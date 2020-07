Viajestransformacionales.com, conectar con un mundo interior realizando viajes a lo desconocido Comunicae

lunes, 6 de julio de 2020, 16:32 h (CET) A pesar de que son muchos los que piensan que el verano es la mejor época para realizar un viaje de placer que les pueda liberar de sus obligaciones durante un tiempo, el invierno también es una alternativa muy buena que no todos contemplan Este periodo de recogimiento e introspección puede servir para que las personas puedan conocerse a sí mismos y conectar con su mundo interior. Por ello, en Viajes Transformacionales, los usuarios tendrán la opción de visitar unos puntos energéticos clave en los que podrán conectar con ese mundo interior y embarcarse en una aventura que pueda cambiar sus vidas.

El primer destino sería Muladhara, el punto energético que conecta con la Madre Tierra. A través de este chakra se combate el frío a través del movimiento. Hacer senderismo por la montaña y sentir la naturaleza será de lo más beneficioso para este chakra raiz, por lo que el desierto del Sahara podría ser la mejor alternativa. El desierto de Marruecos es un lugar ideal para encontrarse en silencio y realizar un ejercicio de recogimiento que pueda dar las respuestas que tanto se ansían buscar. Una vez Muladhara se encuentra en equilibrio, la persona que realice el ejercicio se sentirá mucho más fuerte y segura.

El segundo destino sería Anahata, para conectar con el corazón y regalar amor a los demás. Este es, en efecto, el punto energético de dicho corazón, lo que hará que se llene de calor y que el resto de las personas puedan gozar del amor. Para escapar del frio invierno y tomarse unos días de descanso para compartir alegria con los demás y darse amor a uno mismo, el lugar indicado es sin duda Tailandia. A través de la meditación con monjes budistas y la práctica de yoga en paraísos increíbles como las playas de Krabi se podrá trabajar el chakra del corazón. Anahata aloja el deseo de autoaceptación de los seres humanos, por lo que es necesario el trabajo en la armonía interna y el equilibrio emocional. Este viaje tiene como objetivo el aprender a gestionar la vida de uno mismo desde el amor propio y el de los demás.

Por último, y sin embargo no menos importante, el tercer destino es el Sahasrara, el punto energético más espiritual que hará conectar a la persona con el todo. La sensación de frio está creada por el ego y la mente, por lo que el verdadero ser está lleno de calor y debe combatir con ese frío del chakra. Es importante saber observar, respirar y meditar, de manera que se pueda encontrar con el verdadero ser y llenarse de calor y energía positiva.

Por ello, en esta plataforma la recomendación es meditar con los budistas en el Himalaya. Nepal es uno de los lugares más mágicos y que más conectados se encuentran con el poder divino. Allí podrá trabajarse el chakra de la coronilla, de manera que se aprenderá a silenciar la mente y fundirse con la naturaleza de las montañas. El Himalaya es ese lugar donde la persona se siente parte del todo, aprenderá a vivir en el mundo presente y a no quedarse anclado en el pasado, o preocupado por el futuro. Lo único importante será vivir el aquí y el ahora.

Para cualquiera que quiera escapar de la realidad unos días y desee conectar con su mundo interior, estos destinos serán ideales para alcanzar esa paz que tanto ansían. En viajestransformacionales.com se les proporcionará toda la información necesaria para poder realizar ese viaje tan necesario para ellos, de manera que por fin puedan disfrutar merecidamente de unos días dedicándose exclusivamente a ellos mismos.

Namaste

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.