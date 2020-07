Adecco Learning & Consulting e IPRODECCO impulsan un proyecto de formación en Córdoba Comunicae

miércoles, 1 de julio de 2020, 15:56 h (CET) Con el objetivo de paliar las consecuencias económicas de la pandemia, la empresa de Recursos Humanos, a través de su línea Adecco Learning and Consulting, junto con el Instituto Provincial de Desarrollo Económico de Córdoba (IPRODECCO) han puesto en marcha un catálogo de 25 cursos online gratuitos, que supondrán 450 plazas de formación para pymes y autónomos Adecco, empresa líder en la gestión de Recursos Humanos, a través de Adecco Learning & Consulting -su consultora de formación-, y el Instituto Provincial de Desarrollo Económico de Córdoba (IPRODECCO) se unen para apoyar el tejido empresarial de la provincia andaluza y paliar, en la medida de lo posible, las consecuencias económicas derivadas de la pandemia.

Para ello, han puesto en marcha un catálogo de 25 cursos online gratuitos que supondrán 450 plazas de formación. Estas plazas podrán ser ocupadas por empresarios de pymes, trabajadores autónomos, profesionales colegiados y empleados por cuenta ajena con cargos directivos de empresas de la provincia de Córdoba.

“Con este programa especial de teleformación gratuita pretendemos reactivar los negocios mediante la cualificación y capacitación en competencias sobre digitalización de empresas, innovación y herramientas de gestión empresarial”, ha explicado Dolores Amo, vicepresidenta primera de la Diputación de Córdoba.

Por su parte, Ernesto Sisto, director de Adecco Learning & Consulting en Andalucía y Extremadura, destaca: “La formación e-learning en el ámbito empresarial se ha convertido en estos últimos meses en el único canal a través del cual las empresas pueden seguir formando a sus empleados. No se trata de una situación coyuntural, dadas las circunstancias, sino más bien de una consolidación definitiva de una metodología donde los recursos online adquieren el principal protagonismo. Los entornos digitales de aprendizaje se fortalecen y la Diputación de Córdoba, a través de IPRODECO, supo desde el primer momento que debía dar una respuesta rápida y eficaz en este sentido al tejido empresarial de su provincia. Una excelente iniciativa”.

Así, la oferta formativa que impulsan IPRODECCO y Adecco L&C estará estructurada por competencias profesionales, siendo éstas la digital; las de productividad profesional, gestión y management y, finalmente, la comercial. Cada curso contará con una duración que irá desde las 4 hasta las 20 horas.

En cuanto a la metodología, la formación se realizará online y estará apoyada con diferentes recursos interactivos, visuales y de fácil acceso para el alumnado. Esto permitirá a los inscritos a este proyecto mantener un papel activo durante la formación y fomentar también su reflexión personal.

La inscripción debe realizarse de manera telemática a través de la web de IPRODECCO (www.iprodeco.es). Cada interesado podrá inscribirse como máximo en dos cursos de los ofertados.

El plazo de inscripción para participar en cada una de las 25 propuestas que ofrecen IPRODECCO y Adecco L&C permanecerá abierto de forma ininterrumpida hasta que se completen las 450 plazas ofertadas.

