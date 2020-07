Hace falta más sentido común

Que la juventud sea irresponsable hasta la saciedad no debe extrañarnos porque ya se encargaron los sucesivos gobiernos democráticos de ir empobreciendo al máximo el sistema educativo, por lo tanto, de esos polvos estos lodos. Ignorantes, irresponsables, irrespetuosos “¡un dechado de virtudes, vamos!” Teniendo en cuenta que el actual vicepresidente del gobierno P. Iglesias en plena pandemia del coronavirus ha deseado que los mayores “se fueran a la mierda” (palabras textuales), pues no se pueden pedir peras a un olmo.



Parece ser que el porcentaje de personas mayores supera al de los jóvenes, si tenemos en cuenta esta premisa. ¿Cómo se ha permitido que grupos terroristas, independentistas, revolucionarios con un presidente que lo permite todo con tal de permanecer en el poder, sean los que lleven las riendas de este país? ¿Cómo se comprende que este desgobierno nos esté llevando a la ruina?



El despropósito es tan grande que cada vez que hablan es un insulto a la inteligencia. Deben considerar a los españoles imbéciles por consentirlo todo. Y….., puestos a pensar, a lo mejor, hasta llevan razón.



Cuando se nombró el estado de alarma, el gobierno asumió todas las competencias para unificar criterios. Cosa correcta si se hubiesen hecho las cosas convenientemente, pensando en el bien común y no en las ideologías de los diferentes grupos gobernantes. El confinamiento viene bien si se adecua con sentido común, sin abusar de ello ni de actuar como si se tratara de un estado de excepción. Les ha servido para poder manipular decretos leyes que a mi modo de ver pueden ser anticonstitucionales, y llevarnos a otra pandemia, ésta económica, que veremos a ver como salimos de ella.



El vicepresidente asumió la responsabilidad de las residencias de mayores y llevando a cabo su forma de pensar, hemos visto desgraciadamente como han desaparecido más de 19000 pensionistas. A lo mejor era eso lo que quería conseguir. Tanto que criticaba a la casta, no ha parado hasta formar parte de ella y no contento con ello, se blinda con un número abusivo de miembros de la guardia civil, evitando de esa manera que actúen en sitios que verdaderamente se necesitan.¿Acaso tiene miedo que le tachen a gritos de facha, de mentiroso o de traidor a sus votantes?



Todos los políticos se suben el sueldo a placer pase lo que pase en el país, para ellos no hay restricciones ni problemas a fin de mes. La portavoz del gobierno M. Jesús Montero dice con la mayor naturalidad que habrá que apretarse el cinturón, pero que el gobierno no se bajará un solo euro porque eso sería “populismo”. ¡Habrá mayor desfachatez!



Mientras tanto, el paro en aumento, Cáritas dando comidas cada vez a más familias, la clase media desintegrándose, los pequeños y medianos comercios cerrando……….. Y ahora subirán los impuestos, congelarán o bajaran los sueldos de funcionarios y pensionistas (los de los políticos no se tocan, faltaría más), pero los gastos que ha generado este gobierno, esos no se bajan, ese derroche económico con los veintitantos ministerios, cientos de asesores con todas su parafernalias correspondientes, puestos a golpe de índice, permanecerán incólumes. Sin embargo en Europa llevarán a cabo actuaciones contrarias, reducción de gastos, bajada de impuestos para impulsar la economía y salir cuanto antes de la crisis…….¿Por qué no se copia el buen hacer, solo se fijan en lo malo? ¿Por qué se soporta todo esto? ¿Dónde quedó el orgullo patrio, la dignidad, la sensatez, la responsabilidad…?



También dicen, tanto P.Sanchez como su portavoz, que todas las calamidades sufridas durante la pandemia no han sido culpa del gobierno “falso, falso, falso”, sino de las distintas comunidades por ser las responsables de sus actuaciones. Entonces ¿Para que se instituyó el estado de alarma? Son de una incongruencia total, a todos ellos, lo mismo les da gato que gata. Se han instalado en la mentira y han hecho de ella su ley.



Decididamente vamos a un país de subvenciones y de compra de votos para perpetuarse en el poder y volveremos a tener una dictadura, en esta ocasión de izquierdas. Los españoles no aprendemos de nuestros errores, siglos llevamos tropezando siempre en la misma piedra. El orgullo, la envidia, el resentimiento y el rencor son nuestros peores enemigos.



Me apena ver como es una autentica vergüenza el drama que hemos sufrido, que estamos sufriendo y lo que nos queda.