Juver Alimentación apuesta por el liderazgo interno para afrontar los nuevos retos Comunicae

jueves, 2 de julio de 2020, 09:04 h (CET) Joaquín Jiménez Mazuela y José Antonio Navarro Barnes asumen los cargos de director comercial y Marketing de Juver Nacional y de director comercial y Marketing de Exportación, respectivamente Juver Alimentación, empresa líder en la producción de zumos a nivel nacional, hace público su nuevo organigrama tras los nombramientos de Joaquín Jiménez Mazuela como director comercial y Marketing de Juver Nacional; y José Antonio Navarro Barnes como director comercial y Marketing de Exportación.

En un momento en el que el sector de la alimentación afronta importantes retos derivados de los nuevos hábitos de consumo que se han registrado como consecuencia del período de confinamiento establecido durante la crisis del COVID-19, Juver anuncia estos dos nombramientos -cuya asunción oficial se hizo efectiva ayer, día 1 de julio-, reforzando así su presencia y liderazgo, tanto en el mercado nacional, como en el de las exportaciones.

Joaquín Jiménez Mazuela, un experto en gran consumo para el puesto de director comercial y Marketing de Juver Nacional

Jiménez Mazuela suma esta nueva responsabilidad a sus 10 años de experiencia previa como director de Marca Blanca y de Trade Marketing de la compañía. Con una sólida trayectoria y conocimiento sobre el funcionamiento de la compañía, es el candidato idóneo para afrontar los retos actuales y tornarlos en oportunidades, aportando una visión unívoca en los objetivos perseguidos por los planes de acción y estrategias a seguir desde los distintos departamentos bajo su dirección.

Licenciado en Marketing y PDG (Programa de Dirección General) de IESE, posee una amplia experiencia en el ámbito del gran consumo, tanto en el canal alimentación como en la restauración y la hostelería; habiendo dirigido su carrera hacia la rama comercial, en la que ha ocupado diversos puestos en los departamentos de Ventas y Marketing.

“Es una buena noticia que una empresa de la envergadura de Juver Alimentación apueste por desarrollar el talento interno. Quiero corresponder a la confianza que depositan en mí coordinando y alineando la parte comercial y la de marketing, para facilitar el trabajo de los equipos y mejorar los resultados”, señala Jiménez.

José Antonio Navarro Barnes, 35 años de experiencia para el puesto de director comercial y Marketing de Exportación

Asimismo, José Antonio Navarro Barnes; con 35 años dentro de la compañía, de los cuales, 11 como director de Exportación; ha sido el responsable de abrir las delegaciones comerciales de Juver en Marruecos y Portugal; y ha logrado posicionar la marca en más de 80 países; demostrando ampliamente su valía en la proyección exterior de la marca.

“Después de tanto tiempo en una misma empresa, es fascinante comprobar que aún hay camino por recorrer y capacidad de crecer. Mi trayectoria está en Juver, por eso me haría muy feliz llevar la marca tan lejos cómo fuera posible, con la fuerza y prestigio que merece.”, afirma Navarro.

Con su nombramiento, Juver Alimentación no sólo refuerza el área de Exportación, sino que al mismo tiempo reconoce el valor que aportan la experiencia y el conocimiento de quién lleva años de trabajo y compromiso con la compañía, siendo Navarro Barnes un ejemplo del espíritu y el liderazgo impulsados por Juver.

Sobre Juver Alimentación

Juver Alimentación es una empresa creada hace más de 50 años en Murcia, dedicada a la elaboración y comercialización de zumos de frutas, que busca cuidar a sus clientes y consumidores a través de sus productos naturales y saludables, al mismo tiempo preocupándose de que sean sostenibles y con la mayor seguridad y calidad alimentaria.

Cuenta con más de 350 empleados y en 2019 tuvo una facturación de más de 135 millones de euros gracias a ser líder en Zumos y Néctares en Ambiente en España y comercializar sus productos en más de 80 países con presencia en todos los continentes.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.