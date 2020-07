​¿Cómo aprovechar al máximo el espacio de una habitación infantil? ​Las habitaciones infantiles pueden llegar a presentar una gran cantidad de opciones con las que satisfacer las demandas de todas las familias Redacción Siglo XXI

jueves, 2 de julio de 2020, 09:11 h (CET) Decorar un dormitorio infantil es una de las situaciones más complejas a las que nos tenemos que enfrentar en nuestro hogar. Caracterizados por ser espacios que deben cobrar un extra de protagonismo a nivel de funcionalidad, como consecuencia de la gran cantidad de tiempo que los más pequeños pasan en ellos, es importante ser especialmente meticulosos a la hora de escoger su decoración.



En el ámbito del interiorismo, son muchas las tendencias que se suceden temporada tras temporada. En busca de la mejor solución para ofrecer a todas aquellas familias que así lo necesitan. Es importante tomar conciencia de que no existe ninguna opción que sea mejor que otra, todas ellas se adaptan a las necesidades de cada situación en particular.

A continuación, una selección de opciones que te ayudarán a aprovechar al máximo el espacio de tu habitación infantil.



¿Conoces las posibilidades que ofrecen las paredes de tu hogar? Durante los últimos años, las paredes han ganado un extra de protagonismo en el ámbito de la decoración infantil. Por sus posibilidades, son muchas las opciones que se desprenden de las mismas. Saber aprovecharlas es fundamental para poder maximizar el espacio de cualquier habitación. Pero cuando se trata de habitaciones infantiles, todavía más.

Desde la opción de crear una biblioteca instalando estantes en las mismas, hasta aprovecharlas para colocar calendarios de gran tamaño. Así como cualquier otro elemento decorativo al que poder acceder con el objetivo de conseguir transmitir un extra de personalidad.



Es importante tomar conciencia que las habitaciones infantiles actúan al mismo tiempo, en la mayoría de las ocasiones, como centro de juegos, sala de estudio y habitación para dormir. Por lo que imprimir la máxima funcionalidad es fundamental a la hora de satisfacer todas las necesidades con las que cuentan los más pequeños.



Las camas tren o como maximizar el espacio vertical de cualquier habitación Las camas tren son otro de los recursos que están ganando una mayor cantidad de adeptos durante los últimos años. Posicionadas como una solución vertical que permite instalar hasta dos camas en un mismo espacio, su eficacia se debe a que no es necesario llevar a cabo su implantación de manera simétrica, como ocurre con las literas al uso.

La principal ventaja que se desprende de este tipo de opciones es la posibilidad de aprovechar el espacio existente entre ambas camas para incluir un armario ropero, permitiendo lograr un extra de capacidad a la hora de almacenar toda la ropa de los más pequeños.



Además de ello, es importante conocer que existen diferentes fórmulas en el mercado. Cada una de ellas especialmente pensadas para satisfacer todas las necesidades con las que se cuente en cada familiar en particular. Algunas de ellas apuestan por los armarios de gran tamaño, que permiten lograr una mayor capacidad. Otras, por incluir cajones bajo la misma, aprovechando las posibilidades que se desprenden de este tipo de soluciones. La inclusión de un escritorio es otra de las soluciones más demandadas por todas aquellas familias que necesitan de un lugar en el que sus hijos puedan comenzar a hacer sus deberes de manera diaria sin que los problemas de espacio puedan llegar a suponer un hándicap.



Las camas altas, una opción para los espacios reducidos Además de las camas tren mencionadas anteriormente, conviene realizar una mención aparte a lo relacionado con las camas alta. Este tipo de opciones resulta especialmente atractivas para todas aquellas circunstancias en las que se cuenta con un espacio especialmente reducido en el que aprovechar los metros cuadrados de una habitación resulte fundamental para garantizar el día a día de la misma.



A través de la instalación de este tipo de opciones, es posible realizar la implantación de cualquier cama en un segundo nivel, dejando la zona inferior a la misma en un espacio en el que poder instalar un dormitorio o una zona de juegos. De este modo, los más pequeños podrán comenzar a interiorizar una serie de hábitos relacionados con el estudio o con el tiempo libre, sin que la presencia de las camas pueda llegar a suponer un problema.



La importancia de contar con una empresa especializada en el sector Además de las opciones mencionadas a lo largo del presente artículo, resulta especialmente importante destacar la importancia que se desprende de confiar en una empresa especializada en la distribución de camas y de mobiliario para el público infantil. Sus conocimientos y su experiencia en este sector pueden ser un factor clave a la hora de garantizar el mejor resultado posible en cualquier vivienda.



