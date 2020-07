Cambium Networks lanza nuevos programas y herramientas para maximizar las ventas de sus partners con la tecnología WiFi6 Comunicae

miércoles, 1 de julio de 2020, 18:08 h (CET) Cambium Networks (NASDAQ: CMBM), proveedor líder mundial de soluciones de redes inalámbricas, ha anunciado nuevos programas y herramientas creadas para multiplicar las ventas de sus partners, distribuidores y proveedores de servicios gestionados (MSP) y facilitar la migración de los clientes corporativos a la tecnología Wi-Fi 6 Las novedades incluyen un nuevo portal para partners, una nueva herramienta de software para diseñar y dimensionar la red, TCO Profiler, para evaluar rápidamente las opciones de implementación y un starter kit de Wi-Fi 6 "no apto para la reventa" y para los partner que lo requieran. Además, Cambium Networks dedicará más recursos al marketing de canal y de ventas internas; “Campus virtuales” para nuevos socios, formación gratuita online y presencial, nuevas capacidades de demostración y sesiones virtuales en línea y más fondos para marketing del partner.

Los nuevos programas y herramientas permitirán a los partners vender, desplegar y gestionar los nuevos productos Wi-Fi 6 de Cambium, que incluyen dos puntos de acceso inalámbrico, seis conmutadores Gigabit y un software mejorado basado en la nube que simplifica el diseño y el despliegue de la red inalámbrica. Los nuevos productos se basan en una arquitectura de radio definida por software que aumenta drásticamente las velocidades de Wi-Fi y reduce los costos de propiedad hasta un 30 por ciento por megabit vs otros fabricantes del mercado.

"Las empresas que ofrecen una conectividad sobresaliente y al mismo tiempo controlan los costos totales disponen de una ventaja sostenible", comenta Ron Ryan, Vicepresidente Senior de Canales Globales de Cambium Networks. "Nuestro programa de socios ofrece a los clientes soluciones innovadoras de banda ancha inalámbrica y de Wi-Fi empresarial que ofrecen simplicidad, escala y un costo total de adquisición significativamente menor".

El programa Cambium ConnectedPartner está diseñado para ayudar a los socios a impulsar las ventas y tener éxito con las soluciones de conectividad inalámbrica de Cambium Networks. Los socios se benefician del acceso a un portal exclusivo muy intuitivo, descuentos en la línea de productos, herramientas y recursos de venta y marketing, así como ventas virtuales y formación técnica gratuitos. Además, los socios de Cambium tienen acceso la exclusiva herramienta TCO Performance Profiler que detalla y compara el coste total de propiedad de una solución específica y modela el coste total por megabit suministrado. Como parte del programa, los partners de Wi-Fi tienen acceso a un nuevo starter kit "no para reventa" que incluye un punto de acceso Wi-Fi 6 y un conmutador multi-gigabit de 16 puertos. Además, en determinados países, los distribuidores y MSP (Mobile Services Providers) pueden solicitar un Wi-Fi AP gratuito y una suscripción a la nube asociada para probar los productos antes de convertirse en socio.

"El programa de canal de Cambium ofrece a los socios las herramientas adecuadas y las capacidades de demostración virtual en línea para tener éxito y apoyar su crecimiento continuo", afirma Zach Hubeck, Vicepresidente de Ventas y Marketing de Wav, Inc. "El nuevo TCO Profiler cambia las reglas de juego al permitir a los clientes visualizar el valor de la tecnología Wi-Fi 6 de Cambium y los beneficios de la actualización de sus redes".

Tecnología Wi-Fi 6 de alto rendimiento

Cambium sigue proporcionando las tecnologías Wi-Fi más avanzadas para satisfacer las crecientes necesidades de conectividad de las organizaciones. La compañía ha lanzado al mercado una nueva solución con arquitectura multi-radio definida por software que ofrece un rendimiento Wi-Fi 6 multi-gigabit para soportar una cifra nunca antes vista de flujos de video simultáneos y usuarios concurrentes a un bajo costo. Esta nueva solución incluye dos puntos de acceso inalámbrico, seis conmutadores multi-gigabit y un software mejorado basado en la nube que simplifica el diseño y el despliegue de la red inalámbrica.

Los nuevos productos Wi-Fi 6 de Cambium ofrecen un rendimiento y un valor sin precedentes frente a los productos de la competencia. Por ejemplo, el despliegue de 100 puntos de acceso XV3-8 de Cambium con gestión de XMS-Cloud proporciona un ahorro de costes medio del 29,8 por ciento en cinco años, en comparación con despliegues similares de 100 puntos de acceso Wi-Fi 6 de otros cinco proveedores de Wi-Fi empresarial. De manera similar, una implementación de 100 puntos de acceso Cambium XV2-2 con administración cnMaestro proporciona un ahorro de costos promedio del 42,0 por ciento en cinco años, en comparación con implementaciones similares de otros cinco proveedores de Wi-Fi empresarial. (Las comparaciones se basan en la información sobre precios y especificaciones de productos del MSRP disponible al público). Más información.

Acelerador de ingresos y optimización de despliegues

La plataforma de gestión de Cambium Networks permite a operadores e integradores gestionar miles de usuarios de una forma sencilla pero a su vez muy avanzada, controlando ubicaciones, instalaciones remotas de un mismo Cliente o de Clientes diferentes, y todo en la nube. También pueden agilizar la incorporación de miles de clientes y equipamiento de red sin necesidad de un experto técnico en el lugar de la instalación.

La automatización de la nube y las herramientas de integración abiertas permiten posicionar y diferenciar el servicio con Cambium. Los Operadores y los Integradores pueden proporcionar experiencias de usuario excepcionales de manera consistente porque todos los sitios de la empresa y de todos los CLientes se administran fácilmente con un solo panel de control. Los Operadores e Integradores pueden utilizar API abiertas para integrar sus propias soluciones de servicios y conectar de manera eficiente a las plataformas de gestión propias o de terceros, incluyendo la facturación, la emisión de abonos y el acceso de invitados entre otros. Las actualizaciones de software y firmware se automatizan con suscripciones a la nube "set and forget" para apoyar un enfoque del departamento IT eficiente.

Además del hardware y el software, la solución Wi-Fi empresarial de Cambium está respaldada por un amplio ecosistema de socios de solucios tecnológicos, que completan y reafirman la solución del Cliente, cualquiera que sean sus necesidades.

Así mismo, el partner está totalmente respaldado. El programa ConnectedPartner de Cambium ha ganado el premio 5-Estrellas de CRN tres años consecutivos y ha sido reconocido por ofrecer a los proveedores de soluciones los mejores elementos de asociación en su programa de canal.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.