El auge de las franquicias de lavanderías en tiempos de Covid por Clean Master

martes, 7 de julio de 2020, 13:52 h (CET) El sector de lavanderías AUTOSERVICIO y tintorerías se consolida como uno de los sectores más seguros y estables de inversión y emprendimiento Post- Covid Durante la crisis sanitaria, el sector de lavanderías ha seguido atendiendo al público, aun en estado de alarma, debido al tipo de servicio de primera necesidad que ofrece.

Y es que este sector en franquicia se ha convertido en uno de los más prometedores y seguros para invertir, en primer lugar, por la innovación de éste con nuevos sistemas de desinfección textil, dada la situación de Covid-19, y por las condiciones socioeconómicas que permitieron su implantación en España:

La reducción del tamaño de los hogares y familias, que optan por una alternativa más rápida, sencilla y económica.

El ritmo de vida de los ciudadanos.

Crecimiento de personas extranjeras que tienen instaurado este concepto de lavandería. Según el último informe sobre las lavanderías y tintorerías en franquicias realizado por la consultora Tormo Franquicias Consulting, al cierre de 2018 esta actividad facturó 103 millones de euros, constituyen más de 23 enseñas, y generó más de 1.600 puestos de trabajo. El Director General de la consultora Tormo Franquicias, Eduardo Tormo, resalta que este tipo de enseñas tienen y tendrán un importante recorrido y crecimiento en el mercado en respuesta a las demandas de los consumidores.

Invertir en una lavandería conlleva un gran número de ventajas:

Autogestión: Su característica principal es el autoservicio y la carencia empleados en tienda, ya que se puede dirigir el negocio telemáticamente Ahorro eléctrico y de producto: implantación de lavadoras inteligentes que minimizan el gasto por su uso constante. Bajo coste tanto en la inversión por la reducción de costes operativos, y el bajo coste de servicio que lo convierte en un negocio altamente demandado. Adaptación ante situaciones de crisis: investigación y desarrollo de novedades tecnológicas, sanitarias y operativas más efectivas, para adaptarse a la “nueva normalidad” tras la pandemia ocasionada por el Covid-19. Sin embargo, también presenta algunos inconvenientes como la alta competencia en el sector, y la obligación de generar gran volumen de negocio para obtener rentabilidad. No obstante, la alta demanda de este tipo de servicios, y las bajas inversiones de las marcas Clean Master, La Wash y La Colada consiguen rápidamente la amortización del capital invertido.

Actualmente, entre las marcas más demandas del sector se encuentranPressto, Eco Laundry, Clean Master y Open Wash que operan a nivel internacional, y Ce Colada y Fresh Laundry como marcas que operan en España.

Una de las alternativas preferidas por los inversores/emprendedores, que buscan un concepto seguro, de alta rentabilidad y baja inversión, ha sido la marca internacional Clean Master, que continúa siendo referente en el sector de lavanderías y tintorerías por su amplia experiencia avalada por sus más de 37 establecimientos a nivel mundial, y, sobre todo, por la amplia variedad de modelos de inversión flexibles y adaptados a cada franquiciado y que se complementan entre sí, ideal para obtener el máximo rendimiento:

Clean Master Autoservicio: Para mayor rentabilidad ofrece a los inversores tres modelos de franquicia desde 39.990€: (Modelo ECO, Modelo, Modelo MÁX). Para más información: https://www.franquiciashoy.es/franquicias/franquicias-de-lavanderias-y-tintorerias/lavanderias/clean-master-autoservicio

Clean Master Tintorerías: este formato ofrece la posibilidad de escoger entre 5 modelos para obtener un negocio rentable a medida desde 22.950€: (modelos Franquicia semiautónoma, ECO WET CLEANING, WET CLEANING (completo), Modelo 10, Master 15). Para más información: https://www.franquiciashoy.es/franquicias/franquicias-de-lavanderias-y-tintorerias/tintorerias/clean-master-tintorerias

Clean Master Lavandería Industrial: este modelo de lavandería ecológica se dirige a distintos sectores empresariales. Línea de negocio especializada y profesional que genera grandes beneficios económicos por el público al que se dirige. Para más información https://www.franquiciashoy.es/franquicias/franquicias-de-lavanderias-y-tintorerias/lavanderias/clean-master-industrial

Master Costura: cuenta con los siguientes modelos de negocio desde 42.100€: (Corner máster costura, como complemento de Clean Máster tintorería; Boutique máster costura y bordados.) Para más información: https://www.franquiciashoy.es/franquicias/franquicias-de-lavanderias-y-tintorerias/arreglos/master-costura

El papel activo de Clean Master durante el estado de alarma ha sido clave para sus franquiciados, que han recibido apoyo constante con acciones de asesoría en marketing, redes sociales, y empresariales, innovación y soluciones como tratamientos especiales como la ozonización para desinfección de prendas textiles, ayudas económicas etc. También sus recomendaciones en medios de comunicación enfocados a los consumidores y facilidades de servicio durante el confinamiento, ha mostrado una vez más la filosofía comprometida y actual que tiene la marca.

Para más información es posible contactar con su departamento de expansión y atenderán sin compromiso la consulta.

