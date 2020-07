Talent Scrum Master, una serie en video para aprender Gestión de Proyectos Ágiles Comunicae

miércoles, 1 de julio de 2020, 16:12 h (CET) Se trata de una versión compacta del Master in Digital Project Management de IEBS, dirigido por César Aguilar, uno de los grandes expertos del mundo del agilismo Akademus, en colaboración con IEBS, lanza el Talent Scrum Master, una nueva producción académica de "Edutainment" enfocada al aprendizaje de los métodos ágiles para la creación de productos y gestión de proyectos mediante Lean Startup, Scrum, Kanban, Prototipado, Design Thinking y otras técnicas de Gestión del Tiempo y Trabajo Remoto imprescindibles para las empresas hoy en día.

El programa es una versión compacta del Master in Digital Project Management de IEBS y ha sido dirigido por César Aguilar, uno de los grandes expertos en Design Thinking, Agile y Lean Startup, además de mentor en startups.

El objetivo del programa es realizar un recorrido completo a través del mundo del agilismo para alcanzar las cuatro demandas de la industria: valor, reducción de tiempo, agilidad y fiabilidad.

Akademus apuesta por la producción de series educativas adaptadas a las necesidades de los profesionales y las empresas. Lo hace con un formato dinámico y entretenido que permite seguir los cursos como si se estuviese viendo una serie de televisión desde cualquier dispositivo y con infinidad de casos, herramientas y ejemplos.

El Talent Scrum Master es la cuarta producción de entretenimiento educativo destinada a la transformación digital de los negocios. Empezó con el Talent MBA, y le siguieron el Talent Business IT y Talent Marketing Digital.

El Talent Scrum Master está pensado para que en 6 meses, dedicando quince o veinte minutos al día, el alumno descubra los fundamentos de las metodologías ágiles, organización del trabajo remoto y técnicas de productividad mediante casos, ejemplos y herramientas con las que ponerlo en marcha, sin necesidad de invertir el elevado coste de un máster tradicional.

En un sector en auge, al igual que otras plataformas de entretenimiento audiovisual, IEBS prepara grandes producciones en vídeo de ”edutainment” para ofrecer al mercado una alternativa de entretenimiento con el objetivo de aprender.

Sobre IEBS Digital School

IEBS es la 1ª escuela nativa digital online en español del mundo. Nació en 2010 con el propósito de mejorar la sociedad con educación de calidad a un precio justo, gracias a la tecnología, la automatización y el uso de la inteligencia artificial. Desde sus inicios IEBS ha formado a más de 123.000 alumnos en 53 países con sus más de 350 programas a la vanguardia de la innovación. Está considerada la 1ª escuela de negocios online de España según el ránking del CSIC y la 2ª de Latinoamérica según el ránking Iberoamericano.

