Ewent amplía su catálogo con nuevos productos para crear puestos de trabajo ergonómicos

lunes, 6 de julio de 2020, 13:44 h (CET) La nueva modalidad de trabajo ha venido para quedarse en España. Por eso, es fundamental disponer de un espacio funcional donde poder trabajar cómodamente El teletrabajo se ha convertido en una realidad en muchos de los sectores de España pues, aunque en un inicio sirvió para frenar la expansión del COVID-19, hay muchas empresas que están instalando esta nueva modalidad, por lo menos algunos días por semana. Debido a este cambio, los hogares se han convertido en oficinas improvisadas.

Además, cada vez más los departamentos informáticos de las empresas han conseguido hacer más fácil el trabajo a distancia integrando sus sistemas para que puedan ofrecer a tiempo real todo lo necesario para los empleados realicen todas sus funciones.

Ewent es consciente de las necesidades que pueden tener estas personas que deben montarse un despacho en casa y, por eso, dispone de una amplia gama de productos para facilitar el trabajo y el día a día de los empleados.

Sobre todo, es fundamental disponer de un puesto de trabajo que permita mantener una correcta higiene postural. Para ello, no solo hay que contar con una buena mesa y silla de despacho sino también disponer de accesorios como estaciones de trabajo de sobremesa o soportes para monitor que garanticen esa postura perfecta.

La estación de trabajo Ewent EW1545 permite a la persona estar activa mientras trabaja, pudiendo cambiar la postura entre sentado o de pie. Es apta tanto para monitores como portátiles y cuenta con bandeja para teclado y compartimento adicional para tablets y smartphones, además de sistema de recogida de cables. También, gracias a su sistema de gas se puede regular en altura fácilmente y permite mantener la muñeca en una postura cómoda.

Por su parte, los soportes para monitor Ewent EW1537 (para una pantalla hasta 32” con VESA) y EW1538 (para dos monitores hasta 27”) permiten crear un espacio de trabajo ergonómico y ahorrar espacio. Cuentan también con sistema de recogida de cables y de gas por lo que no requiere de herramientas. Estos soportes permiten regular su posición en inclinación, rotación, giro y altura, de modo que cada usuario encuentre la postura correcta y evite lesiones derivadas de las largas jornadas laborales.

Tips para montar la oficina en casa:

- Buscar la zona perfecta de la vivienda donde no haya un nivel alto de ruido ni distracción para mantener la concentración durante las horas de trabajo.

- Una buena iluminación es básica para la productividad y satisfacción laboral. Y, si es posible, mejor que sea luz natural.

- Ordenar las tareas a realizar cada día es fundamental.

- Separar el espacio del resto de la casa, aunque sea con algún elemento visual.

- Si se puede, incorporar alguna planta para aportar frescura ya que éstas limpian el ambiente.

En definitiva, la oficina en casa es una realidad que cada vez más empresas están adoptando. Por eso, contar con los mejores productos y la mejor disposición de la misma es lo ideal para rendir y ser productivos en la jornada laboral.

