​Kosovo: Denuncias contra Hashim Thaçi en un momento oportuno El Prof. Dr. Lisen Bashkurti concedió una entrevista bien amplia al Diario SIGLO XXI (España) sobre la actualidad política y geopolítica en la península Balcánica Peter Tase

lunes, 6 de julio de 2020, 08:24 h (CET) En su profundo análisis el Prof. Bashkurti explica el estado de la Corte Especial en la República de Kosovo y brinda detalles sobre la correlación entre el proceso judicial (investigación) del presidente Hashim Thaçi y Ex Presidente de la Asamblea Nacional de Kosovo Lic. Kadri Veseli, con las negociaciones conspirativas entre Kosovo y Serbia auspiciadas por la Casa Blanca y el Embajador Richard A. Grenell.



En su análisis, el ex Embajador de Albania destaca: -“El 24 de abril del 2020, el Fiscal Especial presentó el expediente de acusación al juez del Tribunal Especial. Según el procedimiento penal, el juez examina el expediente dentro de los seis (6) meses, los nombres de los individuos investigados se mantienen ocultos, en esta fase se confirma (se acepta) o se rechaza la carpeta con las evidencias en contra de Thaçi y Veseli. Mientras tanto, el Fiscal Especial y su oficina de información – tomaron otras medidas cautelares – publicaron los nombres de los acusados, casi dos meses después de la presentación de la carpeta, cuatro meses antes de la fecha establecida para este juicio (también definida para publicar los nombres) y solo dos días antes de la cumbre en la Casa Blanca entre Kosovo y Serbia.



-Después de la guerra del 1999, Kosovo quedó bajo la administración de la UNMIK (Resolución 1244 del Consejo de Seguridad de la ONU). Desde 1999 a 2008 en Kosovo, la justicia se administraba por la UNMIK. En el 2008, se estableció la Misión EULEX de Justicia y Derecho de la Unión Europea (UE) en Kosovo. Mientras tanto, en Kosovo también había órganos locales de justicia. Durante un período de aproximadamente 15 años, estas tres estructuras de justicia de la UNMIK, EULEX y Kosovo no se comprometieron a investigar y enjuiciar los casos de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad del período anterior y posterior a la guerra de 1998-2000 en Kosovo.



-Por esta razón, la República de Kosovo comenzó a ser acusada internacionalmente como un país de impunidad y con falta de soberanía del derecho nacional e internacional. La reputación internacional de Kosovo comenzó a decaer. En medio de esta alta conciencia internacional dirigida a los crímenes contra la humanidad supuestamente cometidas por algunos líderes de alto rango dentro de las Fuerzas de Liberación del Kosovo (KLA) y el fracaso de la UNMIK, EULEX y dentro del poder judicial local en Kosovo - para investigar y procesar estos casos sospechosos - se creó realmente un gran vacío. En frente a este escenario, la U. E. y los EE. UU. tomaron la iniciativa de establecer un organismo especial en el 2015.”



El Prof. Lisen Bashkurti explica: -“En Kosovo había importantes debates y dilemas sobre este órgano especial. Para Kosovo, las alternativas eran dos: establecer la Fiscalía de Kosovo y el Tribunal Especial de Justicia, compuesto por la U. E. y los EE. UU., con fondos de la U. E. con sede en La Haya; o dejar que el Consejo de Seguridad de la ONU establezca un fiscal y un tribunal (ad hoc) para Kosovo. La segunda alternativa involucraría en este proceso a la Federación de Rusia y RP de China, lo que sería muy peligroso para la adecuada posición de Kosovo en el marco internacional.



-En el 2015, entre estas dos alternativas la Asamblea Nacional de Kosovo aprobó una enmienda constitucional, así como la Ley de las Cámaras Especializadas y la Oficina del Fiscal Especializado de Kosovo. Estas son instituciones non permanentes, con mandatos y competencias definidos solo para investigar los crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y otros crímenes bajo la ley de Kosovo, que fueron cometidos en Kosovo entre el 1 de enero del 1998 y el 31 de diciembre del 2000 por personas con nacionalidad de Kosovo o de la República Federativa de Yugoslavia. Las Cámaras Especializadas, así como la Oficina del Fiscal Especializado de Kosovo, tienen su sede en La Haya, Países Bajos. Su personal es internacional, de la U. E. y de los EE. UU. Mientras su financiación es proveída por la U. E.”



