Softpoint Consultores lanza TargetMeet para hacer videocalls online con la máxima privacidad Comunicae

miércoles, 1 de julio de 2020, 18:00 h (CET) Llega TargetMeet. Videoconferencias online, sin necesidad de descargas y con la máxima privacidad. TargetMeet tiene todas las funcionalidades del mercado con la ventaja de no necesitar ningún tipo de descarga o registro y sin dejar de tener la máxima seguridad de datos Desde que comenzó la pandemia del COVID19, las videoconferencias han sido el día a día de trabajadores, estudiantes y familias que no podían verse de otra forma. Pero su uso masivo ha descubierto los defectos del mercado; límite de usuarios, necesidad de descargarse aplicaciones y, el más grave a nivel profesional, la venta de datos y poca seguridad contra hackers.

Así es como los fundadores de SoftPoint Consultores, decidieron lanzar TargetMeet. Una herramienta de videoconferencias en la que se pueden hacer ilimitadas reuniones con ilimitados usuarios, sin necesidad de descargas o registros y cuidando al máximo su privacidad y seguridad.

Adecuada para todo tipo de usuarios

TargetMeet tiene la posibilidad de crear salas externas dentro de una misma reunión, compartir las funciones de presentador, o tener una pizarra digital donde todos los usuarios pueden escribir, entre otras muchas características, que la hacen perfecta para el mundo académico y el del marketing.

El sector de la Salud, y en particular aquellas compañías que necesitan contactar con los profesionales sanitarios, ya están utilizando TargetMeet ya que se puede integrar perfectamente con sus programas de CRM desde donde se gestionan todas las reuniones y visitas que realizan.

Además, su gran ventaja de no necesitar descargar su software para utilizarlo, la convierten en la herramienta de videoconferencias ideal para Focus Group, reuniones comerciales o webinars.

Soluciones adecuadas a momentos difíciles

Softpoint Consultores lleva más de quince años desarrollando soluciones adaptadas a cada empresa y situación. Esta crisis que ha generado la pandemia del COVID19 no es diferente y así lo cuenta Juan de Portugal, CEO de Softpoint: "Siguiendo la filosofía de siempre, TargetMeet es personalizable y adaptable a las múltiples y diversas necesidades de cada empresa. Es útil para facilitar y mejorar la comunicación y los procesos de actuación ahora que la crisis agita, pero también en el próximo futuro".

Para más información: https://targetmeet.es/ https://softpoint.es/

