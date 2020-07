Haier Plus, el programa de puntos que premia a los instaladores Comunicae

viernes, 3 de julio de 2020, 12:12 h (CET) La multinacional líder en climatización ofrece incentivos exclusivos para el profesional. El gigante asiático premia así las compras de equipos Haier con fantásticos regalos Vender Haier tiene premio. El programa Haier Plus ya está en funcionamiento en Haier-aire para otorgar beneficios a los profesionales del sector. Se trata de un sistema fácil e intuitivo a través del cual el usuario acumula puntos para canjearlos por regalos.

Participar es muy fácil. Para acceder el usuario debe registrarse a través de un breve formulario y a partir de ahí ya forma parte del programa. Por cualquier tipo de máquina Haier que el instalador adquiera consigue puntos una vez subida la factura al sistema que lo verifica. A partir de ahí, puede decidir si quiere gastar sus puntos de manera inmediata o ir acumulándolos para lograr premios de más valor.

Los puntos adquiridos varían según el modelo de máquina Haier que se compre y se sitúan entre los 6 puntos hasta los 360. Los premios van desde cheques- regalo para comprar en Amazon, El Corte Inglés, Ikea, Decathlon o Mango, entre otras grandes superficies, pequeños electrodomésticos, gadgets, Smart Boxes, joyas, una moto o hasta un safari por Kenia, que es el regalo más espectacular.

Haier Plus también tiene una sección de sugerencias como la posibilidad de de solicitar un regalo específico que le resulte interesante al usuario si no lo encuentra en el catálogo. De este modo Haier quiere agradecer la confianza depositada en sus productos.

Haier Plus se encuentra integrado en la renovada web Haier Aire que ofrece múltiples prestaciones haciendo de ella una herramienta útil y práctica. En este sentido, la compañía cumple las expectativas más demandadas por el cliente compaginando así esta necesidad con el panorama actual.

Acerca de Haier

Nacida en 1984, Haier Group es una compañía líder mundial de soluciones para una vida mejor. En el proceso de innovación y emprendimiento, Haier siempre defiende el principio de "priorizar el valor de las personas". El Sr. Zhang Ruimin, CEO de Haier Group, propuso el Modelo Rendanheyi para la fusión y duplicación transindustrial y transcultural. Centrándose en la experiencia del usuario, Haier comenzó como una pequeña fábrica de propiedad colectiva al borde de la bancarrota antes de convertirse en un ecosistema que lidera la era IoT. Es la única marca IoT entre las Top 100 marcas globales más valoradas. En 2018, Haier Group generó una facturación global 266,1 mil millones de yuanes con un aumento interanual del 10%. Su EBITDA superó los 33.1 billones con un aumento anual del 10% y sus beneficios después de impuestos 15,1 mil millones de yuanes con un aumento anual del 75%.

Haier ha incubado con éxito 4 compañías cotizadas, 2 compañías unicornio y diversos proyectos empresariales de éxito. Posee 10 centros de I+D, 25 parques industriales y 122 centros de fabricación en el mundo. También es propietaria de marcas como Casarte, Leader, GE Appliances (EEUU), Fisher & Paykel (Nueva Zelanda), AQUA de Japón y Candy de Italia, entre otras. Haier ha encabezado el ránking Euromonitor de marcas mundiales de electrodomésticos durante doce años consecutivos. Su filial Haier Smart Home Co., Ltd. se encuentra entre las compañías Fortune Global 500 y Haier COSMOPlat encabeza las plataformas de Internet industrial del Ministerio de Industria y Tecnología de la Información en China. En la era IoT, el modelo Rendanheyi de Haier lidera el mundo.

Haier Group trabaja con sus socios en el mundo para diseñar nuevas aplicaciones IoT en ropa, comida, alojamiento, viajes, salud, cuidado de ancianos, biomedicina y educación, adaptando una vida inteligente personalizada a usuarios de todo el mundo.

Es nº1 en aire acondicionado con conectividad por 4º año consecutivo y también líder splits con sistema de autolimpieza por segundo año consecutivo. El sistema Self-Cleaning ha sido patentado en más de 10 países de la UE.

www.haier.es

Para más información:

MJ Vacas Roldán

Consultora de comunicación

+ 34 616 07 82 04

twitter.com/Maijo74

linkedin.com/in/mariajosevacasroldan

