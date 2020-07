RSM Spain analiza las perspectivas de los fondos de capital riesgo en España Comunicae

lunes, 6 de julio de 2020, 14:52 h (CET) El 68% de los fondos de capital riesgo son optimistas en el cierre de operaciones durante el segundo semestre de 2020. El 90% de los fondos son más optimistas sobre sus propias perspectivas que las del mercado nacional en general. Los sectores más atractivos para las futuras inversiones son la tecnología, medios y telecomunicaciones; la sanidad y el consumo RSM Spain ha realizado una encuesta a casi 60 gestoras de capital riesgo en España que abarca la situación actual de las empresas en cartera, las inversiones previstas, las perspectivas del mercado español y sus pretensiones en cuanto al levantamiento de fondos.

Los resultados los han dado a conocer en un webinar bajo el título “Perspectivas del Capital Riesgo en España en Tiempos de COVID-19” en colaboración con Alantra Private Equity, Aurica Capital, Endurance Partners, HIG Capital y Suma Capital.

Casi el 80% de los fondos nacionales tienen al menos una empresa en cartera que ha cesado su actividad durante el confinamiento. José María de León, Principal de HIG. Capital, ha comentado la complejidad de gestionar un grupo internacional con distintos niveles de confinamiento, pero coincidía con Iván Plaza, Principal de Aurica Capital, que ha manifestado sus buenas sensaciones iniciales tras la reapertura de sus restaurantes después de 3 meses de inactividad.

Durante el confinamiento, la implementación de ERTES ha sido una acción bastante extendida entre las empresas de cartera. No obstante, Fernando Ortega, Director de Alantra Private Equity, ha querido hacer hincapié en otras medidas que las empresas de cartera han adoptado con el apoyo de las gestoras, como la preparación de nuevos presupuestos y proyecciones a corto plazo de flujos de caja.

La encuesta revela que más de la mitad de los fondos son optimistas en el cierre de adquisiciones nuevas en 2020. Guy Richard Wallis, Director de Financial Advisory Services de RSM Spain, comenta: “Mientras la inversión en plataformas sigue siendo atractiva, parece que la industria tiene incluso más apetito para add-ons”. En este sentido, José María de León, aseguraba que la prioridad es el fortalecimiento de la cartera existente, la cual es un excelente uso del alto nivel de liquidez mientras el entorno es uno de mayor riesgo.

El 90% de los fondos son más optimistas sobre sus propias perspectivas que las del mercado nacional en general. Pepe Rigau, Director de Endurance Partners, identificaba dos grupos de vendedores: los que se sentirán forzados por la situación actual y los que preferirán aplazar la venta de sus empresas. Por tanto, en 2020 habrá transacciones, pero menos que en 2019.

Existe un consenso generalizado de los sectores más atractivos para las futuras inversiones. Estos sectores son los mismos que despertaban su interés antes de la pandemia: la tecnología, medios y telecomunicaciones; sanidad y consumo. Manuel Cebrián, Director de Inversiones de Suma Capital, explicaba que la pandemia ha acelerado tendencias que ya existían en el mercado.

Guy Richard ha concluido recordando a las gestoras su responsabilidad social en la reactivación de la economía, “La creación de la riqueza depende de la velocidad de la circulación del dinero, mientras el dinero parado crea pobreza. El denominado dry powder (dinero entregado a la gestora, pendiente de invertir) es dinero parado y el enemigo de la recuperación económica.” De esta manera, Guy Richard invitaba a las gestoras seguir adelante con sus planes de inversión, siempre con inteligencia, prudencia y la diligencia debida.

