Las vascas y el pacto-parche PNV-PSOE Como recordábamos, en todas las elecciones, también en las Elecciones Vascas, los ciudadanos deben votar libres e informados José Luis Heras Celemín

viernes, 3 de julio de 2020, 11:04 h (CET) Pacto o parche. Las encuestas previas a las Elecciones en el País Vasco predicen el triunfo del PNV, parece que con alianza con el PSOE a través de su federación local, el Partido Socialista de Euskadi (PSE). Nada nuevo, pero con una posible revisión de lo que pueda ocurrir entre el PNV y PSOE-PSE: Pacto, o acuerdo entre partes para cumplir condiciones. Parche, como pedazo que se pega sobre una cosa, generalmente para tapar un agujero o como superpuesta a otra que desdice la principal. O pacto y parche a la vez, como acuerdo para tapar y desdecir lo principal.



Pacto o parche. En unas elecciones en democracia, si los ciudadanos votan libres e informados, hay alguna consideración que hacer: El gobierno que resulte de las urnas es el merecido. Para decidir a quién votar, las decisiones suelen obedecer a criterios de conveniencia y eficacia. Y los pactos en virtud de los que se establecen acuerdos postelectorales, aunque en algún caso se consideren, tienen poca importancia a la hora de votar.



Para el caso concreto de las Elecciones Vascas y por la gravedad del hecho, conviene tener en cuenta el llamado voto de castigo que reprueba los errores cometidos. Por lo visto en otras elecciones, es posible que ese castigo, importante en otros casos, en el País Vasco tenga una consideración escasa. No obstante, para estas elecciones y en algunas localidades, pudiera ser que el rechazo sea superior al habitual. Como motivo, los errores en el derrumbe de un vertedero en Zaldibar: Dos muertos, daño ecológico, perjuicios importantes en la zona, y la carga emocional que imponen dos cadáveres desaparecidos.



Se ha sabido que "en la gestión del vertedero de Zaldibar la Estraintza vincula indicios de criminalidad con su derrumbre". Eso pudiera producir un impacto electoral adverso, para los grupos que regentan el Gobierno desde la lehendakaritza (PNV-PSOE), si alguien cree que el motivo del accidente ha sido la falta de control y vigilancia de quien, debiendo haberlo hecho (La administración autonómica), no lo hizo. Responsabilidad advertida, pero no asumida, a la espera de decisiones judiciales y ante las urnas. En un territorio pequeño (7.234 km2), con 2,178 millones de habitantes, y con dos personas sepultadas y sin rescatar. Aunque el caso es conocido, y muy poco explicado, el hecho es lacerante: Vertedero en un lugar cuya ubicación debía haberse calculado para evitar desprendimientos. Relleno de escombros no bien controlado que debería haber evitado accidentes. Control de la administración, autonómica y nacional, que no ha previsto ni impedido la desgracia. Y falta de asunción de responsabilidades en un clima sin valorar por las urnas.



Sí, si el electorado lo tiene en cuenta, lo ocurrido en el vertedero de Zaldibar puede influir en las elecciones. Porque, además de la desgracia, lo ocurrido alli es la consecuencia, no única, de una forma de hacer o mal hacer PNV-PSOE que se ha ido produciendo a lo largo del tiempo en España y el ámbito local del País Vasco. Hasta ahora, y en varias ocasiones, el trato entre ellos ha sido una especie de Pacto-Parche para: En algunos casos lograr concesiones (El las votaciones del PNV en el Parlamento nacional hay varias). En otros para servir como pedazo que se pega en una cosa, generalmente para tapar un agujero o como superpuesta a otra que se dice principal (En las votaciones de disposiciones y leyes autonómicas pueden encontrarse varias y de varios tipos). Y en otros como acuerdo para tapar y desdecir lo primordial (Ejemplos notables pueden encontrarse en el apoyo del PNV en la Moción de Censura que hizo presidente a Pedro Sánchez, o la entrega de la presidencia de la Comunidad Foral de Navarra a la socialista María Chivite apuntalada por el PNV)



Como recordábamos, en todas las elecciones, también en las Elecciones Vascas, los ciudadanos deben votar libres e informados. Por lo que se conoce, no hay duda sobre la libertad. Sin embargo, no ocurre lo mismo a la hora de considerar algo que influyen a la hora de usar la libertad: La información recibida y la restricción de críticas a unos comportamientos que son deleznables. Antes bien, al contrario, en el caso del derrumbe del vertedero de Zaldibar, como en otros casos que puedan estar ocultos o desconocidos en el País Vasco, la atención e información es tan escasa que puede condicionar el juicio de los votantes y alterar el resultado electoral.



Podría citarse como ejemplos, la actuación del portavoz en el Congreso de los Diputados del PNV (Aitor Esteban) o las declaraciones del presidente del Bizkai Buru Batzar (Andoni Ortuzar). Concierto vasco, autonomía ordeñando competencia y pretensión de trato de España con lo que llaman Nación sin Estado. Solo, sin más. Frente a ello, PSOE-PSE, ávidos de ayuda y buscando apoyos, en silencio. A la vez, el candidato a lehendakari por el PNV, Iñigo Urkullu, de espaldas a Zaldibar y a sus responsabilidades por su gestión, ayer mismo se entregaba a la autocomplacencia y pedía el voto para lo que puede suponer la reedición corregida y aumentada de lo ya conocido.



