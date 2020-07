Freshly Cosmetics supera sus expectativas y crece un 5,49% mÃ¡s de lo esperado en nÃºmero de clientes

Freshly Cosmetics supera sus expectativas y crece un 5,49% más de lo esperado en número de clientes Comunicae

jueves, 2 de julio de 2020, 12:52 h (CET) Con más de 90.700 clientes superan los 85.980 planteados como objetivo a principios de 2020 para el segundo trimestre. El ritmo constante de lanzamiento de nuevos productos ha sido clave para conseguir este incremento de clientes. Freshly Cosmetics cuenta ya con medio millón de seguidores en su perfil de Instagram Freshly Cosmetics sigue creciendo, esta vez, además, superando sus expectativas en la captación de nuevos clientes. La marca ha alcanzado ya los 90.700 clientes superando así los 85.980 planteados como objetivo a inicios de año para este segundo trimestre. Este crecimiento se debe a que la marca ha mantenido su estrategia y los lanzamientos de nuevos productos planteados a inicio de 2020 lo que les ha permitido seguir creciendo en referencias en el mercado y llegar a un público más amplio. Este crecimiento también se traduce a las redes sociales, dónde Freshly ES ya cuenta con una activa comunidad de Instagram de medio millón de seguidores, que ha crecido a gran velocidad durante 4 años desde su nacimiento.

Uno de los lanzamientos estrella del 2020 ha sido el Hyaluronic Energy Body Serum, el nuevo corporal de Freshly del que se han vendido 5.500 unidades en 24 horas, convirtiéndose en uno de las productos más exitosos de la marca. Las otras novedades: el serum de pestañas Peony Limitless Eyelash Serum, y el aceite corporal Golden Radiance Body Oil, en su versión Wow de 200 ml. (doble de la normal) además de ser éxitos de ventas se han convertido en los nuevos favoritos de sus clientes.

Freshly Cosmetics, que próximamente abrirá su primera Freshly Store en Madrid (Fuencarral, 46), recientemente ha lanzado el Instant Fresh Hand Sanitiser, un spray higienizante del que donó 20.000 unidades y que ha puesto recientemente a la venta, debido a la alta petición de sus clientes. Otra de las grandes novedades de la marca es el lanzamiento de los Cotton Pads, discos reutilizables fabricados en algodón 100% orgánico con certificado GOTS (Global Organic Textile). Es la alternativa sostenible a los discos desmaquillantes convencionales de usar y tirar. Además de estar fabricados en algodón orgánico procedente de agricultura ecológica, sostenible y totalmente libre del uso de productos tóxicos como tintes o insecticidas, se pueden lavar de forma cómoda y sencilla.

Este nuevo lanzamiento afianza el posicionamiento de Freshly en materia de sostenibilidad siguiendo su manifiesto Planet First.

Además, Freshly Cosmetics acaba de lanzar su propio modelo de suscripción Freshly Subscription, disponible para todos sus clientes y que entre otras ventajas y descuentos les permite recibir de forma recurrente sus productos preferidos con la frecuencia deseada.

Freshly con el objetivo de revolucionar la cosmética y bajo el claim de ‘the future of cosmetics is here’ continúa con el objetivo marcado en enero 2020 de llegar a los 520.000 clientes y los 25 millones de euros de facturación para completar así, una vez más, sus objetivos anuales.

