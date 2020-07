Análisis de los datos de paro de junio y proyección para julio 2020, según Adecco Comunicae

jueves, 2 de julio de 2020, 14:57 h (CET) Tras unos datos de junio que "sugieren que el peor momento para el mercado laboral podría haber quedado atrás", se espera un mes de julio en el que continúe la tendencia y aumente el número de afiliados a la Seguridad Social Estas previsiones, dadas hoy a conocer por el Adecco Group Institute, el centro de estudios y divulgación del Grupo Adecco, anticipan para el mes de julio un panorama algo más optimista que el vivido en los meses anteriores, siempre sujeto a la evolución de la epidemia que ha provocado esta crisis sanitaria y laboral.

De seguir la tendencia, se espera que el mes de julio experimente un leve incremento en el número de afiliados a la Seguridad Social, que se situará en los 18.659.900.

En palabras de Blasco, director del Adecco Group Institute: “en un mes de junio habitualmente bueno, no podemos olvidar que aún estamos en previsiones de caída del PIB anual entre el 12% y el 15%, y que las tasas de paro no bajarán del 20%. Aun así, las cifras de junio parecen esperanzadoras: el crecimiento en la contratación y afiliación, aunque muy leve, parece indicar un cambio de tendencia y que podemos haber tocado suelo”.

“La paulatina normalización de la actividad económica sugiere que el peor momento para el mercado laboral podría haber quedado atrás”, reitera Blasco. Sin embargo, el director de The Adecco Group Institute matiza que “no puede olvidarse lo precario de la situación: 1,5 millones de asalariados siguen en ERTEs por fuerza mayor, a lo que se suma un número similar de autónomos (la mitad del total) cobrando una prestación”. En cuanto a los colectivos más golpeados por la pandemia, “la crisis se centra mucho más en los jóvenes, que duplican niveles de paro y reducción de la contratación, por lo que las políticas activas de empleo, el impulso de la formación y cualificación profesional, y las medias que reduzcan gravámenes a la creación de empleo son ahora más necesarias que nunca”.

Como ya ha dado a conocer el Ministerio de Trabajo, el número de parados registrados es de 3.862.883, el más alto desde mayo de 2016. En cuanto a las afiliaciones, el número de afiliados promedio a la Seguridad Social fue de 18.624.337 personas. Dicha cifra implica un descenso de 893.400 empleos a lo largo de los últimos doce meses (-4,6% interanual). El dato positivo es que parece que se ha estancado la caída del número de afiliados si se compara con el mes anterior y que, además, empieza a recuperarse.

Acaban de darse a conocer los datos de paro del pasado mes de junio de 2020 que traen de nuevo un pequeño incremento en el número de afiliados a la Seguridad Social, tras el mal registro de los meses del Estado de Alarma. España recupera 18.624.337 afiliados a la Seguridad Social en el mes de junio, una cifra que implica un aumento del 0,4% con respecto al mes anterior. No obstante, supone un descenso de 893.400 empleos a lo largo de los últimos doce meses (una caída del 4,6% interanual).

En cuanto al número de parados registrados, este asciende a los 3.862.883, el más alto desde mayo de 2016. Este dato supone un aumento del 0,1% con respecto al mes anterior. El aumento interanual fue de 846.700 parados (+28,1%). Desde noviembre de 2009 no se registraba una subida tal alta del paro.

Para “en un mes de junio habitualmente bueno, no podemos olvidar que aún estamos en previsiones de caída del PIB anual entre el 12% y el 15%, y que las tasas de paro no bajarán del 20%. Aun así, las cifras de junio parecen esperanzadoras: el crecimiento en la contratación y afiliación, aunque muy leve, parece indicar un cambio de tendencia y que podemos haber “tocado “suelo”. De seguir la tendencia, para el mes de julio se espera que el número de afiliados a la Seguridad Social se incremente hasta los 18.659.900. Por su parte, se espera que el mes que viene el número de parados se sitúe en los 3.916.000”.

Pero el directivo del Adecco Group insiste: “no puede olvidarse lo precario de la situación: 1,5 millones de asalariados siguen en ERTEs por fuerza mayor, a lo que se suma un número similar de autónomos (la mitad del total) cobrando una prestación”.

Dado que esta crisis se ha centrado mucho más en los jóvenes, que duplican niveles de paro y reducción de la contratación, “las políticas activas de empleo, el impulso de la formación y cualificación profesional, y las medias que reduzcan gravámenes a la creación de empleo son más necesarias que nunca”.

Datos más destacados

Tal y como ha dado a conocer el Ministerio de Trabajo a primera hora del día de hoy, el número de parados registrados es de 3.862.883 personas, el más alto desde mayo de 2016. El aumento interanual fue de 846.700 parados (+28,1%). Desde noviembre de 2009 no se registraba una subida tal alta del paro.

En cuanto a la afiliación, el número de afiliados a la Seguridad Social ha sido de 18.624.337 personas. Dicha cifra implica un descenso de 893.400 empleos a lo largo de los últimos doce meses (-4,6% interanual). Así, se está ante la caída interanual más severa en el número de afiliados desde octubre de 2009. Aunque se recupera ligeramente con respecto al mes anterior, +0,4%.

Servicios es el sector en el que más cayó la afiliación, con un descenso de un 5% interanual (740.200 empleos menos). Nunca antes este sector había sido el que sufriera la mayor caída en la afiliación.

Durante el mes de junio, se firmaron 1,16 millones de contratos (-44,1% interanual). Aunque para un mes de junio es un dato históricamente bajo (la firma de contratos fue similar a la de junio de 2003), se observa una mejoría sensible en relación a los meses abril y mayo. Por su parte, los contratos indefinidos (-37,9% interanual) cayeron algo menos que los temporales (-44,7%).

Para más información, aquí está el webinar que Javier Blasco ha presentado esta mañana tras conocerse los datos de paro de hoy: https://www.youtube.com/watch?v=knK8A89Iet4

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Magistrados coinciden en que se aceleren procedimientos de liquidación para proteger el tejido empresarial Neteges Tot Net se felicita por el cambio de percepción del público hacia el sector de la limpieza El consumo crece un 1,2%, de media, durante las fases de la desescalada según Bnext Bienestar físico y psicológico: las claves de Saint-Gobain para acompañar a sus equipos en el confinamiento Schaeffler contribuye a la observación precisa de las estrellas