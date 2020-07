Facebook y Whatsapp no ofrecerán información sobre sus usuarios al Gobierno de Hong Kong Si bien las autoridades hongkonesas insisten en que la libertad de expresión y prensa siguen existiendo en la región, la ley ha entrado en vigor rápidamente Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

martes, 7 de julio de 2020, 09:27 h (CET) Facebook y su servicio de mensajería Whatsapp han informado este lunes de que no procesarán hasta nuevo aviso las solicitudes del Gobierno de Hong Kong de información sobre sus usuarios en un intento por "defender la libertad de expresión".



Tal y como ha indicado un portavoz de la empresa, estas solicitudes quedan congeladas "a la espera de que se realice una evaluación más exhaustiva de la ley de seguridad nacional" aprobada recientemente por China sobre Hong Kong, según ha recogido la cadena de televisión CNN.



La compañía prevé así realizar un estudio y hablar con expertos en Derechos Humanos sobre la situación en la región administrativa especial china antes de facilitar datos sobre sus usuarios que podrían comprometerlos. "Creemos que la libertad de expresión es un derecho humano fundamental y apoyamos el derecho de las personas a expresarse sin temor a su seguridad y sin temor a otras repercusiones", ha señalado.



La nueva ley de seguridad nacional de Hong Kong enumera cuatro categorías de delitos: secesión, subversión, terrorismo y colusión con un país extranjero o elementos externos para poner en peligro la seguridad nacional. La pena máxima para cada delito es la cadena perpetua aunque la sentencia sugerida para algunos delitos menores es de tres años de prisión.



Si bien las autoridades hongkonesas insisten en que la libertad de expresión y prensa siguen existiendo en la región, la ley ha entrado en vigor rápidamente. Este mismo lunes, la Justicia ha negado la puesta en libertad bajo fianza de la primera persona en ser imputada bajo la nueva normativa.



Según Facebook, únicamente satisfará las solicitudes de información de las autoridades de acuerdo con los términos y condiciones de servicio de la plataforma y siempre que las solicitudes cumplan con los estándares de protección de los Derechos Humanos.

