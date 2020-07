​¿Son los colchones viscoelásticos los mejores en la actualidad?

Los colchones viscoelásticos son uno de los más populares en la actualidad. Sin embargo, queremos aclarar a continuación si realmente se tratan de los mejores que podemos encontrar. Siempre se puede encontrar un colchón lo bastante cómodo para cada usuario en función de sus características y preferencias.



¿Qué es un colchón viscoelástico? En primer lugar, comenzaremos por definir en qué consiste un colchón viscoelástico. Lo hacemos teniendo en cuenta la gran confusión que generalmente se da en referencia a los tipos de colchón que existen. Así pues, en primer lugar debemos decir que el visco es un material que fue desarrollado por la NASA para sus operaciones y que destaca fundamentalmente por su elasticidad.



En efecto, los colchones viscoelásticos son capaces de adaptarse de forma integral a la forma del cuerpo. Es con ello con lo que consigue eliminar cualquier punto de presión sobre el cuerpo: por ello son ideales para personas que tienen problemas de presión arterial o con dolencias en su espalda u otras zonas del cuerpo.



Igualmente, hay que decir que no existen los colchones únicamente viscoelásticos, sino que más bien se combinan con otros materiales. Por ejemplo, suelen tener un núcleo de espuma HR o bien muelles. También debemos hablar de la densidad de este tipo de colchones en referencia a sus prestaciones. Dicha densidad se mide por la cantidad de material que posee por cada metro cúbico.



Es esta densidad la que marca las prestaciones y el tipo de uso que puede tener. De esa manera, cuanta mayor sea su densidad mayor será su adaptabilidad y la sensación inconfundible que tienen los colchones viscoelásticos. También hay que decir que cuanta más densidad tenga, mayor tiempo de durabilidad va a poseer. Como complemento a esta información, aquí explican muy bien lo que es un colchón viscoelástico.



¿Qué desventajas tienen los colchones viscoelásticos? En primer lugar hablaremos de las desventajas que puede tener un colchón viscoelástico. Lo hacemos así porque en realidad son pocas y pueden servirnos para determinar si son los mejores colchones de la actualidad. Algunas personas apuntan a la cuestión de la temperatura: dicen que los colchones viscoelásticos "dan más calor".



Sin embargo, esto no es cierto. Lo que ocurre es que se trata de colchones termoadaptables que, por lo mismo, se adaptan a la temperatura de nuestro cuerpo y, en ese sentido, conservan mejor la temperatura. Esa sensación no se parece a lo que sucede con otros tipos de colchones, sin embargo, no es que aporten más calor en realidad. En términos generales hay que entender que un colchón viscoelástico se pone blando con el calor y rígido con el frío.



Esta desventaja, sin embargo, tiene mucho que ver con la densidad del colchón. Tal y como hemos dicho, esta puede elegirse y, con ello, hacer que se adapte mejor a nuestras propias preferencias. En ese sentido, por ejemplo, bastará con una capa de 2 centímetros de grosor para el viscoelástico. De cualquier manera, como solución para ese "calor" siempre puede emplearse un cubrecolchón específico que ayude a mitigarlo: por ejemplo, uno de fibra.



Qué ventajas tienen los colchones viscoelásticos Hablaremos ahora de algunas de las ventajas específicas que poseen los colchones viscoelásticos respecto a otros tipos. En primer lugar, hay que decir que se trata de colchones que poseen la ventaja de aliviar la presión sobre el cuerpo gracias a su gran adaptabilidad.



En efecto, una de sus ventajas principales consiste precisamente en la llamada "memoria inteligente", por la que el colchón hace que cada punto del cuerpo quede en apoyo. Esto los convierte en colchones ideales para el descanso, gracias también a poseer un material suave y de gran flexibilidad que se adapta perfectamente a las características de cada persona.



Por otro lado, hay que decir que en el caso de los modelos para matrimonio ofrecen también grandes ventajas. La primera de ellas es que cada parte puede ser independiente, haciendo que los movimientos de uno de los miembros no afecte al otro tal y como sucede, por ejemplo, en los colchones de muelles o espuma. Naturalmente, esto mejora también la calidad del descanso.



Por lo demás, los colchones viscoelásticos pueden adaptarse a cualquier base: somieres o canapés de cualquier tamaño, por lo que nadie está excluido en este sentido de disfrutar de ellos. Por último, también debemos destacar como una gran ventaja el hecho de que poseen una gran durabilidad. Son colchones que pueden acompañarnos por varios años y no es necesario cambiarlos a lo largo de varios años.



Conclusión: un colchón viscoelástico es la mejor opción en muchos casos A la hora de elegir un colchón todo dependerá de las preferencias y características de la persona que lo necesita. En algunos casos, pueden ser más recomendables otros tipos de colchones: sin embargo, en la mayoría de ellos las ventajas de los viscoelásticos se imponen. En primer lugar, hay que destacar su gran adaptabilidad a la figura del cuerpo, lo que garantiza un máximo de confort.



En segundo término, hay que destacar la gran variedad posible de los colchones viscoelásticos en función del grosor de su capa viscoelástica así como en función del tipo de núcleo que escojamos para ellos. Otra ventaja indiscutible de los colchones viscoelásticos frente a los de látex es su capacidad de transpiración.



Este punto es especialmente interesante para personas que suden mucho. No podemos pasar por alto tampoco que posee la ventaja de tener un precio más asequible y de combatir mejor los ácaros que los colchones de espuma. En general, puede concluirse también que son más higiénicos.