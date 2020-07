Julia Martí, ganadora de la primera edición del ‘Shadowing Yo, jefa’ Comunicae

miércoles, 1 de julio de 2020, 16:49 h (CET) El mentoring, puesto en marcha por la agencia de comunicación Trescom bajo el paraguas de su programa de fomento de liderazgo femenino ‘Yo, jefa’, ha emparejado a 13 de las directivas y emprendedoras más reconocidas del país con universitarias de hasta 25 años para que, con su ayuda, pudieran dar forma a un proyecto y/o idea innovadora Julia Martí, estudiante de Grado en Diseño Integral, ha sido la ganadora de la primera edición del ‘Shadowing Yo, jefa’, el mentoring puesto en marcha por la agencia de comunicación Trescom bajo el paraguas de su programa de fomento de liderazgo femenino ‘Yo, jefa’.

Julia Martí ha desarrollado un proyecto bautizado como TPA, consistente en una app para unificar y fomentar el uso del transporte público y sostenible en su ciudad natal, Valencia. Para darle forma, ha contado, durante los casi cuatro meses que ha durado el ‘Shadowing Yo, jefa’, con el asesoramiento y apoyo de Inmaculada Blázquez, socia fundadora, propietaria y directora general en Osprel.

El objetivo de esta acción de mentoring es inspirar a las más jóvenes a través del testimonio y experiencia de emprendedoras de éxito y ofrecerles todo el apoyo necesario para que, en un futuro no muy lejano, se conviertan ellas también sus propias jefas. Con ese propósito, en la primera edición del ‘Shadowing Yo, jefa’ se han emparejado a 13 de las directivas y emprendedoras más reconocidas del país con estudiantes universitarias menores de 25 años. Gracias al asesoramiento y expertise de sus mentoras, las participantes han podido dar forma a una idea innovadora de negocio, la cual, han presentado públicamente este martes en un Pitch Day Competition virtual que ha contado con la presencia de Francisco Polo, Alto Comisionado para la España Nación Emprendedora, y de Beatriz Gimeno, directora del Instituto de la Mujer.

El Jurado del ‘Shadowing Yo, jefa’ --compuesto por María Díaz, directora de Comunicación y Relaciones Institucionales de Esade; Celia de Anca, directora de Diversidad del IE; Lucía Hojman, directora de Selección y Servicios a Emprendedores en Endeavor España; Begoña Fernández, presidenta de la Federación de Empresarias y Directivas de Asturias (FEDA), e Isabel Lozano, fundadora y CEO de Trescom-- también ha reconocido como finalistas a Helena Rabal, por su proyecto de moda deportiva, inclusiva y sostenible SHPD, y a Bárbara Sánchez Goñi, por su proyecto SuNaNoi, una app para mejorar la comunicación entre personas que utilizan la lengua de signos y las que no. Ambas estudiantes han estado mentorizadas por María Martínez y Anabel Vázquez, cofundadoras de Laconicum, y Cristina Aleixendri, cofundadora y directora de operaciones de Bound4blue, respectivamente.

“Estamos muy satisfechos de cómo ha resultado esta primera acción. Con ella, buscábamos reforzar las habilidades relacionadas con el liderazgo y favorecer el intercambio de conocimiento entre distintas generaciones de mujeres, pero, sobre todo, impulsar el emprendimiento entre las más jóvenes, algo que creo que hemos conseguido”, destacado Isabel Lozano, directora de Trescom, acerca de esta primera edición del ‘Shadowing Yo, jefa’.

13 proyectos de gran potencial

Además de los proyectos finalistas y el ganador, se han presentado otras ideas muy interesantes durante este Pitch Day Competition como, por ejemplo, la de Nur Younis, mentorizada por Fátima Mulero, de AuTICmo. Su startup, GLOOBL, ofrece aprendizajes a medida para que los alumnos puedan desarrollar sus habilidades innatas y soft skills.

Otro proyecto destacado ha sido CAN-Care, de Carla Montull. Mentorizada por Laura Nevola, de IDP Pharma, Carla ha desarrollado una app para mejorar el bienestar de los pacientes con cáncer y de sus familiares (principalmente, cáncer de mama y leucemia) con soluciones profesionales cualificadas.

Por su parte, Marina Moreno, mentorizada por Rosa Vázquez, de Appentra Solutions, ha creado ClassMe, un software para democratizar el análisis de los datos químicos e incrementar la tasa de éxito en la creación de nuevos fármacos.

Intolergy, una web-app para intolerantes y alérgicos a la lactosa, es el proyecto que ha presentado Judit Morgó, gracias a la ayuda de su mentora, Soraya del Portillo, CEO de CHIARA.

Mentorizada por Begoña de Pablo, de Mediapost, la estudiante Marta Villoria ha desarrollado Invisible, una agencia de diseño y marketing digital 360 enfocada al ámbito rural y dirigida a aquellas empresas que quieren dar el salto a Internet y aumentar su cartera de clientes.

La alternativa a la universidad tradicional es lo que ha dado a conocer Carmen Vázquez de Castro, quien, mentorizada por Adriana Botelho, de KeepCoding, ha ideado la Neouniversidad, un sistema de aprendizaje en formaciones modulares e individualizadas bajo un modelo de suscripción a itinerarios personalizados.

Mentorizada por Gloria Gubianas, de Hemper, la estudiante Juanita Bedoya ha creado TINERI, una marca de moda 100% sostenible y con producto local de Colombia, su país de origen. Esther Martínez, mentorizada por Marta Sánchez Moreno, de The Holistic Concept, ha presentado una plataforma, Focus&Grow, que ayuda a las personas a conseguir el equilibrio/autenticidad entre su vida personal y profesional.

Otro proyecto que ha entrado en la competición es Guans, de Belén Santiago. Mentorizada por Patricia Ratia, de SamyRoad, su idea es poner en marcha una agencia especializada en la organización y producción de bodas.

Por último, Patricia Aranda ha presentado Maternity Things, un agregador de servicios y cursos para embarazadas gracias a la ayuda de su mentora Fátima Lucas, de Zymbol Biomodeling.

