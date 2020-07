Las cooperativas vascas conmemoran este sábado el Día Internacional del Cooperativismo Comunicae

viernes, 3 de julio de 2020, 10:24 h (CET) Los valores del cooperativismo, claves para superar la crisis del COVID-19 Con motivo del Día Internacional del Cooperativismo desde el Consejo Superior de Cooperativas de Euskadi (CSCE-EKGK), la Confederación de Cooperativas de Euskadi (KONFEKOOP) y la Organización Internacional de las cooperativas en la Industria y los servicios (CICOPA), recuerdan que se trata de un modelo empresarial sostenible que, por sus características en las que priman la intercooperación, la autogestión y solidaridad, “va a salir reforzado de esta crisis”.

· El CSCE-EKGK ha editado distintos vídeos para conocer cómo están viviendo las cooperativas y las personas que las integran, la crisis actual, así como para visibilizar y subrayar la importancia de los valores cooperativos en un mundo cambiante e imprevisible.

Este sábado, 4 de julio, se conmemora el Día Internacional del Cooperativismo y desde el Consejo Superior de Cooperativas de Euskadi (CSCE-EKGK), KONFEKOOP y CICOPA, además de felicitar a las cooperativas y cooperativistas, subrayan que los valores del cooperativismo, además de convertirlo en un modelo empresarial sostenible, resultarán claves para afrontar la crisis del coronavirus. Con 3.259 cooperativas inscritas en el censo cooperativo de la Comunidad Autónoma Vasca, Euskadi continúa siendo una región referente en el ámbito internacional en cuanto a presencia e implantación del modelo cooperativo en sus empresas.

Con motivo del Día Internacional del Cooperativismo, el presidente del CSCE-EKGK, Patxi Olabarria, recuerda que en el Consejo Superior está trabajando para conseguir que las cooperativas incrementen su representación actual en el empleo de Euskadi un 20% para el 2030. “Estoy convencido de que el cooperativismo va a salir reforzado de esta crisis. No son tiempos fáciles ni social, ni sanitaria, ni económicamente, pero en coyunturas como la actual los valores y principios cooperativos cobran más protagonismo que nunca”, subraya. Además, desde el CSCE-EKGK recuerdan que, gracias a los mecanismos de cooperación y solidaridad de las cooperativas, estas han registrado una menor afección de los ERTE con respecto a otros modelos societarios durante la actual crisis.

Desde Konfekoop, su presidenta Rosa Lavín, afirma que “las empresas Cooperativas son un modelo de empresa sin parangón, donde los principios y valores cooperativos, además de seña de identidad, son palanca de competitividad y muestra del compromiso social y ambiental”.

También desde CICOPA, su presidente Iñigo Albizuri, expone que las cooperativas industriales son grandes laboratorios para la innovación, donde se pueden encontrar soluciones para combatir la COVID-19 o el cambio climático “porque están a la vanguardia del compromiso social”. Les invita a alzar la voz, a convertirse en atores globales para el cambio y a colaborar internacionalmente. “Necesitamos una reflexión profunda acerca de nuestro comportamiento como empresas y como personas para poder corregir el rumbo de nuestro planeta”, afirma.

VÍDEOS

Con el objetivo de conocer cómo han vivido las Cooperativas vascas la crisis del coronavirus, así como para visibilizar y subrayar la importancia de los valores cooperativos en un mundo cambiante e imprevisible, el CSCE-EKGK ha dado voz en sendos vídeos a representantes institucionales, de universidades, organizaciones cooperativas y a las propias cooperativas vascas. En otras cuestiones, se subraya que la clave por la que las cooperativas han resultado menos afectadas por la crisis ha estado en la autogestión. “En las empresas cooperativas, las personas socias somos quienes vamos tomando decisiones de gestión de manera democrática y participativa y apoyándonos en valores de ayuda mutua y solidaridad para poder resolver los problemas de una mejor manera. Esa identidad que tenemos, basada en valores de intercooperación y de solidaridad, nos hará salir en un puesto mejor”.

