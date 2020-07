Consejos de un cerrajero profesional por PORTAL CERRAJEROS Comunicae

miércoles, 1 de julio de 2020, 12:12 h (CET) ¿Se tiene un problema con su cerradura y no se puede llamar a un cerrajero porque está oscuro o no se tiene teléfono? No hay que asustarse, dependiendo de la situación, siempre hay algunos trucos para ayudar. Aquí se exponen algunos consejos de emergencia por un cerrajero profesional Cerrajería de emergencia - Algunos consejos para ayudarse a uno mismo

¿Cómo se abre una cerradura uno mismo?

Es posible que se tenga que abrir una cerradura sin usar la llave, porque se han perdido las llaves o porque han sido robadas, por ejemplo. En este caso, se tendrá que perforar el cilindro: pedir prestado algún material a un vecino si sabe cómo hacerlo, o llamar a un cerrajero que pueda hacerlo correctamente sin romper la cerradura.

Una vez que el cilindro haya sido perforado, tendrá que reemplazarlo y cambiar las llaves.

Para evitar que este problema le ocurra, recordar dejar una copia de sus llaves a alguien de confianza, como un familiar, amigo o vecino.

También es posible que su cerradura esté cerrada y que incluso con una llave, no pueda abrirla. La mayoría de las veces, un bloqueo de la cerradura se debe a la acumulación de suciedad o escombros: puede limpiar el mecanismo con un bastoncillo de algodón ligeramente húmedo o con WD-40 para desbloquear la cerradura.

Sin embargo, también puede ser porque el pomo está atascado: en este caso, el problema es mecánico y requerirá la intervención de un cerrajero.

¿Cómo se resuelve una clave bloqueada?

Puede ser que se tenga la llave equivocada, por ejemplo porque la llave es nueva, porque no se está acostumbrado a ella o porque está oscura y no se puede ver lo que estás haciendo. Sin embargo, en algunos casos la llave equivocada puede quedar atascada en la cerradura.

Para resolver este problema, simplemente usar un lubricante como el WD-40: rocíelo en el ojo de la cerradura, gire la llave un poco y verá que desaparece mucho más fácilmente. Sin embargo, si la llave no sale fácilmente, no hay que insistir en dañar la cerradura, y en su lugar llamar a un cerrajero que podrá ayudar sin dañar nada.

La llave se rompió en la cerradura, ¿cómo se puede arreglar?

Si se ha introducido la llave demasiado rápido en la cerradura, es posible que se rompa y no se pueda abrir la puerta. En este tipo de situación, consiga un par de pinzas de punta, una hoja de sierra fina (de la casa de su vecino o de su casa si estuviera dentro), e intente sacar el fragmento de llave rota de la cerradura. La cerradura debe estar en posición vertical: para mantenerla en esta posición, puede usar un pequeño destornillador de cabeza plana. Una vez que haya sacado el fragmento de la cerradura, todo lo que tienes que hacer es abrirla.

La llave gira en el vacío, ¿cómo se hace?

Si nota que su llave gira en el vacío, puede ser porque el mecanismo de la cerradura, que conecta el cilindro con el cerrojo, está dañado. Una llave que gira en el vacío puede deberse a varios problemas: el cilindro de la cerradura es demasiado viejo y se ha dañado con el tiempo, ha habido un robo en la cerradura, dos de las partes ya no funcionan en coordinación...

Para evitar dañar la cerradura, identifique qué parte de la cerradura (cilindro, cerrojo) tiene el problema y cambie sólo esa parte. Puede hacerlo uno mismo, o hacer que un cerrajero cercano a la vivienda lo haga. Por ejemplo, para reemplazar el cilindro, simplemente remuévalo con unos alicates o un taladro, teniendo cuidado de no dañar el cilindro, y luego instale el nuevo cilindro en lugar del antiguo.

¿Cómo abrir una puerta que se ha cerrado de golpe?

Si tiene un sistema de puertas que se cierran de golpe, puede usar una radiografía médica (o cualquier otra lámina de plástico semirrígida) para abrir la puerta sin la llave! De hecho, una radiografía puede abrir cualquier puerta cerrada, incluyendo las puertas blindadas.

Para ello, debe insertar la radiografía entre la puerta y la jamba de la cerradura, bajo el pestillo, y luego presionar el pestillo con la radiografía. El perno cederá entonces a la presión. Puedes (si tiene espacio) doblar la radio en 2, 3 o 4 para que tenga más potencia para apretar el perno y hacer que ceda.

Por supuesto, se necesita mucha paciencia, pero se puede ver que este método finalmente funciona. Una emergencia de cerrajería que se resuelve fácilmente consultando en PORTAL CERRAJEROS.

