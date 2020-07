Desarrollan un nuevo biomaterial termoplástico que puede ser útil para reemplazos óseos Los biomateriales no reabsorbibles existentes, como los nailons actualmente disponibles a nivel comercial, presentan una variedad de limitaciones Redacción Siglo XXI

jueves, 2 de julio de 2020, 08:48 h (CET) Investigadores de la Universidad de Birmingham (Reino Unido) han desarrollado un nuevo biomaterial termoplástico, resistente y fácil de procesar, que puede ser útil para dispositivos médicos como reemplazos óseos, donde las técnicas de cirugía mínimamente invasivas requieren flexibilidad adicional en los materiales de implante.



Los polímeros biocompatibles se usan ampliamente en medicina, desde la ingeniería de tejidos hasta dispositivos médicos como stents y suturas. Aunque se ha avanzado mucho en el área de materiales reabsorbibles o degradables, que el cuerpo descompone con el tiempo, todavía hay solo un puñado de polímeros no reabsorbibles que se pueden usar para aplicaciones a largo plazo.



Los biomateriales no reabsorbibles existentes, como los nailons actualmente disponibles a nivel comercial, presentan una variedad de limitaciones. Los implantes metálicos, por ejemplo, pueden desgastarse poco, lo que puede romper los fragmentos de partículas, mientras que los materiales compuestos pueden ser difíciles de procesar o extremadamente caros.

El nuevo material, publicado en la revista 'Nature Communications', puede fabricarse utilizando técnicas químicas estándar y ofrece una opción estable y duradera, con propiedades mecánicas que pueden ajustarse para diferentes productos finales.



"Este material ofrece algunas ventajas realmente distintivas sobre los productos existentes utilizados para fabricar dispositivos médicos, tales como reemplazos de huesos y articulaciones. Creemos que podría ofrecer una alternativa rentable, versátil y robusta en el dispositivo médico mercado", han dicho los expertos.