Asimismo, si bien se reconoce que la crisis que vivimos golpea a cualquier tipo de empresa, “la diferencia entre modelos está en que, en una empresa convencional, la propiedad antepone sus intereses a los de sus empleados-as. Las cooperativas responden a otra lógica, las personas están en el centro”. Los expertos entrevistados consideran que el cooperativismo va a salir reforzado de esta crisis, “convirtiéndose en una de las palancas que exige la ciudadanía”. Puedes visualizar los vídeos en los siguientes links:

· Estructuras cooperativas y Administración - Reconocimiento del cooperativismo: https://www.youtube.com/watch?v=_ekj1waBCWw

· Universidades - reconocimiento del cooperativismo como modelo empresarial sostenible: https://www.youtube.com/watch?v=HWBI_RYdyjg

Más del 12% de la población mundial es cooperativista

En la actualidad, más del 12% de la población mundial es cooperativista en una de los 3 millones de cooperativas existentes, que proporcionan empleo al 10% de la población empleada en todo el mundo. En su mensaje con motivo del Día Internacional, Ariel Guarco, Presidente de la Alianza Cooperativa Internacional (ACI), incide en que es “muy probable que el orden global cambie a partir de ahora”.

Recuerda que existen cientos de miles de experiencias que demuestran que hay otros caminos para desarrollarnos, que no es una utopía el desarrollo sostenible. “Quienes diariamente construimos economía en base a la democracia, la solidaridad y la justicia social, sabemos que es posible generar desarrollo con inclusión social y cuidado del ambiente. Muchos líderes globales comparten esta visión. Por eso auguro que seremos capaces de forjar una nueva era global, un destino común con valores y principios cooperativos”, concluye.

Lema Día Internacional del Cooperativismo 2020

“Las cooperativas y la acción por el clima” es el lema elegido por la ACI para el Día Mundial del Cooperativismo 2020. El objetivo es abordar y apoyar el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 13 sobre la acción por el clima; así como poner de relieve la contribución de las cooperativas en la lucha contra el cambio climático. Para ello han lanzado el hastag #Coops4ClimateAction.

Sobre el CSCE-EKGK https://www.csce-ekgk.coop/es/: Constituido formalmente el 28 de enero de 1983, el Consejo Superior de Cooperativas de Euskadi es el órgano de encuentro para garantizar la promoción del cooperativismo y asesor de las Administraciones Públicas vascas en materia cooperativa. Sus servicios se dirigen a todas las Cooperativas radicadas en Euskadi.

Sobre Konfekoop https://www.konfekoop.coop/: Organización que representa a más de 1.000 Cooperativas de Euskadi: Trabajo Asociado, Enseñanza, Agrarias y Alimentarias, Consumo y Crédito. Entre todas aglutinan más de 56.000 personas empleadas y más de 1.000.000 de personas socias.

Sobre CICOPA, https://www.cicopa.coop/es/ : una organización sectorial de la Alianza Cooperativa Internacional (ACI) desde 1947. Sus miembros de pleno derecho son cooperativas de producción de diferentes sectores: construcción, producción industrial, servicios de interés general, transporte, servicios intelectuales, artesanía, entre otros. Sus miembros asociados son organizaciones de apoyo que promueven cooperativas en los sectores mencionados.

Sobre la ACI https://www.ica.coop/es: Actualmente, la Alianza Cooperativa Internacional es una de las organizaciones no gubernamentales más grandes del mundo en términos del número de personas a las que representa: mas de 1000 millones de miembros cooperativos de las 3 millones de cooperativas en el mundo. Aglutina a 312 organizaciones de 109 países, entre ellas el Movimiento Cooperativo Vasco.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Las escaleras de madera como elementos de decoración según escaleras.pro Peluquerías: agendas llenas y trabajo sumergido en la "nueva normalidad" ​¿Son los colchones viscoelásticos los mejores en la actualidad? A la hora de elegir un colchón todo dependerá de las preferencias y características de la persona que lo necesita Grupo de Acción Local Adel Sierra Norte destaca la Sierra Norte de Guadalajara como destino ideal de vacaciones con el aire más puro de España "Las asociaciones de guías oficiales contra el modelo Free tour"