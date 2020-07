Una solución de software documental de vanguardia a medida para operadores logísticos – DocPath ZippyDocs Comunicae

martes, 7 de julio de 2020, 08:12 h (CET) ZippyDocs es la respuesta de DocPath para los Operadores Logísticos que reciben documentos de distintas fuentes y en distintos formatos (raw data, xml, PCL, PDF, etc.) y que tienen la necesidad de unirlos y presentarlos como un único conjunto de documentos DocPath ZippyDocs, una solución de software documental para operadores logísticos, lanzada en 2018 y recientiemente mejorada, que ayuda con la optimización de las entregas y a su vez genera importantes ahorros.

Un conjunto de módulos de software independientes, empaquetados como una «solución completa» de software documental especifica para lógistica.

ZippyDocs es la respuesta de DocPath para los Operadores Logísticos que reciben documentos de distintas fuentes y en distintos formatos (raw data, xml, PCL, PDF, etc.) y que tienen la necesidad de unirlos y presentarlos como un único conjunto de documentos.

Cuando no se dispone de ZippyDocs se deben utilizar procedimientos manuales para generar la salida, generalmente en dispositivos separados y luego unir manualmente los distintos documentos en un solo grupo para entregarlos al conductor del camión.

Constantes demoras, errores y conflictos entre el personal son un problema habitual. El diagrama inferior muestra como ZippyDocs recibe todos los documentos generados por las distintas aplicaciones y los une convirtiéndolos en conjuntos de documentos que pueden ser enviados a los dispositivos de salida.

En el momento de la entrega, el conductor actualiza los documentos si fuese necesario y captura la firma del cliente final sobre el albaran. En el caso de utilizar documentos electrónicos, ZippyDocs tiene la capacidad de capturar la firma del cliente electrónicamente y generar el PDF final que puede ser enviado inmediatamente al cliente final.

La eliminación de procedimientos manuales proporciona una importante mejora en la manipulación de documentos evitando demoras innecesarias, confusiones y errores. La conclusión es una clara optimización de procedimientos e importantes ahorros.

Al terminar la ruta de reparto y de regreso al centro de distribución, el conductor puede utilizar una estación de auto-servicio y escanear los documentos ya firmados para actualizarlos en el sistema.

Los documentos pueden ser generados con un código de barras en cada hoja de manera que se puedan reconstruir como documentos completos sin importar el alineamiento ni el orden en que hayan sido escaneadas las páginas.

Los documentos firmados son almacenados en la Base Datos para ponerlos a disposición de los clientes y así evitar demoras en el pago de facturas con la ”excusa” de haber extraviado la copia de algún documento… Este punto suele ser un motivo de muchos disgustos para los Operadores Logísticos.

Los actuales usuarios de DocPath ZippyDocs disfrutan de un alto nivel de satisfacción y han obtenido importantes ahorros de costes debido a la optimización de procesos y la eliminación de demoras innecesarias.

Para más información, visite: https://www.docpath.com/logistics-and-distribution-services-document-software/?lang=es

Acerca de DocPath

DocPath es una empresa líder en la fabricación de software documental empresarial, que ofrece a sus clientes internacionales la tecnología que les permite complementar su ERP e implementar procesos avanzados de Document Output Management, Customer Communications Management y software documental de spooling. Fundada en 1993, DocPath tiene sedes en Europa, los EE. UU y América Latina y está presente con sus Soluciones en compañías de todo el mundo. Entre sus clientes figuran bancos de reconocido prestigio y corporaciones de primera línea, a los que facilita la difícil y compleja tarea de diseñar, generar y distribuir sus documentos críticos de negocio. DocPath mantiene un fuerte compromiso con el I+D+i, área a la que destina una buena parte de sus ingresos y en la que radica una de las claves de su éxito.

Aviso legal: DocPath es una marca registrada DocPath Corp. Todos los derechos reservados. Otras marcas registradas mencionadas son propiedad de sus respectivos dueños.

Vídeos

ZippyDocs: software documental para el el sector logístico



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.