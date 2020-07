​El precio del alquiler en la Comunidad Valenciana cae un 0,62% en el primer semestre En cuanto a las capitales valencianas, todas cayeron en el primer semestre, marcado Valencia (-7,20%) el duodécimo recorte más intenso del país Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

martes, 7 de julio de 2020, 09:32 h (CET) Según el informe semestral de precios de alquiler elaborado por pisos.com, el piso tipo de alquiler en Comunidad Valenciana registró en junio de 2020 una superficie media de 119 metros cuadrados y una renta media de 890 euros mensuales, lo que supuso un ajuste semestral del -0,62%, el tercero más intenso de España. Respecto a junio de 2019, cayó un -7,44%, el segundo recorte más llamativo del país. Mensualmente, creció un 1,03%; y trimestralmente, cayó un -2,44%.



Comunidad Valenciana fue la sexta autonomía con la mensualidad más cara para los inquilinos, por detrás de Madrid (1.772 €/mes), entre otras. Por su parte, el piso tipo de alquiler en España tuvo en junio una superficie media de 114 metros cuadrados y una mensualidad media de 990 euros, lo que supuso una subida semestral del 2,48%. Respecto a junio de 2019, la subida fue del 4,98%. Mensualmente, se ajustó un -0,20%; y trimestralmente, un -1,17%.



Según Ferran Font, director de Estudios de pisos.com, “Las mensualidades de alquiler siguen subiendo, pero de una forma mucho menos acusada. Esta tendencia, de la que ya fuimos conscientes a principios de año, se ha reforzado debido a la crisis sanitaria”. Para el portavoz del portal inmobiliario, “la evolución de este indicador está rodeada de incógnitas, dado que es posible que las dificultades económicas por las que atraviesa la demanda a raíz de la pandemia, retrasen las decisiones de compra y aumenten el número de inquilinos hasta que la situación laboral retome la normalidad”.



Por otro lado, Font añade como factor de incertidumbre la aprobación del sistema estatal de índices de referencia del precio del alquiler, que ha visto la luz recientemente. Esta herramienta, cuyo desarrollo y puesta en marcha estaba incluida dentro del pacto PSOE-Unidas Podemos, nace con el objetivo de detectar aquellas zonas del país donde el mercado del alquiler está más tensionado. El directivo de pisos.com declara que “la llegada de un índice oficial y público de precios de alquiler es una buena noticia, siempre y cuando se utilice estrictamente como fuente de información, no como excusa para controlar los precios, algo que ha demostrado su inefectividad fuera de nuestras fronteras”. Font manifiesta que “la tenencia de vivienda sigue propiciando el cambio de la propiedad hacia el arrendamiento, y la necesidad de vivienda en alquiler asequible es cada vez mayor”.



Valencia fue la undécima capital española más cara

Castellón (5,19%) fue la undécima provincia española que más subió en el primer semestre. Valencia (-3,40%) registró una caída intermedia y Alicante (-0,22%) fue la segunda que menos cayó de España. Interanualmente, Castellón (5,17%) contuvo su incremento. Alicante (-8,59%) arrojó el segundo retroceso más marcado del país y Valencia (-6,55%) el sexto. Con 940 euros de renta media mensual en junio de 2020, Valencia fue la novena provincia más cara de España. Alicante, con 881 euros de mensualidad media, fue la undécima en este mismo listado. Por otro lado, Castellón, con 603 euros de mensualidad media, fue la más asequible de la autonomía.



En cuanto a las capitales valencianas, todas cayeron en el primer semestre, marcado Valencia (-7,20%) el duodécimo recorte más intenso del país. De un año a otro, Castellón de la Plana (4,20%) fue la décimo tercera entre las subidas nacionales, mientras que Alicante (-11,09%) fue la segunda que más cayó de España. En el apartado de rentas medias mensuales, a nivel nacional, Valencia (927 €/mes) fue la undécima capital más cara en alquiler, mientras que Alicante (913 €/mes) fue la duodécima. Por su parte, Castellón de la Plana (674 €/mes) fue la más asequible de la región.

