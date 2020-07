Un plus de salud para los hoteles de Gipuzkoa Comunicae

miércoles, 1 de julio de 2020, 14:00 h (CET) Hoteles de Gipuzkoa y el grupo Quirónsalud se alían para ofrecer un "destino seguro" y "establecimientos healthys" Hoteles de Gipuzkoa y el grupo Quirónsalud se alían para ofrecer un “destino seguro” y “establecimientos healthys”.

A fin de impulsar el sector turístico de Gipuzkoa, la asociación integrada en Adegi y el mayor grupo sanitario privado de Euskadi han suscrito este convenio como un atractivo más para los huéspedes que visiten Gipuzkoa.

Hoteles de Gipuzkoa es una organización privada, sin ánimo de lucro, cuyo objetivo prioritario es representar y defender los intereses del alojamiento en general y sector hotelero guipuzcoano en particular.

Quirónsalud cuenta en Gipuzkoa con el Hospital de Día Quirónsalud Donostia y Policlínica Gipuzkoa, centro con servicio de urgencias 24 horas y todas las especialidades médico-quirúrgicas, a fin de garantizar la cobertura asistencial a los huéspedes que lo requieran.

Coincidiendo con la apertura de muchos hoteles de Gipuzkoa en el día de hoy, y con la próxima apertura de fronteras al turista extranjero, la asociación Hoteles de Gipuzkoa, asociación integrada en ADEGI, la Asociación de Empresas de Gipuzkoa, y el grupo Quirónsalud, el mayor grupo sanitario privado de todo el Estado y con mayor número de camas hospitalarias privadas en Euskadi, buscan ofrecer un plus de calidad y seguridad asistencial para los huéspedes que visiten Gipuzkoa. Bajo el concepto “destino seguro” y “establecimiento healthy”, la asociación ha suscrito un convenio de colaboración con Quirónsalud a los efectos de prestar el mejor servicio asistencial a los huéspedes que durante su estancia en el hotel se vieran aquejados de cualquier dolencia, accidente, enfermedad o indisposición, incluido el covid-19.

El nuevo servicio ofrece al huésped que lo requiera la posibilidad de realizar una consulta con el servicio de Urgencias “on line” de forma gratuita, ofreciéndole la información necesaria para gestionar inicialmente su indisposición. En función de las necesidades del caso y siempre con el consentimiento del huésped, se procedería si fuese necesario a una segunda consulta “on line” con un médico especialista, y si fuera preciso, a realizarle la visita en la propia habitación del hotel o la asistencia urgente a elección del cliente en el sistema sanitario público o en la red de centros en Gipuzkoa del grupo Quirónsalud, vía seguro médico privado o como paciente particular, asumiendo el grupo Quirónsalud en este último caso toda la gestión administrativa.

En palabras de Paul Liceaga, Director de Asociaciones Sectoriales de Adegi, este nuevo acuerdo “refuerza la oferta de los establecimientos asociados y se suma al cumplimiento de los protocolos higiénico sanitarios aprobados en este contexto, que por otra parte no se apartan y están en línea de lo que los alojamientos, fruto de su experiencia y profesionalidad ya venían desarrollando como consecuencia de sus estrictos estándares de calidad y atención al cliente”

Desde el grupo Quirónsalud, su Director Comercial para el País Vasco, Isidoro Beltrán de Heredia, afirma que espera que este acuerdo “contribuya a ofrecer tranquilidad a las personas que nos visiten e incremente el atractivo como reclamo turístico de Gipuzkoa”.

Sobre Hoteles de Gipuzkoa

Con más de 25 años de trayectoria, la asociación Hoteles de Gipuzkoa está formada por cerca de 50 empresas, que representan la mayoría de los trabajadores del sector y asimismo la mayoría de la oferta de alojamiento en este territorio. Es una asociación que trabaja día a día en mantener viva la reconocida hospitalidad vasca y que se declara abierta a todas las empresas del área del alojamiento turístico de la provincia que quieran compartir retos e inquietudes y aprovechar las sinergias del grupo de asociados. Hoteles de Gipuzkoa defiende un desarrollo equilibrado y sostenible del turismo y mantiene un foro permanente de empresas comprometidas con el avance económico del Territorio buscando un modelo hotelero basado en los principios de cooperación, excelencia e innovación.

Sobre Quirónsalud

Quirónsalud es el mayor grupo hospitalario de España y el tercero de Europa. Cuenta con más de 35.000 trabajadores en más de 120 centros sanitarios, entre los que se encuentran 45 hospitales que ofrecen 6.800 camas hospitalarias. Dispone de la tecnología más avanzada y de un gran equipo de profesionales altamente especializados y de prestigio internacional. Entre sus centros, se encuentran el Centro Médico Teknon, Ruber Internacional, Hospital Universitario Quirónsalud Madrid, Fundación Jiménez Díaz, Hospital Quirónsalud Barcelona, Hospital Universitario Dexeus, Policlínica de Gipuzkoa, etc.

El Grupo trabaja en la promoción de la docencia (ocho de sus hospitales son universitarios) y la investigación médico-científica (cuenta con el Instituto de Investigación Sanitaria de la FJD, único centro investigador privado acreditado por la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación).

Asimismo, su servicio asistencial está organizado en unidades y redes transversales que permiten optimizar la experiencia acumulada en los distintos centros y la traslación clínica de sus investigaciones. Actualmente, Quirónsalud está desarrollando más de 1.600 proyectos de investigación en toda España y muchos de sus centros realizan en este ámbito una labor puntera, siendo pioneros en diferentes especialidades como oncología, cardiología, endocrinología, ginecología y neurología, entre otras.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Cambium Networks lanza nuevos programas y herramientas para maximizar las ventas de sus partners con la tecnología WiFi6 Softpoint Consultores lanza TargetMeet para hacer videocalls online con la máxima privacidad Nace Prosol, la comercializadora de energía para clientes con instalación de autoconsumo fotovoltaico AleaSoft: Primera mitad 2020: caída histórica de demanda y precios de mercados europeos por la coronacrisis Museo ICO expondrá por primera vez en España ‘La destrucción del Bajo Manhattan’, del fotógrafo Danny Lyon