¿Cómo puede el diseño web ayudar a las empresas actualmente? Impulsa tu Negocio Online explica los motivos

miércoles, 1 de julio de 2020, 12:32 h (CET)

miércoles, 1 de julio de 2020, 12:32 h (CET) El diseño web puede ser la solución perfecta para cualquier negocio en esta crisis que se vive, ya sea para que una empresa pase del mundo físico al mundo online, o para relanzar su presencia en Internet El diseño web se ha convertido en uno de los servicios más demandados por pequeñas y medianas empresas así como por autónomos en los últimos tiempos. La crisis sanitaria que asola el mundo ha hecho que pasar del mundo físico al mundo online sea la mejor solución para muchos negocios.

Para ello, cada vez más empresarios y autónomos están encargando la creación de páginas web o tiendas online si lo que buscan es comercializar sus productos en Internet. El diseño web juega un papel fundamental en ese proceso. Pero no basta con tener una página web o tienda online más o menos vistosa, sino que lo realmente importante es que los potenciales clientes encuentren una empresa cuando buscan los productos o servicios que dicha empresa ofrece. Está demostrado que el 70% del tráfico de una determinada búsqueda se reparte entre los tres primeros resultados. Por eso, el diseño web está estrechamente vinculado al S.E.O (Search Organic Optimization) o posicionamiento orgánico en buscadores (Google y Bing principalmente) y es tan importante.

Y es que, múltiples aspectos del proceso técnico de creación de una web, influirán en la facilidad con la que Google muestre una página web cuando los usuarios hagan una determinada búsqueda. Por ejemplo, un aspecto fundamental es la velocidad de carga. La mayor parte de los visitantes de una web la abandona si ésta no ha cargado completamente a los tres segundos. Así de impacientes son los usuarios cuando buscan algo en Internet. Optimizar una página web para lograr una velocidad de carga adecuada, es algo que los profesionales del diseño web tienen muy en cuenta.

O la adaptabilidad a los dispositivos móviles, sin ir más lejos. Puesto que ya la mayoría de las consultas en Google se hacen desde teléfonos o tablets, éste tiene muy en cuenta cómo se adapta cada web a los requerimientos (de tamaño de pantalla, scroll, etc.) de un dispositivo de este tipo.

De la misma manera, una tienda online presenta ciertas peculiaridades para el S.E.O que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, en cualquier tienda online siempre habrá el mismo producto repetido varias veces, cambiando sólo el color o la talla, ¿verdad? Si no se le indica a Google, mediante la etiqueta "canonical", que sólo debe tener en cuenta uno de esos productos, el buscador tomará todos los productos repetidos como contenido duplicado y penalizará esa web colocándola a la cola de los resultados de búsqueda.

Son sólo dos ejemplos, pero hay muchísimos más. Por eso, aunque en la actualidad existen muchas plataformas en las que cualquiera puede crear una web o una tienda online, si se quiere que, además de vistosa, aparezca en los resultados de los buscadores, es conveniente contar con los mejores profesionales en diseño web. En Impulsa tu Negocio Online no sólo desarrollan una página web o tienda online para cualquier tipo de negocio sino que también es la agencia SEO en Alicante especializada en ecommerce y tiendas onlline. Sólo hay que contactar con ellos y enseguida elaborarán un presupuesto personalizado de cualquiera de sus servicios, incluido el diseño web, así como suministrarán al cliente toda la información necesaria sobre la mejor manera de plasmar su proyecto en una web o en una tienda online.

