrid.

Pablo González Ruiz de la Torre, fundador de Trivu, ha asegurado durante la presentación que “el talento es, ahora más que nunca, la clave para afrontar la crisis que estamos atravesando. Las personas somos los verdaderos protagonistas a la hora de impulsar la reactivación de nuestra economía y sociedad. Por ello, con Sondersland queremos generar una experiencia única que conecte a toda una generación de jóvenes con las claves, las tendencias y las oportunidades que marcarán su futuro profesional en esta nueva normalidad. Además, creemos que un encuentro de esta magnitud y ambición tiene que realizarse en Madrid, en directo desde España, porque estamos convencidos de que juntos podemos ser la capital mundial del talento”.

Diferentes espacios virtuales, múltiples experiencias únicas

El objetivo de Sondersland es reunir de forma virtual a miles de jóvenes de cualquier punto del planeta para que puedan descubrir cuáles serán las tendencias más relevantes que marcarán su carrera profesional, en un momento decisivo para una generación que ha visto cómo su futuro se ha vuelto más incierto debido a la pandemia del COVID-19. Para ello, el festival digital contará con una sede física, La Nave en Madrid, desde donde se retransmitirán todos los contenidos que Sondersland lanzará al mundo.

Mad Stage será el escenario virtual que, durante los tres días, acogerá ponencias y actuaciones de algunos de los jóvenes más influyentes de todo el planeta que han demostrado su potencial y compromiso para cambiar el mundo. Su ejemplo servirá para inspirar a los miles de asistentes, generando la energía, el optimismo y la visión de futuro que ahora se necesita. Entre los más de 30 ponentes que participarán en esta nueva edición se encuentran: la nadadora paralímpica de alto rendimiento, Alejandra Aybar; el médico y biotecnólogo francés Arnaud Pourredon, que creó Meditect, una plataforma dirigida a compañías farmacéuticas que exportan medicamentos a África y que ofrece una servicio de autenticación de medicamentos en toda la cadena de distribución, o el ganador del mayor concurso científico de la UE para jóvenes, Perttu Pölönen, quien ha sido destacado por la MIT Tech Review entre los 35 innovadores menores de 35 años de Europa.

Además, contará con otros espacios virtuales: Hubs, donde los participantes podrán interactuar con todas las empresas impulsoras del evento y las oportunidades que éstas ofrecen, The Colony, una zona digital inmersiva que permitirá a todos los jóvenes asistentes interactuar entre sí, así como con las organizaciones colaboradoras, y Labs, que ofrecerá múltiples experiencias formativas y retos que ayudarán a los asistentes a desarrollar nuevas habilidades y capacidades profesionales.

Por último, en paralelo a todo lo anterior, Sondersland acogerá dos encuentros satélites en los que participarán algunos de los agentes claves que forman parte del ecosistema del talento. Grandes líderes de las principales empresas españolas se darán cita en FORUM y directivos y profesionales del mundo de los recursos humanos en BATTLE by POW, donde analizarán los retos y las oportunidades de la nueva década.

Se espera que participen más de 6.000 personas

El año pasado, a este evento, conocido previamente como Unleash, asistieron más de 2.000 personas, que compartieron talento, historias motivadoras e ideas inspiradoras junto con los casi 30 ponentes y artistas que participaron.

En esta nueva edición y debido al carácter digital que tendrá, los organizadores esperan triplicar el número de asistentes superando los 6.000 jóvenes.

Con el respaldo de las grandes empresas al talento joven

Igual que en años anteriores, las empresas más comprometidas con el talento participan activamente en este festival, que contará con organizaciones como: la Fundación Rafael del Pino, quien apoya la iniciativa desde 2015, AXA, BBVA e Hijos de Rivera como Global Partners; la Fundación Secuoya como Live Partner, así como Aqualia, Be plus, El Corte Inglés, FCC, Iberdrola, Merck -con su proyecto Remerckables- y Only You como Generation Partners, además de otras múltiples empresas y asociaciones colaboradoras.

Más información en: https://sonderslandfest.com/