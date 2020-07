La digitalización es el camino a seguir para que las empresas no desaparezcan tras la crisis del covid-19 Comunicae

viernes, 3 de julio de 2020, 12:04 h (CET) El 89% de los profesionales del marketing y la comunicación cree que las marcas han aumentado y fomentado la comunicación con los consumidores. El ecommerce, el campo del marketing digital más favorecido durante la pandemia. Para el 93%, la digitalización es el camino a seguir para que las empresas no desaparezcan y puedan superar esta crisis Con el objetivo de analizar el impacto del covid-19 en la industria, los negocios y, más concretamente, en el sector del marketing digital, y conocer cómo ha afectado al comportamiento de los consumidores, la institución de formación en posgrado internacional EUDE Digital y la plataforma de Social Media Marketing Cool Tabs han llevado a cabo el Estudio ‘Marketing Digital en tiempos de covid-19’ .

El informe presentado recoge las respuestas de 678 participantes a una encuesta de 25 preguntas, sobre hábitos de consumo y relación con las marcas, realizada a profesionales del área del marketing y la comunicación, durante las dos últimas semanas de mayo. Los datos del estudio concluyen que la digitalización de los procesos empresariales y de las herramientas de trabajo ha sido y seguirá siendo clave durante la crisis provocada por el covid-19. El sector del Marketing Digital se ha fortalecido durante la crisis en ámbitos como el ecommerce, las redes sociales y el marketing de contenidos.

Se refuerza la comunicación entre marca y consumidor

Durante la crisis del coronavirus la relación marca-consumidor se ha visto reforzada. El 89% de los profesionales cree que las marcas han aumentado y fomentado la comunicación con los consumidores. No obstante, el 47 % de los encuestados considera que las empresas deberían ser más flexibles y comprensivas con los clientes. Como canal de comunicación para que las marcas se pongan en contacto con los consumidores e interactúen con ellos, la mayoría prefiere que se les contacte vía redes sociales , (59% de respuestas), frente a otros canales como el email, los SMS u otras aplicaciones. Además, para un 35,56% la mejor manera de que una marca mejore su experiencia, será virtualizando sus productos/servicios.

El ecommerce, el campo del marketing digital más favorecido El confinamiento por el covid-19, sumado a la adopción del teletrabajo como fórmula para mantener la actividad laboral, ha propiciado el desarrollo de nuevas tecnologías, la aplicación de inteligencia artificial y Big Data, así como una obligada transformación digital de numerosas empresas y negocios. Dentro de las disciplinas relacionadas con el Marketing Digital, el 37% de los encuestados opina que las redes sociales son las que mayor crecimiento van a tener durante la “nueva normalidad”, seguidas del Marketing de Contenidos, con un 26% de respuestas. La declaración del estado de alarma y la obligatoriedad de permanecer en el hogar también han situado al ecommerce como el campo del marketing digital más favorecido (46,93%).

La digitalización, la clave para la supervivencia

El covid-19 también ha provocado cambios significativos en la manera en la que los consumidores se relacionan con las marcas. Las empresas han tenido que adaptar sus mensajes, sus campañas publicitarias y el modo de atender a sus clientes y vender sus

productos. Pese al complicado escenario y a la desaparición publicitaria de algunas marcas, sin duda, otras han ayudado a concienciar a la población y a hacer más llevadero el período de confinamiento .

En este sentido, el 77,4 % de los encuestados opina que las marcas han ayudado con sus mensajes ha sobrellevar la situación y reforzar las medidas sanitarias y de seguridad. Asimismo, el 53% cree que las marcas deben comunicar de manera comprensiva y empática durante esta crisis. Los profesionales encuestados han remarcado la importancia de la digitalización de las empresas. Esta transformación digital ha sido clave para que muchas empresas y negocios se hayan mantenido a flote durante la crisis. Así lo considera el 74.4% de los encuestados, que cree que las empresas que aún no se habían digitalizado lo han hecho durante este período.

Además, el 93% piensa que la digitalización es el camino a seguir para que las empresas no desaparezcan y puedan superar esta crisis. Aunque no solo la tecnología, la innovación y las herramientas digitales han salvado al mundo empresarial. El 99% de los encuestados manifiesta que la digitalización ha hecho que el período de confinamiento y la crisis sean más fáciles y llevaderos.

Acceder al estudio completo aquí.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Brunelli’s Steakhouse reabre sus puertas al público Las elecciones presidenciales de República Dominicana, en las calles de Madrid Soluciones Sika para la Construcción Industrializada. Más rápido, más seguro, más eficiente Aldro dona 7 toneladas de alimentos a la ONG Mensajeros de la Paz YouBarcelona: Así está siendo la reapertura de las discotecas este verano 2020