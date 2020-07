​Angjelina Marku: la imaginación geográfica y el carácter histórico ​La temprana formación intelectual y las historias de vida en Kosovo han preparado a Angjelina Marku para una vida humilde ante los hombres europeos Peter Tase

jueves, 2 de julio de 2020, 08:08 h (CET) En junio del 2020, la escritora Angjelina Marku ha publicado su primera novela en el Idioma Ingles. La Sra. Marku nació el 16 de julio de 1968 en Gjakova, República de Kosovo; y obtuvo un diploma de certificación de maestra por el Instituto Pedagógico Superior "Bajram Curri" en su ciudad natal y durante algunos años estuvo activa como maestra. Ella escribe prosa y poesía. Ha participado en muchos eventos literarios y festivales de poesía, recibió varios premios en Europa y es muy activa en defender los derechos de la mujer.



La Sra. Angjelina Marku es miembro de la Liga Albanesa de Escritores y Artistas “Aleksandër Moisiu” en Austria y es miembro del Consejo Ejecutivo de la revista “Dielli Demokristian” (El Sol Democristiano) en la ciudad de Viena, donde ella también vive con su familia. "El Invierno del Siglo" (Winter of the Century) es su primera novela en el idioma Ingles.



Para el Assoc. Prof. Dr. Sabahudin Hadžialić (de Bosnia y Herzegovina), Angjelina; “es una editora de películas que tiene en mente las escenas de esta novela que van una tras otra dentro de la película. De silencio, pero ¿cómo podemos explicar ese silencio dentro de la novela porque la narradora debe ser ruidosa dentro de su expresión para mover nuestra alma interior hacia la comprensión de su objetivo? Es muy simple. Al saber que el mayor dolor es el silencio. Silenciado. Es por eso por lo que ella está silenciándose en voz alta dentro del mundo de la civilización actual, mostrándonos el mundo olvidado desde el borde de la civilización que no eran culpables de nada, sino solo humanos. Tan simple como es.”



El Prof. Hadžialić destaca: “al estar al mismo tiempo dentro del capitolio de uno de los reinos más antiguos de esta parte de Europa, ciudad de Viena en Austria, parece una mariposa en la selva moderna, el insecto con el deseo de encontrar un lugar final para descansar antes de desaparecer. en el polvo de la esperanza. Sus atracciones son una realidad alternativa, que le permite sobrevivir dentro del área de muchos, con el propósito de uno. Dentro del tiempo en que ella es la única persona triste en el suelo. Las múltiples personalidades presentadas en esta novela son solo un reflejo del alma perdida del escritor que, al escribirlas en el papel, se convierte en una persona realizada, sobre todo. El frío invierno y la nieve como sinónimo de cercanía y rechazo, mientras que las interacciones de las personas están derritiendo todos los límites de sus pensamientos y restricciones. A través de la devoción, el amor y el cuidado. Extinción y oscuridad versus interacción y la brillante luz.



Dentro del alma de los humanos. Enfrentarse a la muerte en vivo de sus parientes cercanos e incluso un alma gemela. La muerte es parte de la vida y vivir es parte de la muerte. Todo depende de la forma en que lo veamos. Ella, Angjelina, decidió por la segunda: "vivir es parte de la muerte" y podemos verlo en todo el libro. Vuelvo a leer el libro y comprendo el significado de la muerte dentro de la vida. De ella. Aunque, todos venimos de la Energía y todos volveremos a la Energía del amor. ¿Dios? Sí, si hay alguno real. Para ella hay. Sobre todo, como el silencio de la verdad.”



Para el flamante escritor de los Estados Unidos, Martin Barillas: “Esta es una historia enormemente poderosa donde la historia albanesa está perfectamente integrada en el mundo de la literatura. La literatura de los Balcanes finalmente tiene un autor genuino en Angjelina Marku cuyo estilo de ficción es un punto de apoyo para las futuras generaciones de escritores. Con Ela y Melani, Marku plantea en la cumbre de la atención el papel de las mujeres albanesas en la historia de esta nación y los sacrificios realizados para su defensa territorial. Asimismo, Nora y el héroe Guerrero reflejan la perseverancia, la cortesía y la lealtad hacia el líder de Albania, reflejado como jefe en este volumen. Con la apertura de la historia de Melani hasta el campo de batalla, tenemos en el libro de Angjelina Marku algunos de los mejores momentos de la ficción europea, personajes representados de manera única en la literatura mundial y el lector apreciará el choque permanente entre el mundo del mal con el mundo sublime de luchadores por la libertad, defendiendo a su pueblo y patria.”



En esta ocasión hay que destacar de que en la literatura europea en raras veces hemos visto una manera similar a los escritos de Angjelina Marku; esta es una obra de arte que resistirá a los vientos del tiempo y a la constante evolución del estilo. De hecho, este es un placer intelectual: donde una bella escritura es harmoniosa con la imaginación geográfica y el carácter histórico!



La temprana formación intelectual y las historias de vida en Kosovo han preparado a Angjelina Marku para una vida humilde ante los hombres europeos, o escritores masculinos que siempre están en una feroz competencia entre ellos, pero a través de sus personajes en el "Invierno del Siglo", tiene una enorme influencia la historia de Albania y, a través del "Hombre valiente" y el "soldado arquero", hemos visto las aspiraciones del autor en instalar (desmarcar a cualquier otro escritor anterior) el campo de batalla de la libertad en el primer plano y luego pasar a otros subtemas que para el prolífico trabajo de Marku es fundamental y la enaltece entre los otros escritores.