El Prof. Dr. Lisen Bashkurti brinda un estudio completo a la situación actual en Kosovo: -“Las negociaciones Kosovo-Serbia fueron utilizadas para este objetivo. Por esta razón, las negociaciones entre Kosovo y Serbia se pusieron en una vía conspiratoria por dos años. No tenían ningún tipo de transparencia, inclusión y responsabilidad. Todo se acordó más tarde, en forma confusa y ambigua. Sin embargo, se ha hecho un verdadero trato entre Hashim Thaçi, Aleksandar Vučić y Edi Rama. Esta negociación aparentemente fue facilitada por el desacuerdo y confusión surgida por el binomio Bolton-Grenell, los dos enviados diplomáticos de la Casa Blanca.



-En las negociaciones, este proceso se conoce como "tit-for-tat" o en otras palabras `te doy esto en cambio de aquello` y el trato apu'a continúa hasta que las partes consiguen el acuerdo. En el caso de conversaciones conspirativas entre Kosovo y Serbia entre Thaçi, Vučić y Edi Rama el proceso de "tit for tat" también se ha relacionado con la disolución del Tribunal Especial de Kosovo. En términos directos, el objetivo era `Intercambiar la Disolución del Tribunal Especial en Kosovo con las concesiones, beneplácitos territoriales a favor de Serbia`.



-Este intercambio, que simultáneamente amenaza la existencia de `la Corte Especial de Kosovo` y la integridad territorial de Kosovo, es uno de los principales motivos del Fiscal Especial en levantar la voz y decidir en publicar sus acusaciones – contra el presidente Hashim Thaçi (dos meses después de entregar su carpeta con pruebas al juez especial) – el 24 de junio del 2020. La cumbre espontánea, cascada y quebrada entre Thaçi y Vučić en la Casa Blanca, con la mediación del Embajador Richard Grenell; era el momento donde los intereses de preservar la `Corte Especial` eran sinónimo a la defensa de la integridad territorial de la República de Kosovo. El mayor beneficio de esta nota de prensa emitida por el Fiscal Especial es la suspensión de la cumbre Kosovo-Serbia.”



El Embajador Lisen Bashkurti, en su discurso añadió: -“Legítimamente, esto podría concretarse a través de un proyecto de acuerdo, firmado en la Casa Blanca, aprobado para su ratificación en la Asamblea Nacional de Kosovo. Si el acuerdo se ratifica como un acto de derecho internacional, este prevalecería sobre todos los procedimientos del derecho interno, inclusive la enmienda constitucional y la ley sobre la `Corte Especial` en Kosovo. La lógica nos lleva al hecho de que este era el esquema del desmantelamiento de la `Corte Especial`, a través del cual se lograría la amnistía de Thaçi; esta movida haría posible el cese y otorgamiento de los territorios soberanos de Kosovo a la República de Serbia.



-Analizando el discurso de Thaçi en su primera aparición pública después de las acusaciones, el presidente de Kosovo Thaçi trató de esconderse detrás del lienzo del KLA, a pesar de que él estaba siendo acusado en términos personales.”



El Embajador Lisen Bashkurti concluye: "La publicación prematura de la acusación contra Hashim Thaçi y Kadri Veseli por parte del `Fiscal Especial`, defiende la existencia y el funcionamiento de la Corte Especial en Kosovo. También ha impedido alcanzar un acuerdo sucio que facilitaba el derrumbe de la Corte Especial (y lograr la amnistía de Thaçi) y el consentimiento, otorgamiento de los territorios de Kosovo a la República de Serbia. La publicación prematura de la acusación fue exactamente el momento en que coincidió plenamente con los intereses de la protección de la `Corte Especial` con la protección de la integridad territorial de Kosovo. La publicación de la acusación contra Thaçi se realizó en el momento adecuado."

