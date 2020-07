El sombreado solar, la clave para hacer frente al calentamiento global Comunicae

lunes, 6 de julio de 2020, 10:09 h (CET) Según la ES-SO (Organización Europea de Sombreado Solar), el sombreado solar tendrá que convertirse en un elemento clave de cada edificio en la Unión Europea para evitar el sobrecalentamiento en el futuro En los últimos años, el rápido calentamiento global ha provocado más olas de calor y temperaturas extremas y "solo en Europa las olas de calor tienen al menos cinco veces más probabilidades de ocurrir", afirmaba Damian Carrington, editor ambiental en The Guardian el verano pasado. Las temperaturas de las olas de calor son de alrededor de cuatro grados más altas que hace un siglo, dicen los científicos, y en el último mes de marzo las temperaturas promedio fueron casi dos grados centígrados por encima del promedio de 1981-2010, según el Servicio de Cambio Climático Copérnico de la UE.

En este contexto, ¿están los edificios en Europa listos para proteger a sus habitantes de este calor extremo? Si es así, ¿se hará de una manera rentable y, lo que es más importante, de eficiencia energética? Los veranos son cada vez más calurosos, comienzan más temprano y son potencialmente más duraderos. Se conoce que estas altas temperaturas afectan a las personas mayores y a las personas con condiciones preexistentes de una manera severa, pero también las generaciones más jóvenes están buscando más comodidad y estilos de vida saludables en interiores.

Los arquitectos, ingenieros y empresas constructoras están luchando por soluciones energéticamente eficientes para gestionar el clima interior, y los gobiernos están comenzando a reconocer el impacto negativo del sobrecalentamiento en los edificios.

Según la ES-SO (Organización Europea de Sombreado Solar), la respuesta es evidente: “El sombreado solar tendrá que convertirse en un elemento clave de cada edificio en Europa para evitar que se sobrecaliente en el futuro.

La protección solar es la solución más rentable del mercado, ya que ofrece un impacto directo en la salud, la comodidad y el ahorro de energía ".

La protección solar

Se trata del término que identifica los sistemas externos e internos que evitan el sobrecalentamiento al controlar la cantidad de calor y luz del sol que ingresa a través de ventanas y fachadas acristaladas. El mecanismo es tan antiguo como las culturas egipcia, islámica y persa. Con los años, se han desarrollado muchas soluciones innovadoras de protección solar (persianas venecianas, toldos, pantallas, ...), y se ha establecido una industria madura de protección solar que emplea a cientos de miles de personas en el mundo.

Solo en Europa, 400.000 personas trabajan en la industria de la protección solar y existen muchos actores mundiales en el campo de los tejidos de alta tecnología, controles motorizados y domótica para los fabricantes del producto final.

Calcular el impacto del calor

Para calcular el impacto directo en las transmisiones de calor y luz, los actores clave en la industria de la protección solar, junto con ES-SO, han desarrollado una base de datos detallada y un modelo de cálculo, denominado ES-SDA. La base de datos europea consta de datos de sombreado de rendimiento validados y revisados ​​de acuerdo con las normas CEN/ISO. La herramienta ayuda a los expertos en protección solar a asesorar con precisión a la industria de la construcción sobre la elección correcta de protección solar automatizada y el impacto en el clima interior del futuro edificio.

La herramienta puede evitar casos como este piso en un antiguo edificio de oficinas convertido en el norte de Londres, donde las temperaturas operativas durante un cálido mes de septiembre alcanzarían la cifra de 47.5°C sin ninguna sombra. Mediante el uso de sombreado externo (persianas venecianas o de pantalla) habría reducido la cifra hasta los 28ºC. Los sistemas automatizados de protección solar evitan que las habitaciones se calienten, evitando la necesidad de enfriamiento artificial y reduciendo así el consumo de energía.

De este modo se contribuye a una mayor comodidad en todas las condiciones climáticas. Sin embargo, la cantidad de energía utilizada en todo el mundo para enfriar edificios se ha duplicado desde el año 2000 y sin ganancias de eficiencia, e incluso este nivel podría triplicarse nuevamente para 2050. Pero, ¿a qué coste?, ¿al de facturas de energía más altas? Peor aún, ¿al de no alcanzar los objetivos climáticos compartidos?

Con olas de calor regulares y temperaturas extremas, la protección solar será un elemento vital para evitar que los edificios se sobrecalienten de manera eficiente en términos de energía. ES-SO tiene como objetivo promover el impacto positivo de las soluciones inteligentes de protección solar en la gestión del clima interior, apoyando así los ambiciosos compromisos de eficiencia energética de la Unión Europea. Según un estudio de la organización, en 2015 la protección solar puede proporcionar un ahorro de energía del 22% y reducir las emisiones de CO2 en 137 millones de toneladas anuales en los edificios europeos.

Sobre ES-SO

ES-SO es una organización sin ánimo de lucro establecida en Bruselas. ES-SO tiene como objetivo promover el impacto positivo de las soluciones de protección solar en la gestión del clima interior, apoyando así los ambiciosos compromisos de eficiencia energética de la UE. ES-SO sirve como organización paraguas para las asociaciones profesionales de protección solar dentro de la mayoría de los miembros de la UE. La industria europea de protección solar emplea a más de 400,000 personas en los 27 Estados miembros y genera ventas anuales de más de € 15 mil millones. Ubicado en Bruselas, ES-SO está en una posición ideal para garantizar que se escuche la voz de la industria y que pueda hacer una contribución positiva hacia los objetivos energéticos de la UE. ES-SO también participa en varios proyectos de la UE y actúa tanto en capacidad de contribución como de asesoramiento.

Sobre Griesser

En el año 1882 Anton Griesser sentó las bases del actual grupo Griesser en la localidad suiza de Aadorf. Unida a este lugar hasta día de hoy, esta empresa pone toda su experiencia en la fabricación de productos de protección solar innovadores y de alta calidad. El grupo Griesser, entretanto, forma parte de los proveedores líderes en Europa en soluciones de protección solar de alto nivel para ventanas y terrazas.

Con su compromiso y entusiasmo, cerca de 1300 empleados velan a diario por que la excelente reputación de las dos marcas independientes Griesser y weinor siga confirmándose una y otra vez. Griesser fabrica sus productos variados de protección solar en Suiza (Aadorf), Austria (Nenzing) y Francia (Niza y Wolschwiller). Griesser está activo con sociedades propias en cinco países y representado por socios en otros 20.

