Las claves del feng shui en un dormitorio según Dormitorios.org Comunicae

lunes, 6 de julio de 2020, 13:32 h (CET) El feng Shui es una fascinante tendencia ancestral china, que evoca la paz interior en relación al espacio que la rodea; así lograr estabilidad de la mente, alma y cuerpo de la persona que lo práctica y alinear las energías positivas para que favorezca su entorno El objetivo principal de esta práctica es condicionar los espacios del hogar, para que estos tengan buenas energías, en las cuales abunden: la paz, tranquilidad y abundancia, por medio de la mente reflexiva y declaraciones positivas que atraigan bienestar.

Feng shui para el dormitorio

En el dormitorio, es donde la mente y el cuerpo descansan; es un refugio en el cual, la tranquilidad y la energía deben fluir de manera constante, sin ningún tipo de tropiezo.

Por lo que hay que instrucciones que beneficien la paz espiritual y terrenal de quienes ponen en práctica esta filosofía de vida.

Claves del Feng Shui en el dormitorio

Ubicación de la Habitación en el plano ancestral

Depende de los puntos cardinales en el plano ancestral, norte, sur, este, oeste; la habitación debe ubicarse en un punto donde las energías fluyan de forma positiva, con respecto al descanso, paz espiritual, amor, deseo, tranquilidad; para ello, se ubica en los puntos: norte, este y oeste.

El sur y sureste para la habitación, atraen energía negativa y perturbadora, que afectará el descanso y las relaciones de pareja y paz interior.

Forma de la habitación según los elementos

El elemento tierra, es el más adecuado para simbolizar el dormitorio, porque representa la fertilidad y vida, el renacer a cada día; es por ello, que la habitación debe poseer las forma cuadrada o rectangular; en el plano ancestral estas formas reflejan a la madre tierra.

Iluminación y ventilación

Los dormitorios deben poseer ventanas; por donde la luz y ventilación natural puedan entrar y renovarse cada día. Es recomendable que sean amplias y cristalinas, así las energías puedan purificarse con cada amanecer y el Chic libere su energía positiva por todo el lugar.

Colores y tonos

Preferiblemente utilizar colores con tonos cálidos y suaves; tanto para las paredes y decoraciones, así el ambiente no se torne pesado; de manera que las energías entren y salgan, para que se liberen y renueven.

Ubicación de la cama

La cama se debe mantener alejadas de las puertas y las ventanas, en un lugar céntrico, si tiene cabecera se recomienda que sea de material sólido como madera o cuero; deben quitar todo obstáculo que impida que la energía fluya, por lo que no debe haber nada debajo de ella.

Espejos

No deben colocarse frente a la cama, ni frente a la puerta.

Diseño de la habitación

- Es bueno mantener un diseño compacto y sin elementos que sobrecarguen el lugar de descanso.

- Mantener el orden y la limpieza.

- Es recomendable apartar los aparatos como televisores, celulares y otros distractores ya que desvían las horas de descanso e influyen en la relación de las parejas.

- No se recomienda colocar fotografías en la habitación, al menos que sea de la persona o pareja que la ocupen.

