​Cuatro tips para protegere hidratar tu cabello en verano

miércoles, 1 de julio de 2020, 09:46 h (CET) Nuestro cabello sufre en esta época del año más que en ninguna otra, siempre en continua exposición solar y más seco que de costumbre. Tres profesionales del sector (David Lesur, Sonia Atanes y Roxana Gutu) nos dan algunos consejos para mantenerlo sano e hidratado en todo momento, trucos que debes conocer si estos meses de julio y agosto optas tanto por turismo de playa como de piscina o montaña.



El cabello también tiene sus claves

El cabello se compone en parte de agua, el cual es imprescindible para que goce de una salud envidiable y necesaria. Lo que ocurre es que con el calor estival, una parte sustancial de esa agua se pierde, se evapora, y es cuando comienzan los problemas de sequedad, de rotura y falta de elasticidad: “El verano es el momento ideal para recargarlo. Principalmente, aconsejo aprovechar las vacaciones para olvidarse de la plancha, el secador o la laca, así como todo lo que forma parte de esa rutina diaria y tan tediosa a veces. En veranodebe prevalecer lo natural, las prioridades para un buen estado capilar deberían ser cinco: la protección, la hidratación, el brillo, la detoxificación y una dieta saludable, variaday rica en aceite de oliva virgen extra, verduras, frutas, hortalizas, semillas y frutos secos”– comenta David Lesur, director de formación en los salones David Künzle.



Sí a la cosmética capilar

También es muy importante escoger productos adecuados que aporten una hidratación extra, como mascarillas, sprays, champús y acondicionadores con presencia de keratina y pantenol, así como proteger el cuero cabelludo con algún tratamiento y prestar una atención especial a los reparadores, ya que las puntas tienden a abrirse y secarse en demasía con el calor: “Puede ser muy bonito el efecto del sol sobre las melenas en verano, pero para las largas exposiciones aconsejo usar filtros solares en gel, crema, o spray, evitar productos con silicona y privilegiar los aceites naturales sobre otros. Además, siempre debe aclararse el cabello con agua abundante después de la piscina o la playa, para después aplicar un buen acondicionador y/o mascarilla que sea sobre todo nutritiva”– recalca Lesur, que recomienda además dejar el cabello más suelto, más libre, que se seque de manera natural una vez tratado tras ser expuesto al sol, la salitre marina, el cloro de la piscina u otros agentes externos y nocivos para el pelo: “Y si lo tenemos a mano, usar gel de aloe vera puro para regular los niveles de grasa, humedecer las fibras y evitar la caída capilar. Es un estupendo fungicida y antibacteriano rico en antioxidantes y mucílagos, perfecto para cabello secos”- matizael estilista.



Cómo le afecta el aire acondicionado y los distintos ambientes Roxana Gutu, directora del salón Lobelia Sagasta, apunta a que la humedad, por un lado es buena para el cabello porque le aporta hidratación, pero por otro: “provoca un frizz que no le gusta a nadie”. Sonia Atanes, directora de SAHB (Sonia Atanes Hair Beauty) apunta a los distintos tipos de ambiente:“En un ambiente cálido y seco, el cabello se mantiene muy bien liso, pero al no haber hidratación ambiental los cabellos secos sufren mucho. El aire acondicionado lo ensucia más rápidamente y cuando esto va unido a determinados materiales sintéticos como es el caso de aviones u oficinas sin ventilación, lo “electriza” y reseca mucho. En ambientes de playa o piscina es imprescindible la protección para evitar que se decoloren y estropeen, y por supuesto lavarlo e hidratarlo al final de la jornada para eliminar el cloro o restos salinos”.



La protección es lo primero Roxana Gutu (Lobelia Sagasta) incide en la protección frente al calor: “Una solución es el uso de protectores solares capilares. También recomiendo cortes de puntas y utilizar lo menos posible el secador y la plancha. Si se puede, dejar secar al aire libre, es preferible. Si en la calle le da mucho el sol, protegerse con una gorra o pañuelo es lo mejor”.Si el pelo ya se ha quemado, lo mejor es echar mano de algún tratamiento: “Nosotros estrenamos uno este verano que es perfecto (B3 Brazilian Bond Builder), un proceso de reestructuración total de cabellos dañados para una reparación inmediata y acondicionamiento duradero. Además, protege el cabello desde el interior y funciona en un único paso, ideal también para después del verano”.



Por su parte, David Lesur aconseja prevenir y proteger también en casa:"Si es posible, recomiendo una cataplasma mezclando aceite y mascarilla sobre el cabello sin lavar, y dejar toda la noche mientras dormimos con ello envuelto en un film plástico, que aunque no es lo más sexy ni lo más confortable, sí que ayuda para un resultado óptimo. Después de la playa o la piscina, nunca debemos olvidar el lavado y tratamiento del cabello".

