La empresa española de transformación digital Dotabit lanza oficialmente ElorApp en España

lunes, 6 de julio de 2020, 10:36 h (CET) Empresa especializada en transformación digital Dotabit lanza en Julio su aplicación móvil de gestión de pedidos orientada al sector Horeca y adelanta que restaurantes y hoteles no requieren mensualidades o permanencias, puesto que pagan lo que usan haciendo flexible y accesible el servicio a PYMES A partir del mes de Julio estará disponible ElorApp en España, el nuevo producto de la empresa especializada en servicios de transformación digital para pymes Dotabit. Se trata de una aplicación muy intuitiva que permite acceder a la carta de productos, consumir en el local o take away, además de escoger, pagar y disfrutar con ElorApp de forma rápida y segura. El restaurante u hotel contara con la gestión de pedidos, mesas, la emisión de comandas, y la capacidad de manejar el negocio de forma remota y automatizada.

Si bien ha dejado un trago amargo el Covid-19, también ha permitido a grandes y pequeñas empresas reinventarse para ofrecer sus servicios con la tranquilidad de estar seguros, sin riesgos para sus empleados y lo mas importante sus clientes. Dotabit se solidariza con esta causa y con el sector restauración ha sido uno de los más afectados. El sector se verá beneficiado con ElorApp al ser un producto que permite impulsar la transformación digital en su conjunto, optimizar los costes operativos y reducir los tiempos de atención al cliente en sala.

Dotabit incorpora el uso de QR y tecnología NFC contactless para el acceso a la carta del restaurante directamente desde la mesa, tiene sección de destacados por el chef, permite hacer el llamado a camarero y enviar los pedidos impresos a cocina, barra y caja. Por otro lado el dueño del restaurante podrá llevar el control de todo su negocio en un solo software en tiempo real, que crecerá con la integración de nuevos módulos que están en desarrollo cómo el Delivery, los cuales surgen de la necesidad de los restaurantes piloto ubicados en Reino Unido y México, los cuales ya están usando exitosamente ElorApp.

El equipo de Dotabit siempre está en la vanguardia de las soluciones tecnológicas, innovando para ofrecer lo mejor a sus clientes, actualmente sigue en su constante proceso de creación, integrando sus productos y solucionando los problemas de forma creativa reduciendo costes operativos.

A su vez Manuel Mérida fundador y CEO de Dotabit expresa su intención de expandir sus servicios a tiendas y otro tipo de establecimientos comerciales durante el mes de agosto de este mismo año, también adelanta que se encuentra en conversaciones con partners estratégicos en otros países en los que próximamente abrirá operaciones.

ElorApp by Dotabit pretende ser accesible e incorporar una solución integral que permita a las pymes tener la tecnología de la que ya hacen uso grandes cadenas comerciales y franquiciados sin la necesidad de grandes inversiones, equipos y departamentos especializados en la adaptación de los procesos internos.

