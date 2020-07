PANGEA The Travel Store lanza la colección de viajes by María de León Comunicae

miércoles, 1 de julio de 2020, 09:04 h (CET) La tienda de viajes apuesta por ofrecer experiencias exclusivas de la mano de los mejores expertos Viajera polifacética y gran comunicadora, María de León afronta este nuevo proyecto como un nuevo reto en su carrera.

El primer destino que recorrerán juntos será La Palma en un viaje con diversas actividades como avistamiento de cetáceos, trekking por la Caldera de Taburiente o sesiones de yoga y mindfulness.

PANGEA The Travel Store, la tienda de viajes más grande del mundo, lanza hoy su colección de viajes by María de León manteniendo su apuesta por reforzar la línea de viajes diferentes con el sello PANGEA. En esta ocasión lo hace con el cierre de la colaboración con María de León, profesional de la comunicación, especializada en viajes y estilo de vida, con miles de kilómetros viajeros a sus espaldas.

Ambas partes han llegado a un acuerdo a través del cual María de León será una de las “autoras” de la tienda de viajes. "Cada vez nos encontramos más personas interesadas en conocer los destinos de una manera diferente, buscan vivir experiencias exclusivas de la mano de expertos que añadan un valor extra. Creemos que María puede aportar mucho en este sentido gracias a su dilatada experiencia como viajera", indican desde la agencia de viajes PANGEA.

Por su parte, María de León asegura que vincularse a una agencia como PANGEA es para ella una gran oportunidad y una nueva ilusión compartir este tipo de experiencias con otros viajeros. "En enero viajé a la India de la mano de PANGEA, viví una experiencia única. Pude vivir los contrastes de este país y adentrarme en una cultura muy diferente. Lo hice con los mejores compañeros de viaje que podía tener. Ahora quiero seguir asumiendo retos y probar otro tipo de aventuras con esta nueva colección de viajes", asegura María de León.

VIAJE A LA PALMA

El proyecto arranca con un viaje de autor a la famosa Isla Bonita. María de León recorrerá La Palma con un grupo reducido de viajeros en un viaje de tres días que tendrá lugar el próximo 10 de octubre.

Un viaje apoyado por Turismo de La Palma en el que realizarán diversas actividades como avistamiento de cetáceos en un catamarán privado, trekking por la Caldera de Taburiente o sesiones de yoga y mindfulness. Además, durante la experiencia los viajeros se alojarán en uno de los mejores lugares de la isla: el hotel Hacienda de Abajo. Una antigua hacienda azucarera del siglo XVII, ubicada en el pueblo de Tazacorte.

Este viaje es el inicio de una colaboración que pretende perdurar en el tiempo. De hecho, además de este primer viaje a La Palma, PANGEA The Travel Store y María de León preparan ya nuevas aventuras, tanto a nivel nacional como internacional, que formarán parte de la colección de viajes by María de León.

Acerca de PANGEA

PANGEA The Travel Store es la compañía más revolucionaria del sector Turismo. Fundada en 2015 por el catalán David Hernández, supone un claro caso de éxito de emprendimiento español a través de un concepto 100% onmicanal. Cuenta con cuatro megatiendas, en Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia, donde se puede encontrar el servicio de agencia de viajes y otros artículos viajeros. Más de 80 asesores expertos en destinos y apasionados de los viajes, diseñan a medida el viaje de tus sueños, recomendando solo aquellas experiencias que conocen de países de todo el mundo. Su asesoramiento no se limita exclusivamente a la reserva del viaje, sino que acompañan al viajero antes, durante y después del viaje. Además, PANGEA cuenta con un servicio telefónico 24/7.

