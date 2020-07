Comprar merchandising online: razones para hacerlo, por Melior10 Comunicae

jueves, 2 de julio de 2020, 13:32 h (CET) Regalar artículos de merchandising es una de las prácticas publicitarias más efectivas que existen, y adquirirlos online tiene muchas ventajas Los regalos promocionales han sido desde siempre una estupenda manera de darse a conocer. Nadie rechaza un obsequio, sobre todo si es útil y práctico, y al ver todos los días el logotipo, se graba en la mente la idea de que es algo cotidiano.

La sociedad vive hoy a un ritmo muy acelerado, en el que es imprescindible aprovechar el tiempo al máximo. Por eso, confiar en una tienda online de merchandising como Melior10 es una buena manera de hacerse con estos artículos.

Melior10 desvela a algunos de los principales motivos por lo que comprar regalos promocionales online.

Precios para todos los bolsillos

La primera ventaja de elegir merchandising online es que se pueden encontrar precios muy ajustados en un montón de productos. Esto ayuda a escoger los artículos en función del presupuesto, e incluso a tomar decisiones en cuanto a qué comprar.

Todos los días, a todas horas

"Imagina que se te ha olvidado pedir los regalos promocionales, y que ha llegado el fin de semana. O que tienes una idea que quieres ver en marcha y la inspiración llega de noche.

Con una tienda como melior10.com no hay ningún problema. Puedes entrar en cualquier momento del día o de la noche, todo el año y desde cualquier sitio", destacan desde Melior10.

Envío fácil

Otro de los motivos por los que comprar productos de merchandising online, es la facilidad para recibirlos donde se desee, pudiéndose incluso encargar un lote y mandárselo a un cliente de forma directa.

Además, en el caso de Melior10 los gastos de envío son gratuitos, por lo que no supone un coste adicional por comprar en línea, y un ahorro que se puede utilizar, por ejemplo, en adquirir más artículos.

La opinión de otros clientes

Los comentarios de quienes ya han probado algo son cruciales a la hora de tomar una decisión, y en la compra de merchandising online no es una excepción. El problema es que en una tienda física es difícil hablar con otros usuarios, salvo que esta tenga una página web donde se publiquen los comentarios.

En una tienda online, los usuarios pueden leer los testimonios de quienes han comprado, y valorar tanto la calidad de los productos como la atención recibida. De esta manera se puede tomar una decisión basándose en la experiencia de otros.

¿Qué tipo de productos se pueden comprar?

La lista de productos que pueden personalizarse y comprarse online es muy amplia, y se ajusta a lo que se pretenda conseguir con la estrategia de publicidad.

Hay algunos artículos que son verdaderos clásicos, como bolígrafos, camisetas o tazas. De hecho, hay quien se dedica a coleccionarlos, por lo que es probable que el merchandising que se entregue se convierta en una pieza bastante deseada.

Si se prefiere algo más tecnológico, una memoria USB, un Smartwatch o una pulsera inteligente puede ser la opción idónea.

En el catálogo de https://melior10.com/ se puede encontrar los artículos promocionales citados y muchos otros, como botellas, mochilas, toallas, mascarillas, etc.; web que puede visistarse para obtener mayor información y poderse aprovechar de todas las ventajas de comprar merchandising online.

